Haber
OneDrive, yeni bir tasarımla beraber 8K video desteğine kavuştu
Android için OneDrive uygulaması, yepyeni bir ana ekran tasarımıyla birlikte 8K video yükleme desteğine kavuştu. Yalnız, 8K video yükleme desteği sadece Samsung telefonlara özelken; yeni ana ekranı düzeniyse marka fark etmeksizin tüm telefonlarda kullanılabiliyor.
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Arkasında Microsoft gibi bir teknoloji devi bulunan bulut depolama hizmeti OneDrive, yeni güncellemelerle haberlerimize sık sık konu oluyor. Platformunu sürekli yeniliklerle revize ederek kullanım kalitesini artıran Microsoft, bugün birkaç önemli yenilik daha getirdi.
Microsoft’un açıklamasına göre, yalnızca kişisel OneDrive hesaplarından kullanılan bahse konu yenilikler, İş ve Okul hesaplarında kullanılamıyor. Gelin şimdi hep birlikte Microsoft’un OneDrive uygulamasına getirdiği yeniliklere göz atalım.
Yepyeni bir ana ekran deneyimi
Android için OneDrive uygulamasında göze çarpan en önemli değişiklik, ana ekran tasarımında görülüyor. Yenilenen ana ekrandaki Giriş sekmesinde; son kullanılan dosyalar, çevrimdışı dosyalar ve “on this day” adlı bir bölüm yer alıyor.
Son kullanılan dosyalar kısmında tahmin edebileceğiniz üzere en son açtığınız dosyalar gözüküyorken; çevrimdışı dosyalar bölümü de, “Çevrimdışı kullan” özelliğini aktif ettiğiniz dosyaları kapsıyor. “On this day” bölümünde ise, OneDrive’a yüklediğiniz en eski fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonla muhatap oluyorsunuz.
Bu arada, “On this day” bölümünün yalnızca kişisel OneDrive hesaplarında olacağını; İş ve Okul hesaplarında yer almayacağını da ekleyelim. Bunun dışında diğer yeniliklerin tamamı, hangi tür olduğu fark etmeksizin tüm hesaplarda var olacak.
8K video yükleme desteği
Güncellenen OneDrive uygulamasıyla gelen en önemli yeniliklerin başında, 8K video yükleyebilme desteği geliyor. Fakat burada hevesinizi kursağınızda bırakacak bir bilgi verelim; ne yazık ki, 8K video yükleyebilme desteği yalnızca Samsung cihazlarda kullanılabiliyor. Yani en azından şimdilik, Samsung marka bir cihazınız yoksa 8K videoları ne yazık ki yükleyemiyorsunuz.
Samsung telefonunuz varsa ve tabii ki 8K videoyu da destekliyorsa, çektiğiniz videoları OneDrive’a yükleyebilirsiniz. Bunun için elbette ki videoyu da 8K kalitesinde çekmeniz gerekiyor. OneDrive, o videoyu otomatikman 8K çözünürlüğüne yükseltemiyor.
OneDrive, artık hareketli fotoğrafları oynatabiliyor
Yine sadece Samsung telefonlara özel olarak kullanıma sunulan bir başka yenilik, hareketli fotoğrafları oynatabilme. Eğer Samsung telefonunuzda OneDrive kullanıyorsanız, artık çektiğiniz hareketli fotoğrafları direkt uygulama içinde oynatabileceksiniz; başka marka telefon kullanıyorsanız, maalesef hareketli fotoğrafı oynatma imkanınız bulunmuyor.
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Ekran Kartı
AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.
Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.
ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.
Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.
Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.
Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda
İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.
Haber
Adobe Acrobat Web’e hayat kolaylaştıran PDF araçları eklendi!
Adobe, Acrobat yazılımının web sürümüne birbirinden kullanışlı yeni PDF araçları ekledi. Herhangi bir resmi PDF yapmadan, sıkıştırmaya, imzalamaya varana kadar; bunun gibi bir sürü yeni kısayollarla donatılan Acrobat Web’in yeni halinde, eski yavanlığından eser yok.
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Günümüzde en çok tercih edilen dosya formatlarının başında PDF geliyor. Neredeyse bütün platformlar tarafından desteklenen platformlar arası taşınabilir dosya formatı PDF, kendisini görüntüleyebilen ücretsiz yazılımların bolluğu hasebiyle sıkça kullanılıyor.
Formatın sahibi olan Adobe, PDF dosyalarıyla haşır neşir olanlara, kendi geliştirdiği Acrobat çözümüyle hitap ediyor. Kelimenin tam anlamıyla bir “çözüm” olan bu Acrobat’ta; PDF dönüştürücü, PDF imzalayıcı, PDF sıkıştırıcı vb. burada saymamızın mümkün olmadığı kadar çok özellik var.
Yalnız, bu özellikler şimdiye kadar Acrobat’ın yalnızca masaüstü sürümlerinde bulunuyordu. Acrobat uygulamasının Web sürümündeyse, masaüstündeki kadar çok özellik yoktu. Fakat bu hafta yayınlanan yeni bir güncelleme, Acrobat’ın masaüstü sürümüyle web sürümü arasındaki makası aşırı miktarda kapattı.
Adobe, Acrobat Web’e yeni PDF araçları ekledi
Bundan böyle eğer PDF düzenleme, JPG’den PDF’ye çevirme, PDF’yi JPG yapma, OCRing gibi özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız, bu ihtiyaçlarınızı tam teşekküllü bir şekilde Adoba Acrobat Web’den karşılayabilirsiniz. Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özellikleri kullanmak için artık illa da Acrobat’ın masaüstü sürümünü kullanmanız gerekmiyor.
Bunlara ek olarak da Adobe, yeni getirdiği özellikleri çalıştırabileceğiniz yeni tarayıcı kısayollarını da tanıttı. Bu kısayollardan bahsetmemiz gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz:
- PDF.new – Herhangi bir Microsoft Office dosyasından ücretsiz bir Adobe Acrobat PDF dosyası oluşturun.
- Sign.new – Ücretsiz bir PDF formu oluşturun, doldurun, imzalayın ve kaydedin.
- ConvertPDF.new – Eğer ki, JPG’yi PDF dosyasına dönüştürmek isterseniz bu kısayolu kullanın.
- CompressPDF.new – PDF dosyasının boyutunu küçültmek için, bu aracı kullanarak dosyayı sıkıştırın.
- WordtoPDF.new – Bir Word dosyasını PDF’ye dönüştürün.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı
OPPO Reno5 Lite 5G modeli üzerinde çalışmalar olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan sertifika aldı. PELM00 model numarasına sahip olan cihazın bazı teknik özellikleri görmek mümkün hale geldi.
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OPPO Reno5 Lite 5G teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu
OPPO Reno5 Lite 5G modeline ait telefonun ön ve arka yüzünü gösteren görseller ortaya çıktı. Akıllı telefon 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olacak. Görsellere göre cihazın sol tarafında ses ayar tuşları, sağ tarafında ise açma kapama tuşu mevcut. Telefonun ön yüzü net belli değil. Bu nedenle telefonun su damlası çentikli mi yoksa delikli yapıda mı bir ön kameraya sahip olacağı belli değil. Arka tarafta ise 3 veya 4 adet kameraya sahip olacak gibi. Ayrıca parmak izi sensörünün cihazın arka tarafında ya da power tuşunda olmama olasılığı yüksek. Parmak izi sensörünün telefonun ekranına gömülü olacağı düşünülüyor.
Reno5 Lite 5G’nin hangi chip setten gücünü alacağı, depolama ve bellek kapasitesinin ne olacağı bilgisi mevcut değil. Ancak TENAA üzerindeki sertifikasyon bilgilerine göre akıllı telefon 6,43 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
OPPO Reno5 Lite 5G, enerjisini 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.220 mAh kapasiteli pilden alacak. Telefon TENAA ve 3C sertifikalarını aldığı için bu ayın sonunda piyasaya çıkması olasılığı yüksek. Piyasaya çıktığında merak konusu olan diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını da öğrenmiş olacağız.
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