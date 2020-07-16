Politika
ABD, Huawei çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor!
ABD ile Çin arasındaki gerginlik hız kesmeden sürüyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre hükumet, Huawei ve bazı Çinli firmaların çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor.
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Huawei çalışanlarının vizelerine kısıtlama!
ABD, Çin ve Huawei ile olan gerginliği kızıştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Donald Trump hükumeti, Huawei ve bazı ismi henüz belli olmayan Çinli firmalarda çalışanlar için yeni bir yaptırım kararı alıyor. Karara göre Huawei ve diğer firmalarda görev alan çalışanlara vize kısıtlaması hedefleniyor. Ancak kararın arkasında 5G mevzusu bulunmamakta. Ortaya çıkan bilgilere göre Çin’in Uygur Özerk Bölgesinde gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı eylemleri nedeniyle, ABD bu şekilde bir karar alma gereği duymuş.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Huawei ve bazı diğer Çinli firmaların bu eylemler sırasında Pekin hükumetine materyal sağladığını iddia etti. Hatta Huawei‘yi Pekin hükumetinin bir kolu olmakla suçlayan Pompeo, dünya genelindeki telekomünikasyon şirketlerini de uyardı. Öte yandan Trump hükumeti , söz konusu diğer firmalar hakkında henüz bilgi vermedi. Hali hazırda 5G konusu yüzünden gerilen ilişkilere bir de bu konunu etkilenmesinin ardından ABD ile Çin arasındaki suların henüz durulmayacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere en son Birleşik Krallık da ABD tarafında yer alarak Huawei firmasının 5G üzerindeki etkisini azaltma kararı almıştı. Bakalım insan hakları konusu ile alakalı ABD tarafının yapmayı düşündüğü yaptırımlara katılmak isteyen başka ülkeler yer alacak mı bekleyip göreceğiz.
Oyun
Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep
Birleşik Krallık Parlamentosu içerisinde yer alan Lortlar Kamarası, oyun dünyasını değiştirecek bir talepte bulundu. Üyeler “loot box” sisteminin yer aldığı oyunların kumar sınıfına girmesini istiyor.
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“Loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılması gündemde!
“Loot box” sistemi, oyun dünyasının içerisinde oldukça önemli bir ekonomiye sahip. Bu sistem sayesinde normalde kazandığından daha fazla paralar kazanan şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Lortlar Kamarası, “loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılmasını ve bu konuda gerekli yasalar ile denetleme altına alınmasını talep etti. Oyunculara oyun içi satım alım yaptıran ve bazı çevrelere göre bağımlılık yaptırma tehlikesi bulunan bu sistem ile mücadele isteği karşısında, Birleşik Krallık Parlamentosu da konuyu değerlendirme kararı aldı. UKIE (Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence) CEO‘su Jo Twist, Birleşik Krallık sınırları içerisinde oldukça popüler olan video oyunlarının insanları kumara özendirmemesi için gerekli adımların atılacağını açıklaması ile işin ciddiyetini de ortaya çıkmış oldu.
Eğer gerekli düzenlemeler gerçekleşirse, bu sisteme sahip oyunlar, kumar yasaları ile denetlenecek. Bu sayede çocukların kumar oynamasının önüne geçmek isteyen hükumet, bu konuda adım atmak isteyen diğer ülkelere de öncülük etme şansına sahip olacak. Son dönemin önemli popüler oyunlarının içerisinde yer alan bu sistem acaba yapımcılara ne tür aksiyonlar aldıracak merakla bekleyeceğiz. Çalışmaların bu yıl kumar yasası incelemesi sırasında başlayacağı da belirtildi.
Diğer
Birleşik Krallık, Huawei’nin 5G geliştirmelerini kısmayı planlıyor!
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G geliştirmelerini azaltmayı düşünüyor. Buna sebep olarak ABD tarafı ile yakınlaşma isteği gösterildi.
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Huawei’nin 5G üzerindeki etkisi azaltılmak isteniyor.
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G çalışmalarını azaltmak istiyor. Ünlü İngiliz haber kaynağı Telegraph tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Boris Johnson‘ın, Covid-19 salgınını bahane ederek Huawei‘nin 5G çalışmalarını yavaşlatmak istediği öğrenildi. Ancak işin aslının o kadar da basit olmadığı düşünülüyor. Zira ABD ve Donald Trump cephesinin sürekli savaş halinde olduğu Huawei ile ilişkiyi sıfıra indirmek isteyen Birleşik Krallık, bu sayede yine ABD tarafı ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor. Hali hazırda Avrupa Birliği‘nden ayrılma süreci neticesiyle hedef tahtasında yer alan ülkenin bir nebze olsun rahatlamasını isteyen hükumet, 2023 yılına kadar Huawei‘nin 5G üzerinde ki etkisini sıfıra indirmeyi planlıyor. Her ne kadar buna sebep olarak resmi kaynaklar Covid-19 salgınını gösterse de işin siyasi boyutunun çok ciddi olduğu ortaya çıktı. Hali hazırda NATO üyesi olan Birleşik Krallık, en önemli haberleşme teknolojisini Çinli bir firmanın eline verme konusunda zaten uzun zamandır kararsızdı.
Yine de nisan ayında Huawei cephesinin yapacağı 5G gelişmelerine izin verdiğini yineleyen hükumetin birden bu yolu tercih etmesinin pek şaşırtıcı olmadığı da belirtildi. Çünkü Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde ABD tarafının da dahil olması ve ticari ilişkilerin, zaten limoni olduğu ortamda, birde Huawei yüzünden aksamasını istemeyen hükumet, bu konuda yavaş yavaş adım atmaya başlayacak gibi gözüküyor. Dünya genelinde 5G denince akla ilk gelen firmalardan olan Huawei ise henüz bu iddialara cevap vermedi. Bakalım Birleşik Krallık bu gelişmelerin ardından 5G konusunda nasıl bir yol izleyecek. İlk söylentilere göre G7 toplantısının ardından, hükumet gerekli adımları atmaya başlayacak. Ayrıca diğer söylentilere göre Birleşik Krallık tarafı da Huawei firmasının 5G atılımına çok güvenmiyor. Hatta bazı kesimlerin en başından beri Donald Trump‘ın sözünün dikkate alınması yönünde baskılar yaptığı da öğrenildi. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki aylar çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.
Apple
Fransa: Apple rekabeti önledi
Fransa’nın rekabeti koruma kurumu, dağıtım ve perakende ağında rekabet karşıtı davranışları nedeniyle Apple şirketini suçlu buldu. Adı geçen kurum, şirkete 1,1 milyar euro (yaklaşık 1,23 milyar dolar) para cezası verildiğini açıkladı. 2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanının değişmesinden bu yana ABD şirketlerine dair incelemelerde artış gözleniyordu.
Avrupalı regülatörler (düzenleyiciler) tarafında, tüketicinin korunması, tekel oluşturulması ve vergi konuları başta olmak üzere, ABD teknoloji devleri üzerinde artan bir inceleme dalgasının gelmesi gerektiği söylemleri yoğunlaşmıştı. Bu dönemde Fransız kurum tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası geldi.
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Apple itiraz edecek
Apple, “Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı” dedi. Ceza kararına itiraz edeceğini ve bu kararın Fransa’daki önceki benzer davalarda çıkan kararlarla çeliştiğini açıkladı.
Fransız regülatörler, Apple’ın rekabetin önüne geçerek Fransız perakende fiyatlarının ABD fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığını ifade etti. Apple’ın Fransa’daki iki toptancısının ABD şirketinin ürünleri konusunda serbest olmadığını ve ürünlere dair başta fiyat olmak üzere ürün politikalarının Apple tarafından belirlendiğini açıkladı.
Distribütörler birbirleriyle rekabet etmediklerini ve böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarını kontrol etmeyi amaçladıklarını kabul ettiler.
Fransız yetkililer, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro‘nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon euro para cezasına çarptırıldığını da söyledi. İlgili distribütörler açıklama yapmadı.
Bu durum ülkemizde de özellikle uluslararası şirketlere karşın daha etkin kontrollerin yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.