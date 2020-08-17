A Total War Saga: Troy 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz alındı!

2020 Corvette C8, hem Amerikan Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) hem de pandemi yüzünden sahip olunması zor olan bir araçtı. Fakat C8, GTA Online‘a Invetero Coquette D10 olarak geleceği için nefsimizi böyle köreltebileceğiz.

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Bilindiği üzere GTA Online uzun süredir piyasada olmasına rağmen, çeşitli güncellemeler ile dikkatleri tekrar tekrar üzerine çekmeyi başarıyor. “Los Santos Summer Special” adındaki bu son güncellemedeki 15 adet yeni araçtan birisi ise Invetero Coquette D10, yani Corvette C8 olacak. Tabi ki araç direkt orijinal haliyle değil, ufak tefek detay farklılıklarıyla gelecek. Ayrıca söz konusu güncellemede F1 aracından esinlenilen Declasse DR1, Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Eclipse (Hızlı ve Öfkeli’deki Brian’ın yeşil Eclipse’i gibi olan) ve VW Golf gibi çok sevilen araçların da taklitleri yer alıyor.

Los Santos Summer Special güncellemesi, modifikasyon dükkanlarında yer alacak 15 adet arazi tipi, 30 adet yol tipi yeni jant setleri ve yeni lastik tasarımlarını da içeriyor.

“Koca güncelleme sırf bunları mı içeriyor yani?” fikri oluşmadan hemen devam edelim. RON Alternates Rüzgar Çiftliği‘nde Land Act Barajı‘ndaki türbinlerde bulunan, dokuz farklı yeni piste sahip yeni bir açık yarış serisi bulunuyor. Ayrıca lastik tiplerinin değiştirilebilmesi ve araç hasarı olduğundan kurallar da iyileştirildi. Örneğin bir yarışmacı yanlış yoldan gitmek veya parkuru kapatmak gibi bir harekette bulunduğu esnada diğer sürücülere “hayalet” olarak görünecek.

Ve son olarak yeni bir “Açık Yarış Oluşturucu” var. 60’tan fazla yeni yol çeşidi, padoklar ve pit alanı gibi elementler ile kendi özel pistlerinizi yaratabiliyorsunuz.

Kaynak: Carscoops