Ev veya odaları günlük kiralama imkanı sunan Airbnb sisteminin vergilendirilmesine yönelik yeni bir kanun teklifi, Türkiye’de AKP tarafından Meclis’e sunuldu. Bu teklif, izin belgesi almayanlara yönelik bir dizi düzenleme içeriyor. Airbnb vergisi şimdilik bir kanun teklifi olsa da detayları da belli oldu.

İzin belgesi almak için başvurmayanlara verilecek süre 15 gün olacak. Bu süre zarfında izin belgesi almayanlara 500 bin lira para cezası uygulanacak. Ardından, bir kez daha 15 günlük bir süre tanınacak. Ancak, bu süre zarfında kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında 1 milyon lira ceza uygulanacak.

İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #278: Öğrencilere vergisiz telefon olayı, Xiaomi 13T serisi ve dahası w/ @KeremEnginar

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’de yaklaşık 30.000 turistik amaçlı kiralanmış konut bulunduğu belirtiliyor. Konutların turistik amaçlarla kiralanmasına yönelik kuralların yer aldığı kanun teklifinde ayrıca şunlar yer alıyor:

Turistik amaçlı kiralama yapabilmek için önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek olan izin belgesi zorunlu hale gelecek.

Elde edilen gelirin kayıt altına alınmasını sağlamak amaçlanıyor.

Kendi kullanımı için kiraladığı konutları turistik amaçlı kiraya verenlere 100 bin lira ceza uygulanacak.

Konutta konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri, otel ve pansiyonlarda olduğu gibi kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

İzin belgesi almayanlara 15 günlük bir süre verilecek. Bu süre zarfında izin belgesi almayanlara 500 bin lira para cezası uygulanacak ve tekrar 15 günlük bir süre tanınacak. Ancak, bu süre zarfında kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında 1 milyon lira ceza uygulanacak.

Turistik amaçlı kiralama faaliyetlerinde 100 günden fazla süreli kiralamalar kapsam dışında tutulacak.