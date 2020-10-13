iPhone 12 serisi – Neleri beğendik, neleri beğenmedik?

Oppo Reno4 Lite inceleme videomuzda, Reno4 ailesinin en uygun fiyatlı modeline yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?

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Oppo Reno4 Lite inceleme

Cİhazın Mat siyah ve Metalik Beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Işığın farklı tonlarını yansıtan arka yüzey, telefonun inceliği ile birleştiğinde dışarıdan güzel bir görünüm sunuyor. Cihazın 7.4 mm’lik kalınlığı, son dönemde gördüğümüz cihazlar arasında oldukça zarif bir yapı olmasını sağlamış. Cihazın ekran altında parmak izi sensörü bulunuyor. Oldukça kararlı çalışan bu sensörün, çalışma animasyonunu isterseniz ColorOS arabirimi üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi de unutulmamış.

6.43 inç boyutlu AMOLED panelle gelen cihazda 1080p Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekranda Corning Gorilla Glass 4 koruması yer alırken, ekranın asıl öne çıktığı noktası parlaklık. Zira telefonda 800 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran yer alıyor. Bu da özellikle AMOLED panellere göre oldukça iyi bir değer. Telefon gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu yıl içinde çıkan P95 işlemcisi, 8 çekirdekli bir yapıda. 2 çekirdek performan tabanlı ve 2.2 GHz saat hızında çalışırken diğer 6 çekirdek verimlilik tabanlı ve 2.0 GHz saat hızında çalışıyor. Telefonu kullandığımız süre boyunca orta segment için işlemcinin sunduğu performansı beğendik. Arayüz ve uygulamalarda herhangi bir takılma problemi yaşatmadan güzel bir deneyim sunabildi. Ancak pil konusunda değindiğimiz üzere özellikle güç isteyen noktalarda verimliliği yani pil tüketimi rakiplerine göre geride.

Oppo Reno4 Lite inceleme yazımıza kamera ile devam edelim. Telefonda 48 MP + 8 MP + 2 MP mono + 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir arka kamera kullanılmış. Bu kamerada yazılımın da desteğiyle farklı özelliklere yer verilmiş. Örneğin düşük ışıkta portre, Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Güzelleştirme 2.0 farklı çekim modlarına yer verilmiş. Ayrıca arka kamerada Oppo’nun ultra sabitleme desteği de bu cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP ana selfie kamerasında 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Bu sayede ön kamerayla da donanımsal bazda portre fotoğrafı çekebiliyorsunuz.

Son olarak 4015 mAh pille gelen cihaz, 30W destekli Vooc 4.0 teknolojisini destekliyor.