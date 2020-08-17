Oyun
A Total War Saga: Troy 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz alındı!
13 Ağustos Perşembe günü piyasaya çıkan ve Epic Games Store‘dan 24 saatliğine ücretsiz olarak dağıtıma sunulan A Total War Saga: Troy, 24 saatte 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz alındı.
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Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen A Total War Saga: Troy, Epic Games Store üzerinden 24 saatliğine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Kullanıcılardan büyük ilgi gören strateji oyunu 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz olarak alındı. Oyunun geliştiricilerinden Creative Assembly‘nin önemli ismi Rob Bartholomew, beklentilerinin olumlu olduğunu ancak ulaşılan sayının beklentilerinin de çok üzerinde olduğunu söyledi. Epic ile çalışmaktan mutlu olduklarının altını çizen Bartholomew, türe aşina olanlar ve türe yeni başlayanların buluşabileceği oyunlarına oyuncuları davet etti.
A Total War Saga: Troy‘un şuanki fiyatı 215 TL. Bu fiyatta ve yeni çıkan bir oyunu ücretsiz dağıtan Epic, rekabeti de üst seviyeye taşıyacak gibi gözüküyor..
Oyun
Fortnite yüklü iPhone’lar eBay’de 10.000 dolara satılıyor
Geçtiğimiz hafta Fortnite‘ın iOS ve Android uygulama mağazalarından çıkarılmasının ardından, eBay platformunda Fornite yüklü cihazlar absürt fiyatlardan satılmaya başlandı. Hatırlatsanız Epic Games, satın alınabilir içerikler için oyuna mağazaları devreden çıkaracak bir ödeme alt yapısı eklemişti. Bunun üzerine normalde satışlardan %30 oranında komisyon alan mağazalar, oyunu sistemlerinden kaldırmıştı.
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eBay’de Fornite yüklü iPhone satışları
Gelişmelerin ardından eBay platformunda içerisinde Fotnite‘ın yüklü olduğunu belirten başlıklarla birlikte abuk fiyatlara iPhone ve iPad modelleri satılmaya başlandı. Kontrol ettiğimizde 10.000 dolara varan fiyatlarla bu cihazlar satılmaya çalışıyor.
Bu arada Fortnite yüklü bir iOS cihazını fahiş fiyat vererek satın almak aslında çok da mantıklı bir karar değil. Zira her ne kadar oyun cihazda yüklü olsa da, yeni güncellemelerden mahrum olacak ve oyundaki yeni içerikler de oynanmayacak. O nedenle bu tarz fahiş fiyatlı satışlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Yakın gelecekte Epic Games’in Apple’a açtığı dava sonrası oyunun tekrar mağazalara girip girmeyeceğini hep birlikte öğreneceğiz.
Genel
Corvette C8, GTA Online’a “Invetero Coquette D10” olarak geliyor!
2020 Corvette C8, hem Amerikan Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) hem de pandemi yüzünden sahip olunması zor olan bir araçtı. Fakat C8, GTA Online‘a Invetero Coquette D10 olarak geleceği için nefsimizi böyle köreltebileceğiz.
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Bilindiği üzere GTA Online uzun süredir piyasada olmasına rağmen, çeşitli güncellemeler ile dikkatleri tekrar tekrar üzerine çekmeyi başarıyor. “Los Santos Summer Special” adındaki bu son güncellemedeki 15 adet yeni araçtan birisi ise Invetero Coquette D10, yani Corvette C8 olacak. Tabi ki araç direkt orijinal haliyle değil, ufak tefek detay farklılıklarıyla gelecek. Ayrıca söz konusu güncellemede F1 aracından esinlenilen Declasse DR1, Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Eclipse (Hızlı ve Öfkeli’deki Brian’ın yeşil Eclipse’i gibi olan) ve VW Golf gibi çok sevilen araçların da taklitleri yer alıyor.
Los Santos Summer Special güncellemesi, modifikasyon dükkanlarında yer alacak 15 adet arazi tipi, 30 adet yol tipi yeni jant setleri ve yeni lastik tasarımlarını da içeriyor.
“Koca güncelleme sırf bunları mı içeriyor yani?” fikri oluşmadan hemen devam edelim. RON Alternates Rüzgar Çiftliği‘nde Land Act Barajı‘ndaki türbinlerde bulunan, dokuz farklı yeni piste sahip yeni bir açık yarış serisi bulunuyor. Ayrıca lastik tiplerinin değiştirilebilmesi ve araç hasarı olduğundan kurallar da iyileştirildi. Örneğin bir yarışmacı yanlış yoldan gitmek veya parkuru kapatmak gibi bir harekette bulunduğu esnada diğer sürücülere “hayalet” olarak görünecek.
Ve son olarak yeni bir “Açık Yarış Oluşturucu” var. 60’tan fazla yeni yol çeşidi, padoklar ve pit alanı gibi elementler ile kendi özel pistlerinizi yaratabiliyorsunuz.
Kaynak: Carscoops
Haber
Epic Games, Google’a eleştirilerini sürdürüyor!
Fortnite Mobile’ın App Store ve Play Store’dan çıkarılması, oyun dünyasının bir numaralı gündemi oldu. Oluşan durum ile ilgili taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, oyunun geliştiricisi Epic Games Google için farklı iddialar ortaya attı!
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Epic Games: Google, LG ve OnePlus ile anlaşmamızı engelledi!
Epic Games’in iddiasına göre, iki şirketin arasında meydana gelen sürtüşme daha eski bir döneme dayanıyor. Popüler geliştirici, Fortnite oyununu henüz uygulama marketlerine getirmeden önce OnePlus ile özel bir anlaşma yapmayı planlamış. Anlaşma kapsamında OnePlus’a Fortnite Mobile’ın yüksek ekran yenileme hızına sahip özel bir sürümü sunulurken, bunun karşılığında Epic Store’un cihazlara ön yüklü olarak kurulması kararlaştırılmış. Ancak Google cephesi bu duruma “bilinmeyen bir nedenle” karşı çıkınca anlaşma Hindistan pazarı dışında rafa kaldırılmış.
Bunun haricinde LG ile farklı bir dönemde yapılması planlanan benzer bir anlaşmanın daha engellendiği öne sürülüyor. Tüm koşullar hazırken LG’nin Google tarafından uyarıldığını iddia eden Epic Games, bu cepheden de eli boş dönmüş. Epic’e göre Google, “Üreticiler arasındaki sözleşmenin üçüncü parti uygulamaların doğrudan dağıtımına izin vermediğini” gerekçe göstermiş. Dolayısıyla her iki üreticinin de Google’ın politikaları nedeniyle geri adım attığı belirtiliyor.
Hatırlanacağı üzere Fortnite Mobile’a alternatif bir oyun içi ödeme yöntemi getirilmiş, bunun ardından oyun uygulama marketlerinden kaldırılmıştı. Apple ve Google’ın geliştiricileri yüksek komisyon oranlarına mahkum ettiğini ileri süren Epic Games ise süreci yargıya taşıma kararı aldı.