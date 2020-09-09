iPhone 12 80 milyon adet üretilecek

Apple iPhone 12 modellerinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tedarik zincirinden gelen haberlere göre, Eylül sonları ve Ekim başında ise Apple, üretim miktarını daha da arttırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Önce iPhone 12 Max üretilecek

Yapılan bir rapora göre Apple, yıl sonuna kadar 80 Milyon iPhone 12 üretmeyi planlıyor. Ancak gerçekçi şartlarda bu sayının 73-74 milyon civarlarında olması bekleniyor. Geri kalanın ise 2021 yılı başlarında üretilmesi bekleniyor. Üretilmesi öngörülen 80 milyon cihazın yüzde kırkının Apple’ın uygun fiyatlı telefonu, iPhone 11’in yerini alacak iPhone 12 Max olduğu söyleniyor. Ayrıca ilk üretilecek model de iPhone 12 Max olacak. iPhone 12 Max modelinin, iPhone 11’dekine benzer çift kamera dizilimine ve 6.1 inçlik OLED ekrana ve 5G teknolojisine sahip olması bekleniyor.

Tedarik zincirinde bulunan bir yetkiliden alınan bilgiye göre Apple, pandemi dolayısıyla ayları bulması beklenen gecikmeleri, birkaç hafta seviyesine kısaltmayı başardı. Buna rağmen bazı modellerin tedariğinde gecikmeler yaşanacak. iPhone 12 serisinin bazı modellerinin tedariğinin Ekim başlarında başlaması bekleniyor. Gecikecek modellerin başında serinin en üstünde konumlanacak olan iPhone 12 Pro Max geliyor. iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç OLED ekrana, üçlü kamera dizilimine ve 5G teknolojisine sahip olacak. Ayrıca Apple gelecek olan iPad modellerinin üretimini de hızlandıracak. Eylül ve Aralık ayları arasında 27 milyon adet iPad üretilmesi planlanıyor.