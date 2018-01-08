Acer, CES’te 4 Yeni Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Acer, Las Vegas’ta düzenlenen CES’te 4 yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Chromebook 11 serisi, Nitro 5 oyun bilgisayarı ve yeni Swift 7 ve Acer Spin 3’ü lanse eden Acer, fuara hızlı başladı.

Amerika’nın Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES’te Acer şov yaparak başladı. Chromebook ailesine 11 serisini dahil eden marka, Nitro 5 oyun bilgisayarının yanı sıra Swift 7 ve Spin 3 modellerini de tanıtarak 4 farklı cihaz ile karşımıza çıkıyor.

Acer Chromebook 11 Serisi

Yeni Acer Chromebook 11; taşınabilir, fansız bir tasarım ve 11,6 inçlik bir ekran sunan yapısıyla geldi. Bu yüzden cihazı sık sık yanında taşıyacak ya da ortak alanlarda kullanacak tüketiciler ve aileler için birebir olan cihaz, ayrıca iki USB 3.1 Tip C portu sayesinde hızlı veri aktarımına olanak tanıyor.

Gün boyu kullanım için 10 saate varan pil ömrü sunan Acer Chromebook 11, aynı zamanda, satışa sunulduğu andan itibaren Google Play’i eksiksiz bir şekilde destekliyor olacak. Intel Celeron işlemci, 2GB veya 4GB bellek ve 16GB veya 32GB eMMC depolamayla birlikte gelen cihaz, iki USB 3.0 portu ve Bluetooth 4.2 de mevcut. Müşteriler, hızlı ve güvenilir 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı standardı sunuyor.

Acer Chromebook 11, dokunmatik veya dokunmatik olmayan modellerindeki 11,6 inçlik IPS ekranı ve 1366×768 çözünürlük sunarken yalnızca 18,15 mm inceliğinde ve 1,1 kg hafifliğindeki ince ve taşınabilir formda olacak.

Acer Nitro 5 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

Acer, bugün etkileyici lazer dokumalı bir tasarımda üst düzey performansı arayan oyuncular için tasarlanmış yeni Acer Nitro 5 oyun bilgisayarını duyurdu. Windows 10 ile desteklenen yeni 15,6 inç Full HD ekranlı dizüstü bilgisayar, oyuncuları hedefliyor. Acer Nitro 5, daha hızlı grafik işlemi, daha iyi ışıklandırma ve daha fazla doku ayrıntısı için yeni nesil AMD Radeon™ RX560 ile birlikte geliyor.

Nitro 5’in dahili katı hal sürücüsü, 512 GB’a kadar artırılabiliyor ve en yeni oyunlar, müzik ve filmler için bolca alan sağlıyor. 32 GB’a kadar çıkabilen ışık hızındaki DDR4 RAM, SSD ile birleştiğinde, bilgisayar yalnızca saniyeler içinde açılabiliyor, yüklenebiliyor ve yeniden başlatılabiliyor; böylece oyuncular hemen işe koyulabiliyorlar. Acer’in NitroSense özelliği, savaşın eşiğindeyken CPU/GPU’nun izlenmesine olanak tanıyor ve Acer CoolBoost ile en iyi şekilde çalışması için soğutucu fan hızı ayarlanabiliyor.

Hızlı ve güvenilir 802.11ac çift bant kablosuz teknolojisi, USB Tip C, HDMI 2.0 ve Gigabit Ethernet de dahil bolca port sunan Nitro 5, 799 dolar ve 1099 Euro fiyatla geliyor.

Dünyanın en incesi: Acer Swift 7

Acer bugün dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı , yeni Swift 7’yi de tanıttı. Yalnızca 8,98 mm inceliğe sahip yeni Swift 7, güçlü bir Intel Core i7 işlemciyi, tüm gün süren pil ömrünü ve kişisel ve güvenli bir 4G LTE bağlantısını bir araya getiren ultra taşınabilir tasarımıyla ha-reketlilik için tasarlanmış, Windows 10 işletim sistemine sahip olacak şekilde getiriyor.

Dahili Intel XMM 4G LTE modemi barındıran Swift 7, Nano SIM kart girişine ek olarak eSIM profillerinin indirilmesine ve aktivasyonuna olanak tanıyan eSIM teknolojisine de sahip. 2×2 MIMO özelliğine sahip 802.11ac kablosuz özelliği, ofis ya da ev ağına güvenilir ve hızlı bağlantılar sağlıyor.

7. nesil Intel Core i7 işlemciyle desteklenen Swift 7, 10 saate kadar pil ömrü sağlıyor. 256 GB’lık PCIe SSD depolama sunarken 8 GB’lık LPDDR3 bellek de çoklu görevlerin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlıyor. Parmak izi okuyucusu ile Windows Hello aracılığıyla parolaya gerek kalmadan daha güvenli bir şekilde giriş yapılmasına olanak tanıyor.

Acer Spin 3

Acer, yenilenen Spin 3 dizüstü bilgisayarını da duyurdu. Sağlam ve 360° dönebilen çift torklu eklemi, tek bir cihazda dizüstü bilgisayarı, tableti, ekranı ve yerden tasarruf eden ‘V’ modunu bir araya getiriyor.

8. nesil Intel Core işlemciyle ve etkileyici depolama seçenekleriyle donatılmış Spin 3, olağanüstü performansı taşınabilirlikle birleştiriyor. Acer TrueHarmony teknolojisine sahip ön yüze bakan iki hoparlörüyle birlikte hareket halindeyken dijital işler ve oyun için 12 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Spin 3’ün 14 inç boyutundaki ekranı, IPS teknolojisiyle Full HD’de canlı bir görüntü sunarken ekrandaki içeriğin olağanüstü ayrıntıyla parlamasına olanak tanıyor.