Dünyanın en güçlü ve güvenli medya satın alma platformu Adform, bugün yaptığı bir açıklamayla Bilime Dayalı Hedefler Girişimine (SBTi) katılan ilk küresel DSP olduğunu duyurdu. Sürdürülebilirlik alanındaki iş birlikleri açısından dönüm noktası niteliğindeki bir yılın ardından Adform, SBTi’nin yakın vadeli (2030) emisyon azaltma hedeflerine uyum sağlayarak bir sonraki aşamaya geçiyor.

Adform, sunduğu hizmetlerin önemli bir bileşeni olarak sürdürülebilir reklamcılığı desteklemeye devam ediyor. Adform, 2023 yılında Ad Net Zero’nun bir üyesi olarak Scope3 ile entegre olan ilk küresel DSP olarak tarihe geçti ve iş ortağı markaların karbon emisyonlarını ölçmelerine ve azaltmalarına yardımcı oldu. SBTi’nin eklenmesiyle Adform’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı daha da güçleniyor.

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), kuruluşların iklim bilimine dayalı sera gazı emisyon azaltma hedefleri belirlemesini teşvik ederek özel sektörde iklim eylemini yönlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, SBTi, şirketlere Paris Anlaşması’na uygun ve iklim krizinin etkilerini sanayi öncesi seviyelerin altında tutmaya odaklı hedefler belirlemeleri için kriterler sunuyor.



Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve We Mean Business Coalition arasındaki bir iş birliği olan SBTi, kurumsal çevre eyleminin tartışmasız altın standardı olarak öne çıkıyor. Girişim, IKEA, JYSK, Vodafone, T-Mobile, BMW ve diğer önde gelen küresel reklam ajansları dahil olmak üzere tanınmış küresel markalar tarafından da destekleniyor.

SBTi, belirlenen kriterlere uygun hedefler geliştirmiş olan şirketleri onaylayıp, bu şirketlerin hedeflerini resmi web sitesinde yayınlayarak, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini ve ilerlemelerini kamuoyuna açık bir şekilde göstermelerine olanak tanıyor. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalara yönelik taahhütlerini ve çabalarını artırarak, genel olarak iklim krizine yönelik küresel mücadeleye katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

Sürdürülebilirliğin işletmeler genelinde bir mesele haline geldiğini belirten Adform CEO’su Troels Philip Jensen, “Sürdürülebilirliği stratejilere dahil etme yolculuğu reklam teknolojileri sektöründe devam ediyor. Sürdürülebilirlik işletmeler arası bir mesele haline geldiğinden, reklam teknolojileri endüstrisi sürdürülebilirliği stratejilerine gerçek anlamda entegre etmek için hala bir yolculukta. Adform olarak, birçok yeni kararın alınması gereken bu zorlu yolculuğu destekliyoruz. SBTi iklim eylemi konusunda en yüksek ölçüt olduğundan, bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri taahhüdünde bulunarak yol gösterici ilkelerimizden biri olan “Dik dur” ilkesini uygulamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Adform Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve ÇYS Anders Pilgaard Andersen, “Ad Net Zero, Scope3 ve şimdi de SBTi, tüm bu iş birliklerimiz reklam teknolojilerinde sürdürülebilirlik alanında devrim yaratmaya yönelik kararlığımızın birer kanıtı olarak öne çıkıyor. Markalar, Ajanslar ve Yayıncılar dahil olmak üzere iş ortaklarımız, platformumuzda yalnızca tek bir tıklamayla kampanyaları için sürdürülebilir seçimler yapabiliyor. Adform olarak taahhütlerimizi eyleme geçirmekten ve sözlerimizi yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.