Adobe Acrobat Web’e hayat kolaylaştıran PDF araçları eklendi!

Adobe, Acrobat yazılımının web sürümüne birbirinden kullanışlı yeni PDF araçları ekledi. Herhangi bir resmi PDF yapmadan, sıkıştırmaya, imzalamaya varana kadar; bunun gibi bir sürü yeni kısayollarla donatılan Acrobat Web’in yeni halinde, eski yavanlığından eser yok.

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Günümüzde en çok tercih edilen dosya formatlarının başında PDF geliyor. Neredeyse bütün platformlar tarafından desteklenen platformlar arası taşınabilir dosya formatı PDF, kendisini görüntüleyebilen ücretsiz yazılımların bolluğu hasebiyle sıkça kullanılıyor.

Formatın sahibi olan Adobe, PDF dosyalarıyla haşır neşir olanlara, kendi geliştirdiği Acrobat çözümüyle hitap ediyor. Kelimenin tam anlamıyla bir “çözüm” olan bu Acrobat’ta; PDF dönüştürücü, PDF imzalayıcı, PDF sıkıştırıcı vb. burada saymamızın mümkün olmadığı kadar çok özellik var.

Yalnız, bu özellikler şimdiye kadar Acrobat’ın yalnızca masaüstü sürümlerinde bulunuyordu. Acrobat uygulamasının Web sürümündeyse, masaüstündeki kadar çok özellik yoktu. Fakat bu hafta yayınlanan yeni bir güncelleme, Acrobat’ın masaüstü sürümüyle web sürümü arasındaki makası aşırı miktarda kapattı.

Adobe, Acrobat Web’e yeni PDF araçları ekledi

Bundan böyle eğer PDF düzenleme, JPG’den PDF’ye çevirme, PDF’yi JPG yapma, OCRing gibi özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız, bu ihtiyaçlarınızı tam teşekküllü bir şekilde Adoba Acrobat Web’den karşılayabilirsiniz. Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özellikleri kullanmak için artık illa da Acrobat’ın masaüstü sürümünü kullanmanız gerekmiyor.

Bunlara ek olarak da Adobe, yeni getirdiği özellikleri çalıştırabileceğiniz yeni tarayıcı kısayollarını da tanıttı. Bu kısayollardan bahsetmemiz gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz: