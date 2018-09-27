Acer Aspire A315 inceleme (Ryzen’lı dizüstü bilgisayar!)

Acer Aspire A315 inceleme videomuzda, Ryzen 3 işlemcisi ile dikkat çeken modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Acer Aspire A315 inceleme

İlk olarak cihazın tasarımına bakacak olursak oldukça sade, ancak buılunduğu segmente göre şık bir cihazla karşı karşıyayız. Ürünün kasasında kullanılan fırçalanmış yüzey, plastik kasa olmasına rağmen daha kaliteli bir hissiyat uyandırmış.

Cihazın üzerinde 2x USB 3.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, SD kart, Ethernet, kulaklık ve adaptör girişleri bulunuyor. Çiklet klavyeye sahip model, num padiyle birlikte tam teşekküllü bir klavye barındırıyor. Ayrıca ürünün 2.3 kg olduğunu da belirtelim.

15.6 inç ekran boyutunda 1366 x 768 çözünürlük sunan cihaz, LCD LED ekran ile geliyor. Donanım bileşenlerinde en dikkat çekici nokta ise Ryzen 3 2200U işlemcisi. Zen mimarisini kujllanan ve 14 nm üretim sürecinde üretilen bu işlemci, 2 çekirdek ve 4 izlek yapısında. Normal hızı 2.5 GHz olan işlemci, Boost ile 3.4 GHz’e kadar saat hızını çıkartabiliyor. İşlemcide yer alan SenseIM teknolojisi sayesinde uygulamaların ihtiyaç duyduğu güç yapay zeka tarafından belirleniyor ve daha uzun bir mobil kullanım deneyimi sunuyor.

İşlemciyle beraber Radeon Vega 3 grafik birimi olmasına karşın incelediğimiz modelde 2 GB RAM‘li harici Radeon 535 grafik kartı da bulunuyor. Ayrıca 4 GB DDR4 RAM ve 1 TB HDD olduğunu da belirtelim. Bu donanım bileşenleriyle beraber günlük kullanım ve LoL, CS:GO gibi oyunlarda cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ancak 4 GB‘lık RAM kapasitesinin yer yer yetersiz kaldığını belirtmemiz gerekiyor.

Son olarak pilden söz edecek olursak 2 hücre 4810 mAh‘lik pil 6 saate varan bir pil ömrü sunuyor.