Bulut tabanlı xCloud, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ekleniyor!

Microsoft’un, Google ve Nvidia gibi firmaların bulut tabanlı oyun platformlarını duyurmasının ardından açıkladığı Project xCloud, eylül ayı itibariyle Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine dahil ediliyor. Uzun süredir Game Pass tutkunları tarafından beklenen düzenleme geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. Buna göre artık Xbox Game Pass aboneliği satın aldığımızda, Android işletim sisteminde sahip cihazlardan da belirli oyunlara erişebileceğiz.

Resmi olarak başlatılan iki büyük bulut oyun platformu Google Stadia ve Nvidia GeForce Now birbirlerinden tamamen farklı işleyiş ve fiyatlandırmaya gitmişti. GeForce, Steam ve Epic Games Store gibi mağazalardan satın alınan oyunları oyun kütüphanemize eklememize izin verirken, Stadia, platform için oyunlar satın almamızı istedi. Söz konusu hizmetlerin hiçbiri uzun süredir bahsedilen “oyun dünyasının Netflix’i” tabirini haketmiyordu. Microsoft, Gears 5 gibi yapımların da dahil olduğu xCloud beta testini kullanıcılara sunarken, Xbox kütüphanesinin tamamını kontrol edebilmemize olanak sağladı. Ancak fiyatlandırma ve ek detaylar konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

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Project xCloud tam olarak nedir?

Project xCloud, Android telefonlar veya tabletlerde bulut tabanlı oyun oynayabilmemizi sağlayan bir platform. Bununla birlikte oyuncular, bilinen yapımlardan Devil May Cry 5, Gears 5 ve Forza Horizon 4 gibi birçok yapımı cep telefonları aracılığıyla, herhangi bir indirme beklemeden bulut üzerinden oynayabilecek. Henüz ülkemiz için kullanıma açılmayan platformun yakın gelecekte bizler için de kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.