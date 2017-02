8i Stüdyosu Sanal Gerçekliği Herkese Yaymayı Amaçlıyor

8i dışarıdan baktığınızda Hollywood’da bulunan diğer sıradan film stüdyolarından bir tanesi ancak içeriye girdiğinizde stüdyo biraz farklı olduğunu ortaya koyuyor.

8i’nin stüdyosunda Gone With the Wind, The Matrix ve tarihi adını yazdırmış bir çok film ve tv şovu çekildi. Ancak Stage 8’in içinde farklı bir hikaye bulunuyor. Burada yer alan stüdyo eski dünyanın eğlence anlayışını yeni dünya ile birbirlerine bağlayacak hologram köprüler kurmayı amaçlıyor.

Stüdyo sanal ya da arttırılmış gerçeklik olmaksızın akıllı telefonlarından kameraları üzerinden hologram oluşturmayı amaçlıyor. Şirket bunun için silindirik bir yeşil alan oluşturdu ve bu alanın içerisinde 41 adet kamera yerleştirdi. Burada ünlü aktör John Hamm ve NBA oyuncusu D’Angelo Russell sistemi ilk defa test etti.

Stüdyo holografik teknolojisini yakında çıkacak olan Holo isimli uygulamasını bu hafta Dana Point, California’da düzenlenen Recode Code Media etkinliğinde gösterecek. Şirketin yöneticisi Steve Raymond’ın uygulamayı bizzat tanıtması bekleniyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Time Warner Investments’dan yatırımda alarak bütçesini 27 milyon dolara çıkardı. Şirketin yatırımcıları arasında Baidu, Verizon ve Ashton Kutcher gibi isimler yer alıyor. 8i