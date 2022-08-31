Samsung, bütçeli A serisi telefonu ve geçen yılki Galaxy A03’lerin halefi olan Galaxy A04s‘i sessizce tanıttı. 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ Infinity-V ekrana ve çentik içinde 5 MP kameraya sahip.
Teknik detaylara bakacak olursak Octa-Core işlemci ile birlikte geliyor. Telefon, 2MP derinliğe ve 2MP makro kameralara sahip 50MP arka kameraya sahip. Telefon, A04’te bulunmayan yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 5000 mAh pil ile birlikte geliyor.
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İçindekiler
Samsung Galaxy A04s özellikleri
- 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç (1560 × 720 piksel) HD+ LCD Infinity-V ekran
- Mali-G52 ile Exynos 850 Sekiz Çekirdekli (2GHz Dörtlü + 2GHz Dörtlü) 8nm işlemci
- 32 GB Depolama ile 3 GB RAM / 64 GB / 128 GB Depolama ile 4 GB RAM, mikro SD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir
- One UI Core 4.1 ile Android 12
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- LED flaşlı, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera
- 3.5mm ses jakı
- Yana monte parmak izi tarayıcı
- Boyutlar: 164.7 x 76,7 x 9,1 mm; Ağırlık: 195g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- 5.000 mAh pil
Samsung Galaxy A04s Siyah, Yeşil, Beyaz ve Turuncu Bakır renk seçenekleriyle geliyor.