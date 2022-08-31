Samsung, bütçeli A serisi telefonu ve geçen yılki Galaxy A03’lerin halefi olan Galaxy A04s‘i sessizce tanıttı. 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ Infinity-V ekrana ve çentik içinde 5 MP kameraya sahip.

Teknik detaylara bakacak olursak Octa-Core işlemci ile birlikte geliyor. Telefon, 2MP derinliğe ve 2MP makro kameralara sahip 50MP arka kameraya sahip. Telefon, A04’te bulunmayan yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 5000 mAh pil ile birlikte geliyor.

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İçindekiler Samsung Galaxy A04s özellikleri

Samsung Galaxy A04s özellikleri

90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç (1560 × 720 piksel) HD+ LCD Infinity-V ekran

Mali-G52 ile Exynos 850 Sekiz Çekirdekli (2GHz Dörtlü + 2GHz Dörtlü) 8nm işlemci

32 GB Depolama ile 3 GB RAM / 64 GB / 128 GB Depolama ile 4 GB RAM, mikro SD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir

One UI Core 4.1 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED flaşlı, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

3.5mm ses jakı

Yana monte parmak izi tarayıcı

Boyutlar: 164.7 x 76,7 x 9,1 mm; Ağırlık: 195g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5.000 mAh pil

Samsung Galaxy A04s Siyah, Yeşil, Beyaz ve Turuncu Bakır renk seçenekleriyle geliyor.