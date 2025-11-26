Photoshop için açıklanan yeni kampanya, dijital içerik üreticilerinin gündemine adeta bomba gibi düştü. Türkiye’de tasarım işleriyle uğraşan ya da hobi olarak ilgilenen pek çok kişi, yeni dönemin uygulamanın kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştireceğini merak ediyor.

Adobe, ücretsiz 1 senelik Photoshop dağıtıyor!

Photoshop Web, Adobe’nin başlattığı yeni kampanya sayesinde tam 12 ay boyunca ücretsiz kullanılabilir hâle geliyor. Tarayıcıdan çalışan bu sürüm, özellikle hızlı düzenleme yapmak isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor. Kampanyaya katılmak için yapılması gereken tek şey, Chromium tabanlı tarayıcılar için sunulan özel Photoshop uzantısını kurmak.

Uzantı eklendikten sonra hesap sahipleri, hiçbir ödeme bilgisi vermeden profesyonel araçlara erişim sağlayabiliyor. Adobe’nin bu stratejisinin arkasında, web tabanlı tasarım araçlarına artan ilginin olduğu açıkça görülüyor. Yerel cihazlarda güçlü donanım gerektiren pek çok düzenleme işlemi, Photoshop Web sayesinde bulut üzerinden yapılıyor.

Bu da özellikle Türkiye’de bütçe dostu bilgisayar kullanan içerik üreticileri için önemli bir kolaylık anlamına geliyor. Kampanyanın 12 ay gibi uzun bir süre tanıması ise platformun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Adobe, tarayıcı tabanlı deneyimin masaüstü sürümüne oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar eklenti ile renk ayarlarından katman düzenlemelerine, kırpma işlemlerinden temel kompozisyon işlerine kadar birçok seçeneğe doğrudan tarayıcı üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca şirketin yaptığı açıklamada, yapay zekâ destekli özelliklerin de bu web sürümüne aşamalı olarak dahil edileceği aktarılıyor.

Türkiye pazarını düşündüğümüzde, tarayıcıdan çalışan bir sürümün özellikle öğrenciler, freelance çalışanlar ve sosyal medya yöneticileri için büyük bir dönüşüm yaratacağı düşünülüyor. Çünkü ücretsiz erişim hem maliyeti ortadan kaldırıyor hem de cihaz uyumluluğunu artırıyor. Pek çok kullanıcı, dizüstü bilgisayarında masaüstü uygulamasını çalıştıracak güce sahip olmasa bile tarayıcıdan rahatlıkla düzenleme yapabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın Web sürümünün ücretsiz sunulması tasarım dünyasını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!