5G yolunda Mardin’de 1 gigabit hızı Turkcell gösterdi

Turkcell, 4.5G ihalesinde yaptığı yatırım ve aldığı en geniş frekans aralığı ile sunduğu hız ve kapasiteyle dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. 4.5G’nin ikinci yılında 926 petabyte’a ulaşan data kullanımı ile yeni bir rekora imza atıldı. Turkcell’in yüksek hız ve en düşük çağrı kesilme oranını seven müşterilerinin bir önceki yıla göre data kullanımları yüzde 89 oranında arttı. LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de 81 ilde hizmet veren Turkcell 4.5G’nin ikinci yılını Mardin’de gerçekleştirdiği ve saniyede 1 gigabit’in üstüne çıktığı hız testiyle kutladı.

İki yılda 375 Mps’den 1 Gbps hıza

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşen 4.5G ihalesinde kullanmaya hak kazandığımız en geniş spektrum sayesinde abonelerimize her zaman en yüksek hızları sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. 1 Nisan 2016’daki 4.5G lansmanında tüm Türkiye’de o dönemde mobil şebeke üzerinden sunulabilecek en yüksek hız olan 375 Mps’yi sunabilen tek operatör olduk. Aradan geçen süre içerisinde bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettirdik. Geldiğimiz noktada ticari şebekemizi gelişmiş anten ve modülasyon teknolojileri ile donatarak, 60 MHz frekans bant genişliğinde, abonelerimize maksimum 1.2 Gbps hızları sunabilecek duruma ulaştık.

Şebekemizde sunulan bu yüksek hızları destekleyebilen yeni nesil Samsung S9 modeli terminallerin piyasaya çıkışı ile birlikte cep telefonları bu hızlara ulaşmak için gereken imkân sağlanmış oldu. İlk defa canlı şebekede ticari cep telefonları ile 1 Gbps’i aşan hızları Mardin’den sunmaya başladık. Mardin AVM’de yapılan hız testinde 1.050 Gbps hızlara ulaşıldı. Biz Turkcell olarak Avrupa’nın en geniş spektrumuna sahip operatörüyüz. Bu spektrum sayesinde, GSA’in (Global mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit üstünde hızları verebilen dünyadaki 7 operatörden de bir tanesiyiz. Biz bu hızı sadece Türkiye’nin büyük şehirlerinde İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de değil, Mardin’de verebilmek için burada bu testi özellikle yapmak istedik. Daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi bu hızları bölgemizde ilk ve dünyada nadir sunabilen operatörlerden biri olduğumuz için gururluyuz. Bu çalışma, 5G’ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.