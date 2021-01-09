Donanım
Acer, Üç Yeni Oyun Monitörü Modelini Tanıttı!
Acer‘ın yeni oyun odaklı monitörleri tanıtıldı. 275Hz‘e kadar yenileme hızı sunan yeni Acer oyuncu monitörleri tanıtıldı.
CES 2021 etkinliği öncesinde Chromebook Spin 514 modeli ile karşımıza gelen Acer, yine bugün üç yeni oyuncu monitörünü daha tanıttı. Nitro ve Predator Serisi olmak üzere toplamda üç adet oyuncu monitörü tanıtan Acer, bu monitörlerde 275Hz‘e kadar yenileme hızı vaat ediyor.
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Acer Nitro XV282K KV Oyun Monitörü!
Acer oyuncu monitörleri arasındaki en uygun fiyatlı model olan Nitro XV282K KV, 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine, 144Hz yenileme hızına ve 1ms yanıt süresine sahip. 28 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Nitro XV282K KV, 100.000.00: 1 kontrast oranına, %90 DCI-P3 renk gamına ve AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip.
İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan Acer Nitro XV282K KV, daha sonra Mayıs ayında ABD‘de ve Avrupa‘da satışa sunulacak. Tüm bu özellikler ile Acer Nitro XV282K KV oyun monitörünün fiyatı ise 899,99 Dolar olarak belirlenmiş.
Acer Predator XB273U NX Oyun Monitörü!
Listedeki iki Predator modelinden biri olan Predator XB273U NX oyun monitörü 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğe ve 275Hz‘e kadar yenileme hızına sahip. 0,5ms tepkime süresinde sahip olan Predator XB273U NX, 27 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile birlikte geliyor.
%95 DCI-P3 renk gamına sahip olan ve NVIDIA Reflex Latency, NVDIA G-SYNC destekleyen Predator XB273U NX, Mart ayında Çin’de satışa sunulacak. Devamında Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da satışa sunulacak olan Acer Predator XB273U NX‘in fiyatı ise 1099.99 Dolar olarak belirlenmiş.
Acer Predator XB323QK NV Oyun Monitörü!
Listemizin son ve en pahalı modeli olan Acer Predator XB323QK NV oyun monitörü 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine ve 144Hz yenileme hızına sahip. 31.5 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Predator XB323QK NV, NVIDIA G-SYNC destekli ve VESA DisplayHDR 400 sertifikalı.
%90 DCI-P3 renk gamına sahip olan bu monitör, çok yönlü ayar desteği ve TÜV Rheinland Eyesafe sertifikasına sahip. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan bu monitör, yine Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da raflarda yerini alacak. Acer Predator XB323QK NV oyuncu monitörünün fiyatı ise 1199.99 Dolar olacak.
Yeni Acer oyuncu monitörleri gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Cihazlara baktığımızda Nitro modeli uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek görüntü kalitesi ve performans sunuyor. Bu listedeki her oyuncu monitörü çok değerli olsa da, bize göre buradaki fiyat/performans ürünü Acer Nitro XV282K KV oyuncu monitörü. Sizce listedeki en mantıklı cihaz hangisi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Donanım
Acer Chromebook Spin 514, CES 2021’e günler kala duyuruldu
CES 2021 öncesinde Acer, Chromebook Spin 514 adında ve Chrome OS işletim sistemli yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Bilgisayar, metal yapılı, U.S. MIL-STD 810H sertifikasına sahip ve AMD Ryzen 3000C serisi işlemcili olacak.
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Acer Chromebook Spin 514’un özelliklerine daha detaylı bakalım
Acer Chromebook Spin 514, AMD Radeon Vega GPU barındıracak ve AMD Ryzen 7 3700C veya Ryzen 5 3500C işlemcilerinden güç alacak. Cihaz ayrıca 16 GB’a kadar DDR4 RAM ve 256 GB NVMe SSD ile satın alınabilecek. Cihaz, Corning Gorilla Glass ile korunan 14-inch FHD IPS LCD dokunmatik panel ile gelecek, 6,1 mm yan çerçeve genişliği ile %78’lik ekran gövde oranına sahip olacak. Chrome OS tablet olarak da kullanılabilecek laptop, aydınlatmalı klavye seçeneği sunacak.
Chromebook Spin 514, 17,35 mm kalınlığında ve 1,55 kg ağırlığında olacak. Ürün, DisplayPort ve şarj desteği sunan 2 adet USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), 2 adet USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) ve 1 adet MicroSD kart okuyucu bulunduracak. Bazı modellerde ise HDMI bağlantı noktası sunulacak. Chromebook Spin 514, çift bantlı WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekleyecek. Ek olacak çift hoparlör, Google Asistan destekli çift mikrofon ve HD Web kamera barındıracak. Cihazın saf gümüş, çelik grisi ve sis yeşili renk versiyonları olacak.
Chromebook Spin 514 (CP514-1H), şubat ayında 479,99 Dolar’dan Amerika’da, mart ayında ise 529 Euro’dan Avrupa‘da satışa sunulacak. Acer Chromebook Spin 514 Enterprise Edition (CP514-1WH) modeli de mart ayında hem Amerika hem de Avrupa pazarında 749,99 Dolar ve 799 Euro fiyatlarda satışa sunulacak.
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Donanım
Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı QLED ekranlı Chromebook
Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı. QLED ekran teknolojisine sahip ilk Chromebook’un 550 $ olan fiyat etiketi, kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor.
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Chromebook’lar, Google tarafından ilk olarak bundan birkaç yıl önce uygun fiyatlı laptop alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zaman içinde bu “uygun fiyatlı” cihazlar, çıkış noktasından saparak gittikçe daha Premium ürünler olmaya başladı. Samsung da bu sapmayı yaşayan şirketlerden biriydi. Şirket 2020 yılının başlarında Samsung Galaxy Chromebook cihazını piyasaya sürmüştü. AMOLED ekranla gelen bu laptop, üst seviye teknik özellikleriyle dikkat çekse bile, yaklaşık 1000 $ fiyat etiketiyle etkili bir ürün olamamıştı. Şimdi ise Güney Koreli şirket, bu ürünün yenilenmiş 2021 versiyonunu tanıttı. Üstelik dikkat çekici özellikler ve makul bir fiyat etiketiyle beraber.
Samsung Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı
2’si 1 arada özelliğine sahip cihaz, 13.3 inç boyutunda 1920 x 1080 çözünürlüğünde QLED ekrana sahip. HDR özelliğine sahip ekran inceltilmiş çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ekran aynı zamanda evrensel 4,096 seviye basınçlı kalem desteğine sahip. İşlemci tarafında ise Samsung Galaxy Chromebook 2, Intel Celeron 5205U işlemciye sahip. 15W gücündeki CPU, 2 çekirdek ve 2 thread’e sahip. Daha yüksek performans isteyen kullanıcılar ise, isterlerse 10. nesil i3 10110U işlemcili versiyonu tercih edebilecek. Laptop 4/8 GB LPDDR3 RAM seçeneğine sahip olacak ve 128 GB depolama seçeneği barındıracak. 45.5 Wh boyutundaki batarya ise ortalama 14 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Laptop’un baz modeli 550 $ fiyat etiketinden başlayacak. Ağırlığı ise 1.23 kg olacak.
Pandemi fırsat olabilir
Chromebook’lar çok fazla tercih edilen ürünler olmasa bile Samsung Galaxy Chromebook 2, Covid–19 pandemisinin ortaya çıkardığı bir boşluğu doldurabilir. İş ve eğitim hayatının dijitale taşınmasıyla bilgisayar ihtiyacı artan kullanıcılar, bu tarz nispeten uygun fiyatlı ürünlere yönelebilir ve iyi satış rakamları sağlayabilir.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus akıllı saat ortaya çıktı
OnePlus akıllı saat, şirketin kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenilen ürünlerin başında geliyor. OnePlus’ın saatlerinin ve bilekliklerinin tasarımları ve ana ekran görselleri ortaya çıtkı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefonlarıyla dünya çapında büyük satış başarıları elde ediyor. OnePlus’ın, uzun süreli hedeflerinden biri ise akıllı saatleri. Şirketin kurucusu Carl Pei, 2016 yılında OnePlus Watch’ın geleceğini müjdelemiş, hatta bazı taslak çizimleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak bir süre sonra şirket, elindeki kaynakları bölmemek ve telefonlarına odaklanmak amacıyla projeden vazgeçmişti. Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdiki CEO Pete Lau, bir paylaşım yaparak OnePlus akıllı saat projesinin yeniden elen alındığını ve geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı. Son ortaya çıkan görsellerde ise saatin tasarımı ve ana ekranı ortaya çıktı.
OnePlus akıllı saat tasarımı ve ana arayüzü
Ortaya çıkan görsellerde saatin oldukça şık duran tasarımı, arayüzü, ve bazı ana ekran örnekleri gözükmekte. Muhtemelen OnePlus akıllı saatin kandaki oksijen seviyesi ölçme, kalp atışı sensörü, uyku takibi, çağrı cevaplama ve reddetme gibi bugünlerde standart olan özelliklere sahip olacak. Görsellerde aynı zamanda ana ekranı da görünen saatin, klasik bir kol saati ya da sportif gibi pek çok farklı görünümü de olacak. OnePlus kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği saatler piyasaya çıkmak üzere.
OnePlus Band de yayınlandı
OnePlus akıllı saat projesine ek olarak, yeni bir bileklik modeli de çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Band olarak bilinen akıllı bileklik, sektörün lideri Xiaomi’nin Mi Band ailesine doğrudan rakip olacak. Bu bileklikler için de bazı ana ekran görselleri sızmış durumda. Çinli üretici son olarak dün bu akıllı ürünlerle senkronize şekilde çalışacak Health uygulamasını, Hindistan Google Play Store için yayınlamıştı. Bu durum ürünlerin çok yakında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.
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