Apple
Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Apple, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz haftalarda kapatma kararına gitmişti. Bu karar sonrası mağazaların açılış tarihi firma tarafından açıklanmamıştı. Şirket konuya açıklık getirdi ve tekrardan mağazaların faaliyetlerine önümüzdeki ay devam edeceklerini söyledi.
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Firmanın çalışanları tarafından da doğrulanan habere göre, “Apple Satış Mağazaları“nın bir kısmı önümüzdeki ay itibarıyla tekrardan faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.
Apple, tedbir amacıyla Koronavirüs’ün yayılmasını sürdürdüğü alanlardaki mağazalarını açmayacak. Bunun yerine salgın tehditin azaldığı noktalar tercih edilecek.
Apple çalışanları tarafından verilen bilgi de aynen şu şekilde paylaşıldı:
Mağazalarımızı kademeli olarak açıyor olacağız. Toplumların koşullarına bağlı olarak Nisan 2020 itibarıyla mağazalarımızın ilk yarısını açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda, mağazalarımızın her biri için belirlenmiş olan özel tarihleri sizlere bildireceğiz.
Apple, 14 Mart’ta Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı almıştı. Kapandığı tarihlerde ortaya çıkan detaylara göre, satış yerlerinin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağı belirtiliyordu.
Bu bilginin üzerinden çok zaman geçmeden firma, kendi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak şekilde bilgilendirme yapmıştı.
Şirketin satış şefi Deirdre O’Brien bugün çalışanlarına yaptığı açıklamada, 5 Nisan’a kadar çalışmaların evden sürdürülecek şekilde genişletildiğini belirtmiş. Fakat bu tarihten sonra, belirtildiği üzere çalışma koşulları belli bölgeler için yine olağan rutinine geri dönebilir vaziyette gözüküyor.
Umarız, en yakın zamanda tüm dünya için daha sağlıklı daha güvenli bir ortam yaratılabilir. Uluslararası anlamda bir salgın tüm insanlığa mağduriyet yaratmaya başladı bile.
Akıllı Telefonlar
Apple “Kişisel Erişim Noktası” sorununu kabul etti
Apple iOS 13 ve iPadOS 13‘te, “Kişisel Erişim Noktası” özelliğiyle ilgili bağlantı sorunları olduğunu kabul etti. Şirketin bağlantı sorunlarını ne zaman düzelteceği ise bilinmiyor.
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Bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan çalışmalarını evden yürütmeye gayret gösteriyor. Bunun yanında evde bulunan insan sayısının artması da internet kullanımını arttırdı. İnternetin yavaşladığı bu dönemde, bazı iPhone kullanıcıları evlerinde yaşanan internet sorununu Apple içinde “Kişisel Erişim Noktası” özelliğini kullanarak gidermeye çalışıyor.
MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, iPhone kullanıcıları Kişisel Erişim Noktası özelliği ile alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Kişisel Erişim Noktası özelliğinin bilgisayarlarda sürekli bağlantının kopmasına neden olan bir sorun haline geldi. Bu da kullanıcıların internet kullanımında problem yaşamasına neden oluyor.
Kullanıcıları iOS 13.1.2 sürümünden beri, sorunu Apple şirketine raporladığı söylense de söz konusu problemin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Şu an için yapılabilecek tek şey, cihazı kapatıp açmak olarak görünüyor.
Apple, söz konusu sorunu çözmek için üzerinde çalışmalara başladı. Sorunun, donanımla değil, yazılımla ilgili olduğu söyleniyor. Probleminin kısa süre sonra yayınlanacak güncelleme ile çözüleceği düşünülüyor. Şirket ayrıca iPhone kullanıcılarının yazılımlarını güncel tutmalarını tavsiye etti.
Gelecek güncelleme ( iOS 13.4) ile yeniden tasarlanmış bir Mail uygulaması, yeni Memoji ve Animoji çıkartmaları ve iCloud Klasör Paylaşımı dahil bir dizi iyileştirmeler de gelecek. Yeni sürüm ayrıca önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri de kullanıcıyla buluşacak.
Apple
Apple AirPower iddiaları tekrardan diriltildi!
Apple AirPower cihazı geçtiğimiz senelerde he çıktı he çıkacak çıkmak üzere derken bir türlü çıkamamıştı. O kadar sızdırma haberine karşı Apple, cihazı çıkarmaktan vazgeçmişti.
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Geçtiğimiz yıl Apple’ın tarihi içerisinde ilk kez yaşanan bir olay gerçekleşmişti. Apple’ın tanıtacağı kablosuz şarj ped’i hakkında sızdırılan onca görsele ve geliştirme çalışmalarına rağmen ortaya çıkmasından 562 gün sonra iptal edilmişti.
Yeni nesil kablosuz şarj standı, aynı anda hem iPhone hem Apple Watch hem de iPhone cihazları anlık olarak şarj edebiliyor olarak tasarlanmıştı. İlk olarak 2017’de benzer bir iddiayla iPhone’un amiral gemi modelleri olan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X için de öne sürülmüştü.
Senelerdir uzayıp giden bu iddialar bir türlü vücut bulamadı ve bir türlü AirPower’ı piyasada göremedik.
Apple, AirPower’ı diriltirse, yeni rakiplerle karşılaşabilir!
Eğer bir AirPower almak istiyorsanız, Apple’ın bu projeyi daha önce iptal ederek yanlış yaptığını göstermek için alın. Bugün bazı güzel haberler aldık. Analist Jon Prosser tarafından Twiter üzerinde atılan tweet, Apple’ın AirPower projesini tekrar hayata geçirdiğini gösteriyor.
Prosser’ın dediğine göre, Apple bugün itibarıyla cihazın prototiplerini üretmeye başladı. Mühendisler cihazın tasarımını oluştururken ısıyı daha iyi dağıtabilen bobinler tercih etmek istiyorlar. Böylece birden fazla cihazı şarj ederken cihaz zorlanmayacak.
Ayrıca analist, Apple’ın ısı dağıtım sistemine önem vermek istediklerini ve şarj pedinde kullanılacak alanın silikon yerine deri malzemeden üretileceğini belirtti. Apple ayrıca bu ped kısmında cam veya başka tür bir malzemenin de önerildiği ama derinin üzerine yoğunlaştıklarını belirtmiş.
Görüneşe bakılırsa, şirket uzun bir süre daha AirPower için uğraşmaya devam edecek. Şu an mevcut prototipin hiçbir Watch cihazıyla uyumlu olmadığını ve şirketin çok satan Apple Watch cihazlarına destek vermeden bu ürünü piyasaya sürmeyi reddettiği dile getiriliyor. Sonuç olarak, mühendisler ürünü tekrardan inşa ediyorlar.
Şu an için çok fazla detayın verilmediği cihazın, hızlı şarj destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Desteklese dahi şu şartlarda yüksek hızlı şarj desteğinin yer almayacağı aşikar gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Apple Çin’de yavaş yavaş üretimini arttırıyor.
Corona virüs sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalardan olan Apple, stok durumların düzenlemeye başladı. Çin‘de yer alan mağaza ve fabrikalarını tekrardan işletmeye başlayan firma bir nebze nefes aldı.
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Artık stok sorunu yaşanması beklenmiyor.
Corona virüsü, Çin üzerinde etkilerini azalttı. Ülke genelinde hayat normale dönerken vaka sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Bu durum karşısında Çin‘de bağlantıları olan firmalar yavaş yavaş normalleşme sinyalleri vermeye başladı. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. LoupVentures isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalan firma, tehlikenin azalmasıyla tekrardan üretime başladı. Üretimi artan ürünler ise Iphone 11 ve Iphone 11 Pro Max‘in 64 GBlık modelleri. Ayrıca 2. nesil Airpods üretiminde de bir artış gözlemlendi. Çin‘de işleri toparlayan Apple stok sorunu yaşamamak için önemli adımları atmış oldu böylece.
Çin‘de ki durumları düzelten Apple bu kez de Avrupa‘da sorun yaşıyor. Virüsün artık merkezi haline gelen Avrupa‘da çoğu firma mağaza ve fabrika kapatmak zorunda kalıyor. Apple da bu yoldan giderek Avrupa merkez olmak üzere bir çok yerde mağazalarını kapattı. Tabi bu da akıllara yeni bir soruyu getirdi. Apple‘ın arttırdığı üretimden kim faydalanacak? Fiziksel mağazaların kapatılması nedeniyle satışlarda düşüş beklenirken, sanal mağazasına da ürün alım sınırı koydu. Bu sebepten dolayı firma elinde fazladan kalan cihaz olacak mı şu an için kestirmek güç. Ama bu durum yaşanırsa Apple‘ın bir çözüm düşünmesi gerekebilir.