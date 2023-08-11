Kentsel yaşam tarzını desteklemek üzere tasarlanan Acer AES013, güçlü motoru, katlanabilir tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcıların tek bir şarjla uzun mesafeler kat etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar Acer AES013 ile şehir sokaklarında konforlu, güvenli ve modern bir şekilde kolayca istedikleri yere gidebiliyor ve gezebiliyor. İşlevsel tasarımı ve üst düzey taşınabilirliğiyle Acer AES013, şehir trafiğinden sıyrılarak mopet ya da bisikletin hantallığı olmadan işe zahmetsizce gidip gelmek ya da şehirde gezmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Üstün özellikleriyle zahmetsiz sürüş sağlıyor

Minimalist tasarımı, gücü ve kolay hareket kabiliyetiyle, sağlam alüminyum alaşımdan üretilen Acer AES013, imza niteliğindeki yeşil ağırlıklı şık tasarımı, 16 kg ağırlığı ve 107 x 49 x 120 cm kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yalnızca 4 saat gibi kısa sürede şarj olan ve 25 km’ye kadar uzun bir menzil sağlayan 7,5 Ah yüksek kapasiteli lityum iyon pil içeriyor. Elektrikli scooter, 6 km/saat, 10 km/saat ve 25 km/saat olmak üzere üç farklı hız moduna sahip ve bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Güvenliğin ön planda tutulduğu AES013, patlamayan lastikleri, ergonomik ve dayanıklı tutamakları ve 8,5 inç (21,59 cm) tekerlekleriyle güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

60 x 16,5 cm platformu, daha güvenli ve yumuşak bir sürüş için geniş bir alan sağlıyor. Katlanır gidon, arka çamurluğa güvenli bir şekilde bağlanarak güçlü bir çapraz çubuk oluşturuyor. Bu sayede tek elle kaldırıp araçlara veya merdivenlere taşımayı kolaylaştırıyor.

Gün boyu güvenlik için yolu aydınlatarak görünürlüğü artıran entegre ön aydınlatmanın yanı sıra fren lambaları ve dört yanda bulunan reflektörler ekstra güvenlik katmanı sağlıyor. Önde elektronik, arkada metal disk frenden oluşan yüksek performanslı fren sistemi acil durumlarda durma mesafesinin minimum düzeyde olmasına olanak tanıyor. Katlanabilen ayak, kullanıcıların elektrikli scooter’ı dayanak bulmalarına gerek kalmadan kolayca park edebilmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar, IPX5 derecesine sahip Acer AES013 ile su birikintilerinden endişesizce geçebiliyor. Alüminyumdan yapılan dayanıklı muhafaza, elektrik motorunu ve pili güvende tutuyor ve kazalara karşı koruyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer AES013 Türkiye’de 21.499 TL fiyatla satışa sunuldu.