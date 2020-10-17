BU LAPTOP’U HEDİYE EDİYORUZ! | Acer Swift 3 incelemesi

HUAWEI MateBook X incelemesi ile karşınızdayız. Zarif tasarımıyla dikkat çeken MateBook X’in detayları videomuzda!

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MateBook X özellikleri

Tasarımsal açıdan fazlasıyla şık ve zarif olan MateBook X, sadece 13,6 mm inceliğinde ve 1 kg ağırlığında geliyor. Bu sayede ultra taşınabilir bir düzeyde olan MateBook X, 13 inç 3000 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor.

%90 ekran-gövde oranıyla neredeyse tamamen ekrana sahip olan MateBook X, bu ekranda dokunmatik özelliğe de sahip. % 100 oranında sRGB renk gamı ​nı destekleyen cihaz, renk doğruluğu olarak da bir hayli iddialı.

Gücünü 10. Nesil Intel Core i5-10210U işlemcisinden alan bilgisayarda 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek, 512 GB PCIe NVMe SSD depolama birimiyle geliyor. Üzerinde yer alan 4 hoparlör, 2 mikrofon ve 720p HD kamerası ise son dönemlerin en önemli konusu olan uzaktan eğitim, evden çalışma gibi konularda yapacağınız görüşmeler için oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği bulunan MateBook X modelinde 2 USB Tip-C bağlantısı, 3,5mm kulaklık ve mikrofon jakı da yer alıyor. Tip-C bağlantısını başka bir monitör kullanmak için DisplayPort olarak da kullanabilirsiniz.

Huawei Share ile tüm Huawei cihazlarını kullanın

Bir Huawei laptopunun vazgeçilmez özelliği olan Huawei Share ile Huawei telefon ve tabletinizi bu cihaz ile senkronize kullanmak, saniyeler içerisinde aktarım yapmak da mümkün. Gizlenebilir kamera ve parmak izi okuyuculu güç tuşu da güvenliğinizi her zaman üst seviyede tutabiliyor.

Genel olarak hafif, sağlam, şık ve bir o kadar da güçlü bir laptop modeli olan Huawei MateBook X modelini biz çok beğendik. Cihazın tüm detaylarını ise Kerem videoda aktarıyor.

İyi seyirler…