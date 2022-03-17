Tecno Nightingale N1 modeli, Tecno’nun kafa üstü kulaklık modeli olarak dikkat çekiyor. Piyasada A101’de 370 TL’ye satın alınabilen kulaklık, performans noktasında fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.
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Not: Bu ürün Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
Tecno Nightingale N1 özellilkleri
Boyutları: 185 x 159 x 79,5 mm
Malzeme: Plastik
Müzik Çalma Süresi: 47 saat
Kulaklık Şarj Süresi: 1.5 saat
Şarj Portu: Mikro USB
Batarya: 520mAh
Sürücü: 40mm
Bluetooth: 5.0
Sertifika: IPX4
İnceleme
Nightingale N1
ARTILARI
- Kafa üstü rahat yapı
- Fiyat/peformans dengesi
- 47 saat kullanım
EKSİLERİ
- Micro USB portu
- ANC yok
Editörün Kararı
- Fiyat 0
- Performans 0
- Kullanışlılık 0