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Bulut tabanlı xCloud, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ekleniyor!
Microsoft’un, Google ve Nvidia gibi firmaların bulut tabanlı oyun platformlarını duyurmasının ardından açıkladığı Project xCloud, eylül ayı itibariyle Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine dahil ediliyor. Uzun süredir Game Pass tutkunları tarafından beklenen düzenleme geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. Buna göre artık Xbox Game Pass aboneliği satın aldığımızda, Android işletim sisteminde sahip cihazlardan da belirli oyunlara erişebileceğiz.
Resmi olarak başlatılan iki büyük bulut oyun platformu Google Stadia ve Nvidia GeForce Now birbirlerinden tamamen farklı işleyiş ve fiyatlandırmaya gitmişti. GeForce, Steam ve Epic Games Store gibi mağazalardan satın alınan oyunları oyun kütüphanemize eklememize izin verirken, Stadia, platform için oyunlar satın almamızı istedi. Söz konusu hizmetlerin hiçbiri uzun süredir bahsedilen “oyun dünyasının Netflix’i” tabirini haketmiyordu. Microsoft, Gears 5 gibi yapımların da dahil olduğu xCloud beta testini kullanıcılara sunarken, Xbox kütüphanesinin tamamını kontrol edebilmemize olanak sağladı. Ancak fiyatlandırma ve ek detaylar konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
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Project xCloud tam olarak nedir?
Project xCloud, Android telefonlar veya tabletlerde bulut tabanlı oyun oynayabilmemizi sağlayan bir platform. Bununla birlikte oyuncular, bilinen yapımlardan Devil May Cry 5, Gears 5 ve Forza Horizon 4 gibi birçok yapımı cep telefonları aracılığıyla, herhangi bir indirme beklemeden bulut üzerinden oynayabilecek. Henüz ülkemiz için kullanıma açılmayan platformun yakın gelecekte bizler için de kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.
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Maserati Ghibli Hybrid tanıtıldı!
Maserati Ghibli Hybrid, markanın tarihi boyunca üretilmiş ilk hibrit model olarak tanıtıldı. Ghibli Hybrid, normal Ghibli’nin dizel versiyonuna göre 80 kg daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor.
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2.0 litre 48V hibrit bir motor barındıran Ghibli Hybrid, 330 beygir güç ve 450 Nm tork değerlerine sahip. 255 km/s seviyesinde maksimum hıza sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Aracın yakıt tüketimi ise WLTP döngüsüne göre 100 km‘de ortalama 9 litre civarında.
Maserati, bu hibrit sistemde pil tarafından desteklenen elektrikli bir süperşarja (e-Booster) sahip. Segmenti için benzersiz olan bu sistem, Maserati’ye göre “performans, verimlilik ve sürüş keyfi arasında mükemmel bir denge” kuruyor.
İtalyan üretici, pilleri aracın arkasına yerleştirirken ağırlık dağılımına da dikkat ettiğini söylüyor. Hibrit olmasına rağmen o hala bir Maserati. Yani alışık olduğumuz egzoz homurtularını keyifle dinlemeye devam edebileceğiz.
Tasarıma gelecek olursak, aracın hibrit olduğunu belli eden “klasik mavi detaylar“, Ghibli Hybrid’de de mevcut. Yan tarafta yer alan ikonik üçlü havalandırma kanalı, fren kaliperleri ve C sütunundaki “Trident” işaretinde bu mavi detayları görmek mümkün. Tabii aracın koltuk dikişlerinde de mavi renk mevcut.
Aracın teknolojilerine baktığımızda ise araç bilgilerinin sürekli paylaşılmasını ve yazılım güncellemelerini sağlayan Maserati Connect, araçta yer alıyor. Ayrıca Maserati Akıllı Asistan‘ı içeren 10.1 inç boyutlu (önceden 8.4 inç idi) yeni HD bilgi-eğlence ekranı ve yeni gösterge paneli de Ghibli Hybrid’de bulunuyor.
Maserati için Ghibli Hybrid, yeni modellerin elektrifikasyonuna öncülük edecek olmasıyla oldukça önemli bir konumda. İtalyan üreticinin ilk tam elektrikli modelleri yeni nesil GranTurismo ve GranCabrio, 2021 yılında piyasaya sürülecek.
Kaynak: Carscoops
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Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları hacklendi!
Geçtiğimiz dakikalar itibariyle, Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları henüz bir açıklamada bulunmayan kişi ve kişiler tarafından hacklendi. Hesaplara ait erişimin kaybedilmesinin ardından, Bitcoin cüzdanlarına ait hesap bilgilerini içeren paylaşımlar yapıldı.
Saldırganların hesaplar üzerinden, kendi Bitcoin cüzdanlarını paylaşarak “Bana 1.000$ yollamanız halinde, size 2.000$ geri ödeme yapacağım” gibi cümleler paylaştığı görüldü. Son günlerde çeşitli tartışmalar yaratan çift faktörlü doğrulama kullanımının önemi de tekrar anlaşıldı. Haberi yaptığımız sırada, Kanye West, Jeff Bezos gibi isimlerin de hesaplarından aynı paylaşımların yapıldığı bildiriliyor. Yaşanan hack skandalına 30’un üstünde ünlü, finans kuruluşu ve kripto borsası hesabının kurban olduğu bildiriliyor.
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Yaşanan sorunun hesapları kullanan kişilerle değil, Twitter kaynaklı olduğuna dair derin şüpheler var. Bu denli büyük bir saldırının Twitter sistemlerine zarar vermeden yapılabilmesi imkansız görünüyor. Son dakika bilgilerine göre, 110.000$ dolar değerinde Bitcoin’in saldırganların hesabına aktarıldığı bildiriliyor. İlerleyen dakikalarda haberi güncelleyeceğiz.
Güncelleme
Twitter’ın, yeni tweetler için bazı kelimeleri blokladığı söyleniyor. Buna göre tweetlerimizde saldırganların BTC adres bilgileri gibi detayları paylaşamıyoruz. Halen yeni hesapların saldırıya uğradığı bildiriliyor, Twitter sorunun önüne geçememiş gibi görünüyor.
Gemini hesabını yöneten Winklevoss kardeşler 2FA kullandıklarını belirtti, yani iki aşamalı doğrulama da saldırıların önüne geçememiş.
Doğrudan Twitter kurucularının erişebildiği bir panele ait bilgilerin elde edildiği ve tüm hesapların istenildiği gibi yönetilebildiği söyleniyor.
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Klasik saat mi, akıllı saat mi? (VIDEO)
Bu videoda klasik saat mi, akıllı saat mi sorusunu cevaplandırıp aslında 3-4 yıldır kullandığım akıllı saatlerin hayatıma neler kattığımı anlatacağım.
Klasik saatlerden çok fazla söz etmeye gerek yok, en temel işlevleri tabii ki saati göstermek ve satın alacağınız marka modele göre değişen bir sürü farklı tasarımları var. Genellikle bir klasik saat aldığınızda yıllarca kullanırsınız, ancak günümüzün bu akıllı dünyasına uyum sağlayan bir özellikleri yok tabii ki.
Akıllı saat tarafına geçtiğimizde ise ben biraz kendi yaşadığım deneyimleri anlatmak istiyorum. Ben Gear S3 modeliyle birlikte akıllı saat kullanmaya başladım daha sonra Huawei’nin Watch GT1 ve şimdi de çıktığı günden bu yana Watch GT2 modelini kullanıyorum.
Akıllı saatlerle ilgili en çok sevdiğim konu, onlarca farklı saat kadran tasarımı olduğu için sık sık bu kadran tasarımını değiştirerek sanki her gün farklı bir saat kullanıyormuşum gibi olabiliyor. Örneğin şu an tatildeyiz, daha çok renkli sportif saat kadranlarını tercih ediyorum. Ama İstanbul’da bir davete katılacak olursam giyimimle daha uyumlu olacak daha klasik bir saat kadranını tercih edebiliyorum. Aynı zamanda tabii ki klasik saatlerde olduğu gibi akıllı saatlerde de kadran değişikliği yapabiliyorsunuz.
Tabii ki klasik bir saat ile, akıllı bir saat arasındaki en büyük fark gelen bildirimleri telefonunuzu çıkarmaya gerek kalmadan direkt saat üzerinden görüntüleyebiliyor olmanız. Biliyorsunuz artık akıllı telefonlarımıza bağlı bir şekilde yaşıyoruz ve bizim için önemli olan Instagram, Gmail, WhatsApp, Twitter gibi bir sürü uygulamadan bildirim alıyoruz. Bu bildirimlerin bazıları çok önemli olmuyor, o nedenle saatte ne geldiğini 1-2 saniyede görüp hayatınıza devam edebiliyorsunuz.
Bu arada ilk başta ben saat üzerinden konuşma işini çok da gerekli görmeyenlerdendim. Ancak daha sonra fark ettim ki baya bazen telefonu cebimden çıkarmaya üşeniyorum ve eğer müsait bir ortamdaysam direkt Watch GT2 üzerinden konuşmayı yapıyorum.
Ben ne yazık ki bir ara düzenli olarak gittiğim spor işlerini, pandemi ile birlikte rafa kaldırdım ama; eğer spor yapan biriyseniz veya günde attığınız admı sayısı, uyku verileriniz gibi sağlık istatistikleri sizin için önemliyse, o noktada da akıllı saatlerin tabii ki büyük bir avantajı var.