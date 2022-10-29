Reuters’in haberine göre Avrupa Birliği yeni bir yasa üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni yasa 2035 yılından itibaren yeni dizel ve yakıtlı araçların satışını yasaklayacak. Anlaşma elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Avrupa yıllardır iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Bu yasa da iklim değişikliğiyle mücadelenin bir parçası olacak. AB ülkeleri, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu müzakerecileri yeni yasanın taslağını hazırladı. Otomobil üreticilerinin 2035 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını %100 oranında azaltmaları gerektiği konusunda hemfikirler. Yasa, 2035 yılından itibaren 27 Avrupa ülkesinde yeni yakıtlı araçların kullanılmasını engelleyecek.

AB, Elektrikli Araçları Destekleyecek

Görünüşe göre AB, kullanıcıların yakıtlı araçlardan elektrikli otomobillere geçmesini de teşvik edecek. Avrupa Parlamentosu’nun baş müzakerecisi Jan Huitema şunları söyledi.

“Bu anlaşma otomobil sürücüleri için iyi bir haber. Yeni sıfır emisyonlu araçlar ucuzlayacak ve daha uygun fiyatlı hale gelecek. Ayrıca herkes için daha erişilebilir olacak.”

AB iklim politikası şefi Timmermans, anlaşmanın endüstri ve tüketicilere güçlü bir sinyal gönderdiğini söyledi. Bu sinyal “Avrupa’nın sıfır emisyonlu araçlara geçiş yaptığı” yönünde. Anlaşma ayrıca 2030’dan itibaren satılan yeni otomobillerin karbondioksit emisyonlarının 2021 seviyelerine göre %55 oranında azaltılmasını öngörüyor. Bu, daha önce öngörülen 2030’dan itibaren %37.5’lik bir azalma hedefinden çok daha yüksek. Düzenleyiciler baskıyı arttırdıkça birçok otomobil üreticisi elektrikli araç üretimine geçeceklerini duyurdu.

Volkswagen Avrupa’da Yakıtlı Araç Üretimini Durduracak

Volkswagen tamamen elektrikli otomobil planını hızlandırıyor. Şirket en geç 2033 yılından itibaren Avrupa’da yakıtlı araç üretimini tamamen durdurma sözü verdi. Volkswagen marka şefi Thomas Schaefer, şirketin 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç piyasaya süreceğini söyledi. Buna 25.000 avronun altında satılacak giriş seviyesi modeller de dahil. Volkswagen daha önce de 2033-2035 yılları arasında Avrupa’da benzinli araç satışını durduracağını açıklamıştı.

Volkswagen, saf elektrikli otomobil pazarında Tesla’ya meydan okumayı umuyor. Ancak, şu an gerçek performansı bu rekabet için tatmin edici değil. Volkswagen Grubu’nun elektrikli araçları çeşitli yazılım sorunlarından muzdarip olmaya devam ediyor. CEO’nun şirketten ayrılmak zorunda kalmasının nedenlerinden biri de bu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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