Euro NCAP her sene olduğu gibi bu sene de kendi sınıflarında en güvenli otomobil modellerinin listesini paylaştı. Otomobil üreticileri elektrifikasyon, teknoloji ve bağlanabilirlik konusunda giderek daha fazla endişe duyarken, bir araç tasarlanırken güvenlik ön planda olmaya devam ediyor.

Güvenlik kuruluşu Euro NCAP her yıl bir dizi modeli güvenliklerini değerlendirmek üzere çeşitli çarpışma testlerinden geçiriyor ve 2022’nin en yoğun yıllarından biri olduğu söyleniyor.

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Şimdi de dört temel koruma sınıfındaki (yetişkin yolcu, çocuk yolcu, savunmasız yol kullanıcıları ve güvenlik asistanı) sonuçlarına göre yılın ‘sınıfının en iyisi’ otomobillerini belirledi. İşte 2022 yılında test edilen en güvenli otomobiller.

Küçük aile arabası- Ora Funky Cat

Küçük araç güvenliği son yıllarda önemli ölçüde gelişti ve birçok kompakt model büyük araçların yanında kendi başlarına durmaktan daha fazlasını yapabiliyor. Bu kategoride birincilik ödülünü, alışılmadık bir şekilde adlandırılan Ora Funky Cat aldı.

Funky Cat, 2022 yılında Euro NCAP tarafından test edilen çok sayıda Çin otomobilinden biriydi ve Avrupa’ya ilk gelenlerden biri oldu. Bu kompakt elektrikli hatchback, diğer birçok köklü oyuncuyu geride bıraktı ve güvenlik özellikleri söz konusu olduğunda ‘son derece iyi donanımlı’ olmasıyla NCAP’i etkiledi. Ora Funky Cat Birleşik Krallık’ta halihazırda mevcut, 193 mil menzil sunuyor.

Büyük aile otomobili- Hyundai Ioniq 6

2022’nin en güvenli otomobilleri listesinde yer alan tek köklü marka, çarpıcı yeni Ioniq 6 ile Hyundai oldu. Markanın ilk elektrikli sedanı olan Ioniq 6, 338 mile kadar menzil sağlayan aerodinamik yapısının yanı sıra teknolojiyle de dolu.

Euro NCAP, özellikle yüzde 97 puan aldığı yetişkin yolcu koruma kategorisinde ‘olağanüstü yüksek sonuçlar elde ettiğini’ söyleyerek bu araçtan özellikle etkilendi. Bir çarpışma durumunda çocukların korunmasını inceleyen çeşitli bireysel değerlendirmelerde de maksimum puan aldı.

Makam aracı- Tesla Model S

Tesla’nın büyük ölçüde güncellenmiş Model S’i henüz Birleşik Krallık’ta satışa sunulmamış olsa da, bu elektrikli sedan için şimdiden çok olumlu görünüyor. Model S’in kendisi yakında on yılını dolduracak olsa da, hala öncülük ediyor ve ‘Saf Elektrikli’ kategorisinde en iyi model olarak sınıflandırıldı; bu listedeki bir model hariç tüm modellerin EV olduğu düşünüldüğünde, onu yıl içinde test edilen en güvenli otomobil yapıyor.

Euro NCAP onu ‘yüksek başarı’ olarak nitelendirdi ve yetişkin yolcu koruma derecelendirmesinde aldığı yüzde 98’lik puanı alkışladı. Güncellenen Model S, 1.000 bg’den fazla güce ve 396 mil menzil iddiasına sahip ekstrem bir ‘Plaid’ modeline sahiptir. Aracın 2023 yılının sonlarına doğru sipariş edilebilmesi bekleniyor.

Küçük SUV- Tesla Model Y

Tesla, Euro NCAP’in 2022’deki testlerinde etkileyici bir başarı gösterdi ve markanın yeni Model Y SUV’u da son derece popüler küçük SUV segmentinde sınıfının en iyisi olarak seçildi, ancak jüri bu aracın gerçekten ‘küçük’ olarak sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı konusunda kararsız.

Yine de Model Y, S’in yüzde 98’lik yetişkin yolcu koruma derecesini yansıttı ve yıldız bir performans sergiledi. Tesla’nın 2022 yılında Birleşik Krallık’taki en popüler üçüncü yeni otomobil olduğu düşünüldüğünde, bu güvenlik derecesi iyiye işaret.

Büyük SUV- Wey Coffee 01

Büyük SUV kategorisinin kazananı, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir başka Çin otomobili olan Wey Coffee 01. Bu listedeki diğer modellerden farklı olarak, bu bir EV değil, bunun yerine bir plug-in hibrit ve etkileyici bir model. 469 bg’lik güç aktarma organı güçlü bir performans sunarken, devasa bataryası ona 90 millik bir elektrik menzili sağlıyor- diğer birçok hibrit SUV’un neredeyse üç katı.

Euro NCAP, bu Wey modelinin de ‘tüm kategorilerde iyi performans gösterdiğini’ söyledi. Avrupa’da ilk olarak Almanya’da tanıtılacak olan modelin gelecekte Birleşik Krallık’ta da tanıtılması umut ediliyor.