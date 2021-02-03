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Adobe Acrobat Web’e hayat kolaylaştıran PDF araçları eklendi!

adobe acrobat reader web

Adobe, Acrobat yazılımının web sürümüne birbirinden kullanışlı yeni PDF araçları ekledi. Herhangi bir resmi PDF yapmadan, sıkıştırmaya, imzalamaya varana kadar; bunun gibi bir sürü yeni kısayollarla donatılan Acrobat Web’in yeni halinde, eski yavanlığından eser yok.

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Günümüzde en çok tercih edilen dosya formatlarının başında PDF geliyor. Neredeyse bütün platformlar tarafından desteklenen platformlar arası taşınabilir dosya formatı PDF, kendisini görüntüleyebilen ücretsiz yazılımların bolluğu hasebiyle sıkça kullanılıyor.

Formatın sahibi olan Adobe, PDF dosyalarıyla haşır neşir olanlara, kendi geliştirdiği Acrobat çözümüyle hitap ediyor. Kelimenin tam anlamıyla bir “çözüm” olan bu Acrobat’ta; PDF dönüştürücü, PDF imzalayıcı, PDF sıkıştırıcı vb. burada saymamızın mümkün olmadığı kadar çok özellik var.

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Yalnız, bu özellikler şimdiye kadar Acrobat’ın yalnızca masaüstü sürümlerinde bulunuyordu. Acrobat uygulamasının Web sürümündeyse, masaüstündeki kadar çok özellik yoktu. Fakat bu hafta yayınlanan yeni bir güncelleme, Acrobat’ın masaüstü sürümüyle web sürümü arasındaki makası aşırı miktarda kapattı.

Adobe, Acrobat Web’e yeni PDF araçları ekledi

adobe acrobat reader web

Bundan böyle eğer PDF düzenleme, JPG’den PDF’ye çevirme, PDF’yi JPG yapma, OCRing gibi özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız, bu ihtiyaçlarınızı tam teşekküllü bir şekilde Adoba Acrobat Web’den karşılayabilirsiniz. Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özellikleri kullanmak için artık illa da Acrobat’ın masaüstü sürümünü kullanmanız gerekmiyor.

Bunlara ek olarak da Adobe, yeni getirdiği özellikleri çalıştırabileceğiniz yeni tarayıcı kısayollarını da tanıttı. Bu kısayollardan bahsetmemiz gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz:

  • PDF.new  – Herhangi bir Microsoft Office dosyasından ücretsiz bir Adobe Acrobat PDF dosyası oluşturun.
  • Sign.new  – Ücretsiz bir PDF formu oluşturun, doldurun, imzalayın ve kaydedin.
  • ConvertPDF.new  – Eğer ki, JPG’yi PDF dosyasına dönüştürmek isterseniz bu kısayolu kullanın.
  • CompressPDF.new  – PDF dosyasının boyutunu küçültmek için, bu aracı kullanarak dosyayı sıkıştırın.
  • WordtoPDF.new – Bir Word dosyasını PDF’ye dönüştürün.

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Ekran Kartı

AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor

Yazan:

amd ekran kartı

Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.

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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.

Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.

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ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.

Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.

Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.

amd ekran kartı

Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda

İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.

Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.

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Akıllı Telefonlar

OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı

Yazan:

OPPO Reno5 Lite 5G

OPPO Reno5 Lite 5G modeli üzerinde çalışmalar olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan sertifika aldı. PELM00 model numarasına sahip olan cihazın bazı teknik özellikleri görmek mümkün hale geldi.

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OPPO Reno5 Lite 5G teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu

OPPO Reno5 Lite 5G modeline ait telefonun ön ve arka yüzünü gösteren görseller ortaya çıktı. Akıllı telefon 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olacak. Görsellere göre cihazın sol tarafında ses ayar tuşları, sağ tarafında ise açma kapama tuşu mevcut. Telefonun ön yüzü net belli değil. Bu nedenle telefonun su damlası çentikli mi yoksa delikli yapıda mı bir ön kameraya sahip olacağı belli değil. Arka tarafta ise 3 veya 4 adet kameraya sahip olacak gibi. Ayrıca parmak izi sensörünün cihazın arka tarafında ya da power tuşunda olmama olasılığı yüksek. Parmak izi sensörünün telefonun ekranına gömülü olacağı düşünülüyor.

OPPO Reno5 Lite 5G

Adventure İstanbul

Reno5 Lite 5G’nin hangi chip setten gücünü alacağı, depolama ve bellek kapasitesinin ne olacağı bilgisi mevcut değil. Ancak TENAA üzerindeki sertifikasyon bilgilerine göre akıllı telefon 6,43 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.

OPPO Reno5 Lite 5G, enerjisini 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.220 mAh kapasiteli pilden alacak. Telefon TENAA ve 3C sertifikalarını aldığı için bu ayın sonunda piyasaya çıkması olasılığı yüksek. Piyasaya çıktığında merak konusu olan diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını da öğrenmiş olacağız.

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Ağ Teknolojileri

6,5 milyon TL ödüllü yarışma!Deutsche Telekom’dan.

Yazan:

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, uluslararası bilim yarışması Telekom Challenge’ı başlatıyor. Özellikle Ev ağlarında veri dağıtımı ve güvenliği konusunda yenilikçi fikirlere sahip bilim insanları  arıyor. “Telekom Challenge”, üniversiteler, araştırma merkezleri vs bünyesinde  uluslararası araştırma topluluğunun en parlak beyinlerine ulaşmayı hedefliyor.

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YENİLİKÇİ FİKİRLERE İHTİYAÇ !

Deutsche Telekom Teknoloji ve İnovasyon Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Nemat; “Geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve ev ağlarında güvenli veri dağıtımı konusunda heyecanlıyız. Bu yarışmayla uluslararası seviyede en parlak beyinlere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. “ Beraberinde Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ise; “Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört temel alana odaklıyoruz. Bunlar; bulut hizmeti, konektivite, dijitalleşme ve güvenlik. Özellikle güvenlik altyapısı olmadan dijital çağı sorunsuz sürdürmek mümkün değil. Öncelikli olarak  Dijital dönüşümü iyi anlayıp doğru adımları atabilirsek, artı değer üretebiliriz. Bu süreçte yenilikçi fikirlere çok ihtiyacımız var” diye ekliyor.

Adventure İstanbul

15 Mart’a kadar Deutsche Challenge Başvurular devam ediyor!

 Ayrıca Telekom Challenge yarışması, “Araştırma” ve “Geliştirme” olarak iki kategoriden oluşuyor. Özellikle “Araştırma” kategorisinde, ev ağlarında yeni nesil veri dağıtımına yönelik bilimsel makaleler değerlendirilirken; “Geliştirme” kategorisinde veri dağıtımı güvenliğine yönelik iyileştirme çözümleri değerlendirilmeye alınacaktır. Her iki bölümden 10 kişi finalist belirlenecek. Ödül Töreni’nin Eylül ayında düzenleneceği yarışmada, Araştırma kategorisi birincisine 150 bin Euro, Geliştirme kategorisi birincisine ise 75 bin Euro olmak üzere, başarılı fikirlere toplamda 700 bin Euro’nun üzerinde ödül dağıtacak. Son olarak 15 Ocak tarihinde start verilen Telekom Challenge yarışmasının başvuruları 15 Mart’a kadar www.telekom-challenge.com adresinden yapılabilecek.

 

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