BU LAPTOP’U HEDİYE EDİYORUZ! | Acer Swift 3 incelemesi

Bugün Acer Nitro 5 serisi, su götürmez bir gerçek olarak; ülkemizde çok popüler bir oyun bilgisayarı serisi. Biliyorsunuz Nitro 5 serisi ülkemizde birçok farklı konfigürasyonla sunuluyor. Bu sayede birçok farklı kullanıcının bütçesine ve beklentilerine hitap edebiliyor. Biz de bugün, Acer Nitro 5’in AN515-55 isimli konfigürasyonuyla beraberiz. AN515-55, işlemci, ekran kartı gibi bazı detaylarla bu serinin üst seviye konfigürasyonlarından birine sahip.

Acer Nitro 5 AN515-55 neler sunuyor

Acer Nitro 5 AN515-55 modelinin kalbinde, Intel’in i7-10750H işlemcisi bulunuyor. Buradaki 10, işlemcinin 10. nesil olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu işlemcinin 6 çekirdekli olduğunu da belirteyim. Ekran kartı olarak da bu konfigürasyonda Nvidia GTX 1660 Ti bizlere sunulmuş. 6 GB’lık, gayet performanslı bir ekran kartı. Özellikle 1080p oyunculuk için biçilmiş kaftan. Ram tarafında DDR 4, 32 GB Ram’imiz var. Depolama tarafında da Western Digital’in 1 TB’lık M2 SSD’leri mevcut.

Dilerseniz hafızayı artırmak da mümkün. Bu noktada ihtiyaçlarınıza göre 2 SSD + 1 HDD takılabilmesi adına gerekli yuvalar sizin kullanımınıza bırakılmış. Bu noktada donanım fark etmeksizin yani RAM, SSD, HDD. Eklemek istediğiniz donanımı isterseniz Acer’dan satın alabiliyorsunuz. Eğer ürünü başka bir tedarikçide daha ucuza bulursanız; bu durumda ürünü oradan satın alıp herhangi bir Acer yetkili servisinde montajını gerçekleştirebilmeniz de mümkün. Acer bu noktada bir kısıtlamaya gitmiyor. Hem de bu noktada cihazınız yine garanti dışında kalmamış oluyor.

144 Hz ekran yenileme hızı!

Burada kullanılan ekranımız 144 Hz yenileme hızına sahip; bu sayede oyunlarınızda 144 FPS gibi değerleri tecrübe edebiliyorsunuz. 15.6 inçlik bu IPS LCD ekranın performansından biz memnun kaldık. Kalitesinin de gayet yeterli olduğunu söylememiz lazım. Kullanımınız sırasında genelde bu ekranın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak ve 144 Hz ekran tazeleme hızlarını kullanarak 144 FPS’yi görebilmek istiyorsunuz. Haliyle güçlü işlemcimiz ve GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımızla bunu sağlayabiliyoruz. Biz Just Cause 4’te 80 FPS, Watch Dogs 2’de 100-120 FPS ile oynayabildik. Bir de merak edenler için; League of Legends’ta en yüksek ayarlarda 144 FPS’le stabil bir şekilde oynayabilmeniz mümkün.

Gördüğünüz gibi Nitro 5, oyuncu bilgisayarı karakteristiğinin yanında sadelikçi tasarım çizgilerine de sahip. Ayrıca bu laptop, 2.3 kg olduğu için taşıması da kolay. Böylesine performanslı bir cihazın, yanınızda bu kadar kolay taşınabiliyor olması da ayrı bir avantaj. Üstelik ciddi bir ortama girdiğinizde tasarım da pek sivrilmiyor.

Tuşların ergonomisi ve basış hissiyatı güzel. Hem de burada artık her oyuncunun olmazsa olmazı RGB klavyemiz var. Burada; RGB aydınlatma ile ilgili bütün ayarları NitroSense arayüzüne ulaşarak kontrol edebiliyoruz. NitroSense arayüzü demişken bilmeyenler için değinmem lazım; bu arayüzde RGB aydınlatmanızdan fan hızınıza ve Geforce Experience ayarlarınıza kadar her şeyi kontrol edebilmeniz mümkün.

Nitro 5, bağlantı noktasında neler sunuyor

Toplamda 3 adet USB 3.1 girişimiz var, ayrıca sağ tarafta HDMI girişimiz ve USB Type-C girişimiz olduğunu da belirtelim. Şarj girişimiz de cihazın arka tarafında bulunuyor. Sol tarafta da 3.5 mm jak girişimiz ve Ethernet girişimiz var. Bu Ethernet girişinin “Killer Ethernet E2600” olduğunu da söyleyeyim. Bu sayede kablolu internet kullanımlarında ağın önceliğini alarak düşük gecikme sürelerini de garantilemiş oluyorsunuz. Yani ağa bağlı diğer cihazlar sizi yavaşlatamıyor. Bu da gecikme sürelerinin çok büyük önem arz ettiği örneğin League Of Legends, Counter Strike Global Offensive gibi oyunlarda eğer kablolu bir bağlantı sağlarsanız avantajlı konuma geçebileceğiniz anlamına geliyor. Fakat Nitro 5’in Wi-Fi 6 desteğiyle kablosuz bağlantı konusunda da iddialı olduğunu söylememiz lazım. Bildiğiniz gibi artık Wi-Fi 6 adım adım hayatımıza giriyor ve Wi-Fi 6 desteğine sahip bir laptop satın almak gelecek adına akılcı bir hamle olabilir. Bu noktada da Acer’a artı puan veriyoruz. Ayrıca kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6’ya ek olarak Bluetooth 5.0 desteği de bu cihazda bize sunulmuş.

Nitro 5 modelleri, güzel bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra termal anlamda da çok başarılı. İçerdeki sıcak havanın dışarıya olan sirkülasyonunu gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Hatta Acer'ın da belirttiği üzere yeni Nitro 5 modellerinde %25 daha iyi bir soğutma performansı sağlanmış durumda. NitroSense içinde görebileceğiniz CoolBoost teknolojisi sayesinde de Acer zorlu kullanımlarda fanların en yüksek performansını gösterebilmesini sağlamış. Çok ağır bir işlem gerçekleştirirken CoolBoost devreye girebiliyor ve bu sayede cihazın sıcaklığı daha normal sıcaklıklarda tutularak performans kayıplarının önüne geçilebiliyor.