Hepimizin günlük olarak kullandığı yaratıcı araç üreticisi Adobe Systems’in kurucularından biri olan Dr. John Warnock, 19 Ağustos’ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Pazar günü duyurulan bu üzücü haberde, Warnock’un ailesinin yanında vefat ettiği belirtildi. Eşi Marva Warnock ve üç çocuğu tarafından sevgiyle anılan Warnock, teknoloji dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu. İşte Warnock’un teknolojiyle dolu hayatı!

Adobe’nin Kurucularından Dr. John Warnock, 82 Yaşında Aramızdan Ayrıldı!

Dr. John Warnock, Xerox’ta başladığı iş yolculuğunda, 1982 yılında iş arkadaşı Dr. Charles Geschke ile birlikte Adobe’yi kurdu. Adobe’nin ilk ürünü olan PostScript, günümüzde masaüstü yayıncılık endüstrisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Adobe bünyesinde uzun yıllar boyunca CEO olarak görev yapan Warnock, 2000 yılında emekli olana kadar bu pozisyonda kaldı. 2017 yılına kadar da Geschke ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdü. Emeklilik sonrası da Adobe’nin yönetim kurulu üyeliğini devam ettirdi.

Uzun kariyeri boyunca Warnock, çalışmaları ve katkılarıyla birçok prestijli ödüle layık görüldü. Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası, IEEE Bilgisayar Topluluğu’ndan Bilgisayar Girişimcisi Ödülü, Amerikan Elektronik Derneği Başarı Madalyası ve Marconi Ödülü bunlardan sadece bazıları.

Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Shantanu Narayen, Warnock’u anarken onun Adobe topluluğu ve yaratıcı endüstri için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Narayen, “John Warnock, bizim neslimizin en büyük mucitlerinden biriydi ve insanların iletişim kurma biçimini etkiledi.” ifadelerini kullandı.

Narayen ayrıca, Warnock ile yaptığı kahvaltılarda onun paylaştığı anekdotları paylaşarak, onun yenilikçi ruhu ve güçlü değerleriyle herkese örnek olduğunu ifade etti. “Kendisi benim rol modelim ve akıl hocam olsa da, en çok onu bir arkadaş olarak tanıdığım için minnettarım.” ifadeleriyle ona karşı olan hayranlık ve sevgisini dile getirdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Warnock’u ölümünden önce duymuş muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!