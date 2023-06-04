TCL’in Dubai’de yaptığı lansmanla yeni televizyonlarını ve diğer ürünlerini yakından görme fırsatı yakaladık. Televizyonlar, beyaz eşyalar, klimalar gibi teknolojik ürünlerin yanında en büyük olay ise Arselan ile yapılan iş birliği oldu. Artık takımın resmi ana sponsoru olduğunu duyurdular. Böylece takımın formalarındaki ana markalardan birisi de TCL oldu.

Dünyanın 2. En büyük televizyon markası konumuna gelen TCL yeni C645,745 ve 845 modelleriyle ülkemizde olacak. Mini LED ve QLED teknolojileriyle geliştirilen bu televizyonlar 2000 nit parlaklık seviyesi sunarken, 1 milyar renk gösterebiliyor. Ayrıca oyuncuları da düşünen marka televizyonlarında 144hz VRR desteği,240 Hz de Gaming Hızlandırıcı motoru bulunuyor. Dolby Vision / Dolby Atmos desteğinin yanında AiPQ işlemcisi ile (renk kontrast, netlik, hareket ve HDR) otomatik olarak ayarlanıyor. Lansmanın yıldızı olan 98 inçlik TV ise gerçekten görsel bir şölen yaratıyor. Peki siz yeni TCL televizyonlar hakkında neler düşünüyorsunuz kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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