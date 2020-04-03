Apple
ABD’deki Apple mağazaları, Mayıs sonuna kadar kapalı kalabilir
Apple, ABD’deki çalışanlarını, mağazaların Mayıs’a kadar kapalı kalabileceği konusunda uyardı. Hatırlarsanız, daha önce yaptığımız bir habere göre, Apple’ın mağazalarını Nisan ayında kademeli olarak açacağını duyurmuştuk. Fakat bu durum, özellikle ABD açısından pek de mümkün görünmüyor.
İlgili habere bu başlıktan ulaşabilirsiniz: Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Salgının etkileri, Apple çalışanları ve Apple mağazaları için ne olacak
Mart ayının başlarında, salgının yayılımını yavaşlatmak için Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatan Apple, çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etmişti. Ve Mart ayında Çin’de düzelmeye başlanan salgın grafiğiyle beraber Çin’deki bütün mağazaları açmaya başlayan Apple, Covid-19 salgının merkezinin Avrupa ve Amerika’ya taşınmasıyla beraber Çin dışındaki operasyonlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.
Deirdre O’Brien’ın belirttiği üzere, firma Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve mevcut duruma göre; şartlar aksine el vermediği sürece, mağazalar Mayıs ayına kadar kapalı kalacak. ABD’de Covid-19 salgınının mevcut durumunu göze aldığımızda ise durum pek de parlak gözükmüyor. Umarız her şey normale dönmeye başlar ve Apple Mağazaları da bütün dünyada yeniden açılır.
3 Nisan 2020 tarihi itibariyle ABD’de yaklaşık olarak 250.000 Covid-19 vakası görüldü. Bizler de artık bu virüse karşı bir aşı veya tedavi bulunarak; ABD, ABD halkı ve tüm dünyanın bir şekilde normale dönmesini diliyoruz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Apple, Xiaomi ve Oppo Hindistan satış fiyatlarını arttırdı!
Apple, Xiaomi, Oppo ve diğer başta gelen şirketler 1 Nisan itirabi ile Hindistan satış fiyatlarını arttırdı. Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisini %12‘den %18‘e arttırması ve para biriminin zayıflığı, üreticilerin fiyat politikalarını tekrar düşünmelerine sebep oldu.
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Hindistan’da akıllı telefon fiyatları artıyor!
Xiaomi, kârının %5‘in altına inmesinin ardından yaptığı açıklamada “Fiyatlarımızı arttırmaktan başka bir seçeneğimiz kalmadı.” dedi. Yeni fiyatlar derhal geçerli olacağını bildirdi.
Oppo, perakende satıcılara yeni fiyat listesini gönderdi. En uygun fiyatlı telefonu Oppo A1k‘dan, en pahalı telefonu Oppo Reno3 Pro‘a kadar bütün telefonlarının fiyatları arttı. Örneğin 29,990 Rupi‘den (ortalama 2650Tl) satışa çıkan Reno3 Pro şu an 31,990 Rupi (ortalama 2850Tl) fiyatına güncellendi.
Apple‘ın 32GB iPhone 7‘den, 512GB iPhone 11 Pro Max‘a kadar bütün ürün listesinin fiyatı ortalama %5 arttı. 2019’un en popüler akıllı telefonlarından birisi olan iPhone 11‘in fiyatı 69,900 Rupi‘den (ortalama 5800Tl), 68,900 Rupi‘ye (ortalama 6070Tl) yükseldi.
Yeni fiyatlar bugün duyurulsa da, ülkedeki herkes karantinada olduğu için dükkanlara gidip cihaz almaları veya online olarak satın alıp evlerine getirtmeleri mümkün değil.
Apple
Apple, Dark Sky uygulamasını satın aldı!
Apple, popüler hava durumu uygulaması olan”Dark Sky“ı satın aldı ve 1 Temmuz itibari ile Android ve WearOS cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu.
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Apple, popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky’ı satın aldı!
Dark Sky kurucu ortaklarından Adam Grossman açıklamasında “Hedefimiz her zaman, mümkün olduğunca doğru hava durumu haberleri ile dünyayı geliştirmek, insanların güvende ve kuru kalmalarını sağlamak, bunu da insanların özel yaşam haklarına saygı duyacak şekilde yapmak.” dedi ve “Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için Apple‘dan daha iyi bir yer yok. Daha fazla insana ulaşabileceğimiz, daha etkili olabileceğimiz ve yalnız olmayacağımız için heyecanlıyız.” diye ekledi.
Şu an için Dark Sky uygulamasının IOS versiyonunda bir değişiklik yok, hala Apple Store‘dan 3.99$‘lık bir ücret karşılığında ulaşabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz itibari ile Android ve Wear OS cihazlardan kaldırılacak. Eğer şu anda bu uygulamaya sahipseniz 1 Temmuz‘a kadar kullanabilirsiniz. Adam Grossman‘ın söylediğine göre eğer 1 Temmuz’a kadar süren aktif bir aboneliğiniz varsa geri ödeme alacaksınız.
Dark Sky API 2021’in sonuna kadar kullanılmaya devam edilecek. Ancak Adam Grossman‘ın dediğine göre Dark Sky, API kullanıcılarının yeni kayıtlarını kabul etmeyecek. Bu da demek oluyor ki üçüncü parti uygulamalar Dark Sky’ın hava durumu verilerini kendi uygulamalarında kullanamayacaklar.
Dark Sky web sitesindeki marka tanıtımını şimdiden “Dark Sky by Apple” olarak değiştirdi.
Aksesuar
Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.
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Ekran altına Touch ID
Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.