Google Chrome, yakın zaman önce, 2024 yılının ikinci yarısında üçüncü taraf çerezlerini tamamen kaldırmayı planladığını açıklamıştı. Şimdi ise bu planlarını 2025’e kadar ertelediğini duyurdu. Google’ın bu kararı, reklamverenler için çerezsiz geleceğe daha iyi hazırlanma fırsatı sunuyor.

Google Chrome, 2024 yılının ikinci yarısında üçüncü taraf çerezlerini tamamen kaldırmayı planladığını açıklamıştı. Çevrimiçi gizlilik ve kullanıcı verilerinin korunması kapsamında alınan bu karar, 2023 yılında 900 milyar dolarlık bir değere sahip olan tüm dijital reklam pazarını derinden etkilemişti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise Google, endüstri ve yasal düzenlemelerle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle çerezleri kaldırma kararını 2025’e kadar ertelediğini duyurdu. Google’ın bu kararı, reklamverenler için çerezsiz geleceğe daha iyi hazırlanma fırsatı sunuyor.

Reklamverenlerin yeni çözümlere entegre olmaları gerekiyor

Google Chrome’da çerezlerin kaldırılacak olması, reklamverenler için önemli değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle kişiselleştirme ve hedefleme konusunda birçok belirsizliğin ortaya çıkacağı bu dönemde, reklamverenlerin yeni düzenlemeye göre çözümler geliştirmeleri ya da mevcut çözümleri reklam kampanyalarına entegre etmeleri gerekiyor.

Chrome’un 2025’te hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemeler, özellikle birinci taraf verilerini toplama konusunda kullanıcılarından açık rıza almaları gereken bir dönemi gösteriyor. Daha şeffaf ve kullanıcı odaklı bir yapıya doğru evrilen reklam dünyasında, reklamverenlerin birinci taraf verilerine dayalı stratejilere daha fazla odaklanmalarını gerektiyor. Ayrıca, reklamverenlerin önümüzdeki dönemde çerezsiz bir ortamda nasıl etkili hedefleme yapabileceklerine ve reklam kampanyalarını nasıl kişiselleştireceklerine odaklanmaları gerekiyor.

Cem Eroğlu: “ID Fusion teknolojisi, çerezsiz ortamda yeniden hedeflemeyi mümkün kılıyor.”

Uzun zamandır çerezsiz bir gelecek için yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştiren Adform, ID Fusion teknolojisi ile çerez kullanmayan tarayıcılarda bile etkili yeniden hedefleme imkanı sağlıyor. ID Fusion, reklamverenlerin çerez kullanımının sınırlamalarını aşmasına yardımcı olurken reklam kampanyalarından beklenilen verimliliği destekliyor. Ayrıca, erişim ve dönüşüm oranlarında önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.

Adform; Türkiye, MEA, Orta Asya Başkanı Cem Eroğlu, “Reklamverenler, hedef kitlelerine ulaşmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için etkili stratejilere ihtiyaç duyuyorlar. Ancak, çerez kullanımı ve gizlilik düzenlemelerindeki değişiklikler bu stratejileri engelleyebiliyor. Adform olarak, reklamverenlere çerezsiz bir gelecekte kişiselleştirme, hedefleme ve veri yönetimi konularında rehberlik edecek güçlü çözümler sunuyoruz. Birinci taraf verilerini etkili bir şekilde kullanma, izin odaklı stratejiler oluşturma ve reklam etkinliğini artırma konularında reklamverenlere destek olacak çeşitli araçlar ve kaynaklar sağlıyoruz. Bu noktada ID Fusion teknolojisi, çerez kullanmayan tarayıcılarda bile yeniden hedeflemeyi mümkün kılan bir çözüm sunuyor. Adform olarak, reklamverenlerin çerezsiz bir geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmaya; kişiselleştirme, hedefleme ve veri yönetimi için güçlü çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.