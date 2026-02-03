HONOR Magic8 Pro, amiral gemisi segmentinde donanım ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çeken modellerden biri olarak konumlanıyor. 161.2 x 75 x 8.32 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan cihaz, günlük kullanımda premium bir hissiyat sunarken nispeten büyük bir gövdeye sahip. IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı güçlü bir koruma sunması, cihazın dayanıklılık tarafındaki en önemli avantajlarından biri. Siyah, gökyüzü mavisi ve gün ışığı sarısı renk seçenekleriyle satışa sunulan model, tasarım tarafında sade ancak dikkat çekici bir çizgi izliyor.

Ekran tarafında HONOR Magic8 Pro, 6.71 inç OLED panel ile geliyor. FHD+ çözünürlük, 120Hz LTPO yenileme hızı ve HDR Vivid ile Dolby Vision desteği, multimedya tüketiminde akıcı ve canlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. TÜV sertifikalı göz sağlığı teknolojileri ve 4320 Hz PWM karartma desteği, uzun süreli kullanımda ekran konforunu artırmaya odaklanıyor. 1800 nit tipik ve 6000 nit tepe parlaklık değerleri, açık alan kullanımında avantaj sağlarken, HONOR NanoCrystal Shield koruma katmanı ekran dayanıklılığını güçlendiriyor. 3D biyometrik kilit açma sistemi ise güvenlik tarafında alternatif bir çözüm sunuyor.

Performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Adreno 840 GPU kullanan cihaz, üst segment performans beklentilerini karşılamayı hedefliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama kombinasyonu, çoklu görev ve uzun vadeli kullanım için yeterli bir alan sağlıyor. Antutu, Geekbench ve 3DMark test sonuçları, cihazın özellikle grafik performansında iddialı olduğunu gösteriyor. Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü ve 5 yıl güncelleme desteği, yazılım tarafında uzun kullanım ömrü sunmayı amaçlıyor. HONOR AI özellikleri, Google Gemini entegrasyonu ve çoklu cihaz ekosistem uyumu ise üretkenlik ve bağlantı tarafında ek avantajlar sağlıyor.

Kamera tarafında HONOR Magic8 Pro, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP ana kamera, 200 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açı kamera, farklı çekim senaryolarında esneklik sunuyor. 3.7x optik ve 100x dijital zoom destekli telefoto sensör, özellikle uzaktan çekimlerde öne çıkıyor. CIPA 5.5 seviyesindeki görüntü sabitleme sistemi ve yapay zeka destekli gece çekim teknolojileri, video ve fotoğraf performansını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. 4K 120 fps video kaydı ve 50 MP çözünürlüklü ön kamera ise içerik üretimi tarafında güçlü seçenekler sunuyor.

7100 mAh silikon karbon batarya, HONOR Magic8 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj ve ters şarj destekleri, kullanım esnekliğini artırıyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G ve USB 3.2 Gen 1 bağlantı seçenekleri de güncel standartları karşılıyor. Türkiye’de 76.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan HONOR Magic8 Pro, güçlü donanım, gelişmiş kamera sistemi ve yüksek batarya kapasitesi arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Ancak büyük boyutları ve fiyat seviyesi, satın alma kararında değerlendirilmesi gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.

