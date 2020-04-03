ABD’deki Apple mağazaları, Mayıs sonuna kadar kapalı kalabilir

Apple, ABD’deki çalışanlarını, mağazaların Mayıs’a kadar kapalı kalabileceği konusunda uyardı. Hatırlarsanız, daha önce yaptığımız bir habere göre, Apple’ın mağazalarını Nisan ayında kademeli olarak açacağını duyurmuştuk. Fakat bu durum, özellikle ABD açısından pek de mümkün görünmüyor.

İlgili habere bu başlıktan ulaşabilirsiniz: Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!

Salgının etkileri, Apple çalışanları ve Apple mağazaları için ne olacak

Mart ayının başlarında, salgının yayılımını yavaşlatmak için Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatan Apple, çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etmişti. Ve Mart ayında Çin’de düzelmeye başlanan salgın grafiğiyle beraber Çin’deki bütün mağazaları açmaya başlayan Apple, Covid-19 salgının merkezinin Avrupa ve Amerika’ya taşınmasıyla beraber Çin dışındaki operasyonlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.

Deirdre O’Brien’ın belirttiği üzere, firma Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve mevcut duruma göre; şartlar aksine el vermediği sürece, mağazalar Mayıs ayına kadar kapalı kalacak. ABD’de Covid-19 salgınının mevcut durumunu göze aldığımızda ise durum pek de parlak gözükmüyor. Umarız her şey normale dönmeye başlar ve Apple Mağazaları da bütün dünyada yeniden açılır.

3 Nisan 2020 tarihi itibariyle ABD’de yaklaşık olarak 250.000 Covid-19 vakası görüldü. Bizler de artık bu virüse karşı bir aşı veya tedavi bulunarak; ABD, ABD halkı ve tüm dünyanın bir şekilde normale dönmesini diliyoruz.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!