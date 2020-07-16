ABD, Huawei çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor!

ABD ile Çin arasındaki gerginlik hız kesmeden sürüyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre hükumet, Huawei ve bazı Çinli firmaların çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor.

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Huawei çalışanlarının vizelerine kısıtlama!

ABD, Çin ve Huawei ile olan gerginliği kızıştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Donald Trump hükumeti, Huawei ve bazı ismi henüz belli olmayan Çinli firmalarda çalışanlar için yeni bir yaptırım kararı alıyor. Karara göre Huawei ve diğer firmalarda görev alan çalışanlara vize kısıtlaması hedefleniyor. Ancak kararın arkasında 5G mevzusu bulunmamakta. Ortaya çıkan bilgilere göre Çin’in Uygur Özerk Bölgesinde gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı eylemleri nedeniyle, ABD bu şekilde bir karar alma gereği duymuş.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Huawei ve bazı diğer Çinli firmaların bu eylemler sırasında Pekin hükumetine materyal sağladığını iddia etti. Hatta Huawei‘yi Pekin hükumetinin bir kolu olmakla suçlayan Pompeo, dünya genelindeki telekomünikasyon şirketlerini de uyardı. Öte yandan Trump hükumeti , söz konusu diğer firmalar hakkında henüz bilgi vermedi. Hali hazırda 5G konusu yüzünden gerilen ilişkilere bir de bu konunu etkilenmesinin ardından ABD ile Çin arasındaki suların henüz durulmayacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere en son Birleşik Krallık da ABD tarafında yer alarak Huawei firmasının 5G üzerindeki etkisini azaltma kararı almıştı. Bakalım insan hakları konusu ile alakalı ABD tarafının yapmayı düşündüğü yaptırımlara katılmak isteyen başka ülkeler yer alacak mı bekleyip göreceğiz.