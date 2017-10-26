LG Electronics Bu Yıla Ait Mali Sonuçlarını Açıkladı!

LG Electronics üçüncü çeyrek mali sonuçlarını da açıkladı ve birinci çeyrek ile ikinci çeyrekteki 2017 kazançlarının devamını getirdiği görülmekte.

Şirket, ağırlıklı olarak ev aletleri ve hava çözüm bölümleri sayesinde gücünü koruyorken, ne yazık ki mobil iletişim şubeleri hala kâr sağlayamamakta. Şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre %15 artışla 15.22 trilyon KRW (13.44 milyar $) gelir elde etti. İşletme geliri neredeyse iki katına çıkarak 516.1 milyar KRW (455.7 milyon $) oldu.

Mobil İletişim gelirleri, 2,81 trilyon KRW (2,48 milyar ABD doları) tutarında çıktı. Bu durum, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre %8 artış sağlıyorken, bu yılın Nisan ve Haziran döneminden %4 daha fazla sağlamakta. Para çoğunlukla G6 amiral gemisinin satışından ve ayrıca LG Q6 ve LG K serisi gibi bazı orta kademe cihazlardan gelmekte.

Arka arkaya ikinci bir çeyrekte, mobil ticaret, bu sefer 375.3 milyar KRW (331.37 milyon $) işletme zararına sebep oldu. Dört LG biriminin de en kötü sonucuna sahip mobil ticaret, en azından 430 milyar KRW zarara sebep olan üçüncü çeyrek kadar kötü olmadı.

Gelecek çeyrekte LG, LG V30 üzerine yoğunlaşacağını ve hem kameralı hem de orta kademe LG Q6’nın satışlarını arttıracağını açıkladı. Şirket ayrıca karlarını optimize ederek, 2017 dördüncü çeyreğinde daha iyi sonuçlar beklediğini de ekledi.