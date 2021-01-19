Acer, eğitim odaklı yeni versiyon Spin 512 ve Spin 511 Chromebook’larını tanıttı

Acer, 4’ü Chromebook ve 1’i Windows işletim sistemi ile çalışan eğitim odaklı 5 adet yeni ikisi bir arada laptopunu tanıttı. Chromebook’lardan ikisi Intel işlemcili ve 360 derece dönebilen ekrana sahip olan Spin 512 ve Spin 511 modellerinin yenilenmiş versiyonları. Tüm cihazlar MIL-STD 810H askeri dayanıklılık standartları ile üretiliyor.

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Spin 512 ve Spin 511

Acer’ın yeni Spin 512 ve Spin 511 modelleri, yeni nesil Intel N4500 ve N5100 işlemcilerle çalışıyor ve 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Spin 512 modelinde 12-inç HD+ 3:2 ekran bulunurken Spin 511 Modelinde ise 11.6-inch HD 16:9 ekran bulunuyor. Her iki model de 8GB RAM ve 64GB depolama sunuyor. Bağlantı noktasında ise iki cihazda da WiFi 6, Bluetooth 5.1 desteği ve 2 adet USB-C portu bulunuyor.

Öğrencilerin sınıf ortamında kullanacakları düşünülerek, iki modelin de ekranları antimikrobiyal ve çizilmelere karşı dayanıklı, Spin 512’nin ise klavyesi ve dokunmatik ekranı da antimikrobiyal kaplama ile kaplı olacak.

Chromebook’lar mart ayında Avrupa’da, nisan ayında ise Kuzey Amerika’da satışa sunulacak. Spin 512’nin satış fiyatı 429,99 Dolar (399 Euro), Spin 511’in satış fiyatı 399 Dolar (369 Euro) olacak.

Chromebook 511’in Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili versiyonu ve Chromebook 311

Spin 512 ve Spin 511 modellerine ek olarak Chromebook 511’in Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili ve 20 saat kullanım vadeden pile sahip olan bir versiyonu da duyuruldu. Firma ayrıca MediaTek MT8183 işlemciden gücünü alan, yine 20 saatlik pil ömrü olan, HDR webcam ve opsiyonel dokunmatik ekran gibi özellikler sunan Chromebook 311 adlı bir başka laptopunu daha duyurdu.

Cihazlar nisan ayında Kuzey Amerika’da, mart ayına kadar ise diğer pazarlarda satışa sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili Spin 511’in fiyatı 400 Dolar ve 399 Euro, Chromebook 311 modelinin fiyatı 300 Dolar ve 269 Euro olacak.

TravelMate Spin B3

Acer, son olarak yine eğitim odaklı tasarlanmış ve Windows işletim sistemli TravelMate Spin B3 modelini tanıttı. Bu model Intel’in giriş seviyesi Pentium Silver yongası ve 12 saat şarj ömrüyle gelecek. Modelin diğer özellikleri şöyle: WiFi 6, 5MP webcam, ikisi bir arada kullanım. Laptop nisan ayında Kuzey Amerika’da 330 Dolar’dan, yılın ikinci çeyreğinde ise Avrupa’da 409 Euro’dan satışa sunulacak.

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