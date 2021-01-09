Acer, Üç Yeni Oyun Monitörü Modelini Tanıttı!

Acer‘ın yeni oyun odaklı monitörleri tanıtıldı. 275Hz‘e kadar yenileme hızı sunan yeni Acer oyuncu monitörleri tanıtıldı.

CES 2021 etkinliği öncesinde Chromebook Spin 514 modeli ile karşımıza gelen Acer, yine bugün üç yeni oyuncu monitörünü daha tanıttı. Nitro ve Predator Serisi olmak üzere toplamda üç adet oyuncu monitörü tanıtan Acer, bu monitörlerde 275Hz‘e kadar yenileme hızı vaat ediyor.

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Acer Nitro XV282K KV Oyun Monitörü!

Acer oyuncu monitörleri arasındaki en uygun fiyatlı model olan Nitro XV282K KV, 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine, 144Hz yenileme hızına ve 1ms yanıt süresine sahip. 28 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Nitro XV282K KV, 100.000.00: 1 kontrast oranına, %90 DCI-P3 renk gamına ve AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan Acer Nitro XV282K KV, daha sonra Mayıs ayında ABD‘de ve Avrupa‘da satışa sunulacak. Tüm bu özellikler ile Acer Nitro XV282K KV oyun monitörünün fiyatı ise 899,99 Dolar olarak belirlenmiş.

Acer Predator XB273U NX Oyun Monitörü!

Listedeki iki Predator modelinden biri olan Predator XB273U NX oyun monitörü 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğe ve 275Hz‘e kadar yenileme hızına sahip. 0,5ms tepkime süresinde sahip olan Predator XB273U NX, 27 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile birlikte geliyor.

%95 DCI-P3 renk gamına sahip olan ve NVIDIA Reflex Latency, NVDIA G-SYNC destekleyen Predator XB273U NX, Mart ayında Çin’de satışa sunulacak. Devamında Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da satışa sunulacak olan Acer Predator XB273U NX‘in fiyatı ise 1099.99 Dolar olarak belirlenmiş.

Acer Predator XB323QK NV Oyun Monitörü!

Listemizin son ve en pahalı modeli olan Acer Predator XB323QK NV oyun monitörü 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine ve 144Hz yenileme hızına sahip. 31.5 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Predator XB323QK NV, NVIDIA G-SYNC destekli ve VESA DisplayHDR 400 sertifikalı.

%90 DCI-P3 renk gamına sahip olan bu monitör, çok yönlü ayar desteği ve TÜV Rheinland Eyesafe sertifikasına sahip. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan bu monitör, yine Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da raflarda yerini alacak. Acer Predator XB323QK NV oyuncu monitörünün fiyatı ise 1199.99 Dolar olacak.

Yeni Acer oyuncu monitörleri gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Cihazlara baktığımızda Nitro modeli uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek görüntü kalitesi ve performans sunuyor. Bu listedeki her oyuncu monitörü çok değerli olsa da, bize göre buradaki fiyat/performans ürünü Acer Nitro XV282K KV oyuncu monitörü. Sizce listedeki en mantıklı cihaz hangisi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

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