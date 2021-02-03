OneDrive, yeni bir tasarımla beraber 8K video desteğine kavuştu

Android için OneDrive uygulaması, yepyeni bir ana ekran tasarımıyla birlikte 8K video yükleme desteğine kavuştu. Yalnız, 8K video yükleme desteği sadece Samsung telefonlara özelken; yeni ana ekranı düzeniyse marka fark etmeksizin tüm telefonlarda kullanılabiliyor.

İlgili haber: Microsoft bulut bilgisayar hizmeti hakkında yeni detaylar verdi

reklam

Arkasında Microsoft gibi bir teknoloji devi bulunan bulut depolama hizmeti OneDrive, yeni güncellemelerle haberlerimize sık sık konu oluyor. Platformunu sürekli yeniliklerle revize ederek kullanım kalitesini artıran Microsoft, bugün birkaç önemli yenilik daha getirdi.

Microsoft’un açıklamasına göre, yalnızca kişisel OneDrive hesaplarından kullanılan bahse konu yenilikler, İş ve Okul hesaplarında kullanılamıyor. Gelin şimdi hep birlikte Microsoft’un OneDrive uygulamasına getirdiği yeniliklere göz atalım.

Yepyeni bir ana ekran deneyimi

Android için OneDrive uygulamasında göze çarpan en önemli değişiklik, ana ekran tasarımında görülüyor. Yenilenen ana ekrandaki Giriş sekmesinde; son kullanılan dosyalar, çevrimdışı dosyalar ve “on this day” adlı bir bölüm yer alıyor.

Son kullanılan dosyalar kısmında tahmin edebileceğiniz üzere en son açtığınız dosyalar gözüküyorken; çevrimdışı dosyalar bölümü de, “Çevrimdışı kullan” özelliğini aktif ettiğiniz dosyaları kapsıyor. “On this day” bölümünde ise, OneDrive’a yüklediğiniz en eski fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonla muhatap oluyorsunuz.

Bu arada, “On this day” bölümünün yalnızca kişisel OneDrive hesaplarında olacağını; İş ve Okul hesaplarında yer almayacağını da ekleyelim. Bunun dışında diğer yeniliklerin tamamı, hangi tür olduğu fark etmeksizin tüm hesaplarda var olacak.

8K video yükleme desteği

Güncellenen OneDrive uygulamasıyla gelen en önemli yeniliklerin başında, 8K video yükleyebilme desteği geliyor. Fakat burada hevesinizi kursağınızda bırakacak bir bilgi verelim; ne yazık ki, 8K video yükleyebilme desteği yalnızca Samsung cihazlarda kullanılabiliyor. Yani en azından şimdilik, Samsung marka bir cihazınız yoksa 8K videoları ne yazık ki yükleyemiyorsunuz.

Samsung telefonunuz varsa ve tabii ki 8K videoyu da destekliyorsa, çektiğiniz videoları OneDrive’a yükleyebilirsiniz. Bunun için elbette ki videoyu da 8K kalitesinde çekmeniz gerekiyor. OneDrive, o videoyu otomatikman 8K çözünürlüğüne yükseltemiyor.

OneDrive, artık hareketli fotoğrafları oynatabiliyor

Yine sadece Samsung telefonlara özel olarak kullanıma sunulan bir başka yenilik, hareketli fotoğrafları oynatabilme. Eğer Samsung telefonunuzda OneDrive kullanıyorsanız, artık çektiğiniz hareketli fotoğrafları direkt uygulama içinde oynatabileceksiniz; başka marka telefon kullanıyorsanız, maalesef hareketli fotoğrafı oynatma imkanınız bulunmuyor.