Acer Chromebook Spin 514, CES 2021’e günler kala duyuruldu

CES 2021 öncesinde Acer, Chromebook Spin 514 adında ve Chrome OS işletim sistemli yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Bilgisayar, metal yapılı, U.S. MIL-STD 810H sertifikasına sahip ve AMD Ryzen 3000C serisi işlemcili olacak.

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Acer Chromebook Spin 514’un özelliklerine daha detaylı bakalım

Acer Chromebook Spin 514, AMD Radeon Vega GPU barındıracak ve AMD Ryzen 7 3700C veya Ryzen 5 3500C işlemcilerinden güç alacak. Cihaz ayrıca 16 GB’a kadar DDR4 RAM ve 256 GB NVMe SSD ile satın alınabilecek. Cihaz, Corning Gorilla Glass ile korunan 14-inch FHD IPS LCD dokunmatik panel ile gelecek, 6,1 mm yan çerçeve genişliği ile %78’lik ekran gövde oranına sahip olacak. Chrome OS tablet olarak da kullanılabilecek laptop, aydınlatmalı klavye seçeneği sunacak.

Chromebook Spin 514, 17,35 mm kalınlığında ve 1,55 kg ağırlığında olacak. Ürün, DisplayPort ve şarj desteği sunan 2 adet USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), 2 adet USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) ve 1 adet MicroSD kart okuyucu bulunduracak. Bazı modellerde ise HDMI bağlantı noktası sunulacak. Chromebook Spin 514, çift bantlı WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekleyecek. Ek olacak çift hoparlör, Google Asistan destekli çift mikrofon ve HD Web kamera barındıracak. Cihazın saf gümüş, çelik grisi ve sis yeşili renk versiyonları olacak.

Chromebook Spin 514 (CP514-1H), şubat ayında 479,99 Dolar’dan Amerika’da, mart ayında ise 529 Euro’dan Avrupa‘da satışa sunulacak. Acer Chromebook Spin 514 Enterprise Edition (CP514-1WH) modeli de mart ayında hem Amerika hem de Avrupa pazarında 749,99 Dolar ve 799 Euro fiyatlarda satışa sunulacak.

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