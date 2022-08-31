HarmonyOS Huawei’nin kendi işletim sistemi olarak dikkat çekse de şu anda çıkan tüm cihazlarını Android tabanlı EMUI 12 ile görmekteyiz. Halen Çin’e özel çıkan ve 3. sürümüne güncellenen HarmonyOS’un 2.0.1 sürümü sadece Huawei P50 Pro için sideload dediğimiz dışarıdan yükleme işlemi ile kurulabilir hale geldi. Aşağıdaki adımlar üzerinden siz de P50 Pro sahibi iseniz bu şekilde Huawei P50 Pro modelini HarmonyOS 2.0.1 sürümüne geçirebilirsiniz.

Huawei P50 Pro’ya HarmonyOS nasıl yüklenir?

1) Dosyayı indirin https://hwp.to/HarmonyOSP50PRo

2) İndirdiğiniz klasörü bir USB sürücüsüne ya da SD karta yerleştirin.

3) USB sürücüsünü ya da SD kartı P50 Pro’ya bağlamak için bir OTG kablosunu kullanın.

4) Arama ekranında *#*#2846579#*#* tuşlayın.

5) Seçenek 4’ü ve ardından seçenek 1’i seçin, tamam’a basın. Telefon yeniden başlayacak ve yükseltme başlayacaktır.

Önemli Not:

*Bu işlem telefondaki tüm verileri silecektir.

*Herhangi bir sorundan HWP sorumlu tutulamaz.

*Bu sürüm sadece Huawei P50 Pro için geçerlidir. Diğer Huawei telefonlar ile uyumlu değildir.

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