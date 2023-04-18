Modern pazarlama için oluşturulmuş tek küresel, bağımsız ve tamamen entegre reklam platformu olan Adform, yaptığı açıklamayla müşterilerine, Comscore Predictive Audiences aracılığıyla üçüncü taraf çerez verilerini kullanmadan hedefleme, ölçüm ve sıklık sınırı konusunda daha fazla esneklik sağlamak amacıyla ComScore ile olan ortaklığı genişlettiğini duyurdu.

Comscore’un Tahmine Dayalı Kitleleri, reklamverenlerin platformlar arası içeriğe bağlı gizliliğe uyumlu tüketici verisi özniteliklerinin ilk setinden tanımlanan hedef kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Platformun küresel katılım panelleri ve yapay zeka temelli bağlamsal kategorileştirme motoru ile Adform müşterileri sektör bağımsız bir şekilde, kampanyalarını demografik kırılımlardan TV izleme alışkanlıklarına kadar çok çeşitli kriterlere dayalı olarak belirledikleri kesin bir hedef kitleye ulaştırabilecekler.

Bu ortaklık çerezsiz reklamcılık çözümlerinin öncüsü olan Adform’un çerezsiz bir dünyada reklamcılığı destekleme stratejisi ile uyumu açısından da son derece önemli. Comscore’un Tahmine Dayalı Kitleleri ve Adform’un ödüllü ID Fusion teknolojisi, GDPR sonrası bir dünyada çevrimiçi kimliğe netlik getirerek birbirini adeta tamamlıyor.

Adform Türkiye Ülke Müdürü Cem Eroğlu, “Müşterilerimize kendi alanının en iyisi olan bu çözümü sunmak için Comscore ile ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Reklamverenlerin çerezsiz geleceğe hazır olmalarını sağlamak en önemli işimiz. Platformumuza Comscore’un Tahmine Dayalı Hedef Kitlelerinin eklenmesi, sunduğumuz çerezsiz çözümler yelpazesini geliştirerek, müşterilerimizin hedeflemelerini iyileştirmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanıyor” dedi.

Comscore Aktivasyon Çözümleri Genel Müdürü Rachel Gantz Adform ile iş birliklerini genişleten bu yeni adıma dair şunları söyledi: “Çerezsiz bir reklam dünyası için geri sayım sürerken, reklamverenlerin üçün taraf çerezlerin olmadığı bir gelecekte de gizlilikten ödün vermeden kampanyalarının etkinliğini sürdürebilme konusundaki formül arayışları devam ediyor. Bu noktada Adform ile genişletilmiş ortaklığımız, platformun tüm dünyadaki müşterilerinin reklamlarının tam olarak ihtiyaç duydukları hedef kitleye ulaşmasını sağlamak, kampanyalarını optimize etmek ve bütçelerini en verimli şekilde kullanmak için daha da iyi verilere erişebileceği anlamına geliyor.”