Ünlü teknoloji sektörü milyarderleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kavga, son haftalarda gitgide daha sert bir şekilde devam ediyor. Bu iki isim arasındaki rekabet, son açıklamalarla bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Musk, önceki açıklamalarında dövüşün İtalya’da Antik Roma tarzında, hiçbir teknolojik ekipman veya ek destek kullanmadan yapılacağını belirtmişti. Şimdiyse Türkiye’den ilginç bir teklif geldi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg’ü yağlı güreş yapmaya davet etti!



Son zamanlarda sosyal medya platformlarında birbirlerine karşı açıklamalar yapan Musk ve Zuckerberg arasındaki kavga, artık farklı bir boyut kazanıyor. Zuckerberg, Musk için sert ifadeler kullanmış ve kavganın ciddiye bile alınmaması gerektiğini belirtmişti.

Ancak Elon Musk’a göre de durum tam tersi. Musk, Zuckerberg’in kavgadan kaçtığını. iddia ediyor. Musk’a göre, Zuckerberg beğenmediği için kavgadan kaçan kişiydi. Bu durumun ardından Türkiye’den ilginç bir öneri geldi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki teknoloji devini Türkiye’ye yağlı güreş yapmaya davet etti. Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı olarak kabul edilir. Bu işi doğru yapabilmeniz için sizi Türkiye’nin Er Meydanı’na davet ediyoruz.“ ifadelerini kullandı.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.

We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF

— Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023