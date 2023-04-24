Acer, grafik tasarım, 3D görüntü işleme ve video düzenlemeye yönelik yüksek performanslı özellikleri bir araya getirerek kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkarmak için özel olarak tasarlanan yeni dizüstü bilgisayarı Acer Swift X 16’yı (SFX16-61G) tanıttı. İçerik oluşturuculara yönelik dizüstü bilgisayar, yüzde 100 DCI-P3 ve 500 nit en yüksek parlaklığı destekleyen 16:10 OLED ekran seçeneği ile büyüleyici renkler ve netlik sunuyor. Göz alıcı tasarımı ve güçlü performansı bir araya getiren Swift X 16, 17,9 mm kalınlığındaki zarif tasarımı, AMD Ryzen™ 9 7940H işlemci[1] ve NVIDIA® Studio Sürücülerine sahip NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Dizüstü Bilgisayar GPU’ları[] ile yaratıcılığı bir üst seviyeye taşımaya yardımcı oluyor. Ayrıca TwinAir soğutma sistemi, daha büyük bir pil ve daha fazla üretkenlik için gerekli tüm bağlantı noktaları ile birlikte geliyor. RTX dizüstü bilgisayar, videoların daha canlı ve net olmasını sağlayan yapay zeka teknolojileri paketini ve Acer Temporal Noise Reduction (TNR) özelliklerini içeren 1080p FHD kamerasıyla görüntülü görüşmeleri ve video akışlarını eskisinden çok daha iyi hale getiriyor.

Büyüleyici Görsel Kimlik ve Renkler

Yeni Acer Swift X 16, kolay erişim sağlayan uzun ön girintisi, alüminyum yüzeyinin altına özenle gizlenmiş menteşeleri ve havalandırma delikleri ile kusursuz ve özenle hazırlanmış bir tasarım sergiliyor. Yeniden tasarlanan ince ve hafif dizüstü bilgisayar, 17,9 mm şık kasası ve 1,9 kg ağırlığıyla daha güvenli bir görünüm ve his sağlıyor. Önceki modele kıyasla yüzde 33 daha fazla kaydırma alanı sunan pürüzsüz dokunmatik yüzeyi, Acer’ın mevcut dizüstü bilgisayar ürünleri arasında en geniş dokunmatik yüzey olma özelliğini taşıyor.

Rahat görüntüleme için VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500 ve TÜV Rheinland Eyesafe® ekran sertifikalarına sahip 16 inç 3,2K OLED (3200 x 2000) panel seçeneğinin sunduğu muhteşem renkler ve görseller kullanıcıları kendine hayran bırakacak. OLED dizüstü bilgisayar, yüzde 100 DCI-P3, 500 nit tepe parlaklığı, 120 Hz yenileme hızı ve 0,2 ms’den daha kısa tepki süresi ile sağladığı gerçeğe yakın görüntüler ve renk doğruluğuyla öne çıkıyor. Bu özellikler, daha fazla ekran alanı için önceki modellere kıyasla daha ince çerçeveler ve daha büyük bir 16:10 ekran ile tamamlanıyor.

Üstün Görüntü İşleme ve Soğutma Performansı

Tasarımcıların ve içerik oluşturucuların tüm potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Acer Swift X 16, gücünü AMD Ryzen™ 9 7940H işlemciden[1] (45 W ve 8 çekirdeğe kadar) ve dahili AMD Radeon™ 780M grafik biriminden alarak yüksek işlemci hızlarını ve dayanıklılığı bir araya getiriyor ve kullanıcıların projelerini rekor sürede tamamlamalarını sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar GPU’ları, NVIDIA Studio Sürücülerine ve NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Broadcast ve NVIDIA Canvas gibi özel araçlara erişimle birlikte gelen yeni nesil ışın izleme, yapay zeka ve AV1 video kodlama donanımı gibi özellikler sayesinde kullanıcıların dünyanın en popüler kreatif uygulamalarından bazılarının desteğiyle projelerini geliştirmelerini ve hızlandırmalarını sağlıyor.

İçerik üreticilere yönelik dizüstü bilgisayar, güçlü donanımın yanı sıra termal performans ve pil ömrü arasında daha iyi bir denge sağlamak için yeniden tasarlanmış bir iç mekan ve termal çözümler içeriyor. Baştan tasarlanan termal düzenlemeler sayesinde Swift X 16, daha büyük fanları ve yeni eklenen turbo modu sayesinde hava girişini yüzde 36’ya[] kadar artıran yükseltilmiş TwinAir soğutma ve kullanıcıların yayın yaparken, oynarken veya oluştururken oturumlarından daha fazla verim alabilmeleri için ısıyı dışarı tahliye etmeye ve içerideki serin havayı korumaya yardımcı olan hava girişine sahip klavye tasarımıyla birlikte geliyor.

Net ve Canlı Video Konferans ve Yayın

Acer Swift X 16 dizüstü bilgisayar, Arka Plan Bulanıklaştırma, Otomatik Çerçeveleme ve Göz Teması teknolojisi gibi Acer PurifiedView™ yapay zeka özelliklerinden yararlanan yüksek çözünürlüklü 1080p FHD kamerasıyla video konferans, canlı yayın ve video blog oluşturmak için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Acer’ın Temporal Noise Reduction (TNR) teknolojisi düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler sağlarken, yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip Acer PurifiedVoice™ görüntülü arama veya kayıt sırasında seslerin net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5 bellek[1], 2 TB’a kadar PCIe Gen 4 SDD depolama[1] ve kreatif tasarımları arşivlerken ek depolama alanı sağlayan bir adet MicroSD yuvası içeriyor. Kullanıcılar ayrıca daha fazla bağlanabilirlik için iki adet USB Type-C bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 6E[] teknolojisinden faydalanabiliyor. Windows 11 işletim sistemine sahip cihaz, daha rahat ve güvenli oturum açma için parmak izi okuyucusu ve Wake on Voice (Sesle Uyandırma) aracılığıyla Windows Hello’yu destekliyor; Sesle etkileşim özelliğine sahip Cortana ise kullanıcıların kişisel üretkenlik asistanı olarak işlev görüyor.

Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik

Acer Swift X 16 (SFX16-61G) Haziran ayı itibariyle EMEA bölgesinde 1.566 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kesin özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilecektir. Kesin özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilecektir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.acer.com adresinden size en yakın Acer ofisi ile iletişime geçin.