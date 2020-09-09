Akıllı Telefonlar
iPhone 12 80 milyon adet üretilecek
Apple iPhone 12 modellerinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tedarik zincirinden gelen haberlere göre, Eylül sonları ve Ekim başında ise Apple, üretim miktarını daha da arttırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Önce iPhone 12 Max üretilecek
Yapılan bir rapora göre Apple, yıl sonuna kadar 80 Milyon iPhone 12 üretmeyi planlıyor. Ancak gerçekçi şartlarda bu sayının 73-74 milyon civarlarında olması bekleniyor. Geri kalanın ise 2021 yılı başlarında üretilmesi bekleniyor. Üretilmesi öngörülen 80 milyon cihazın yüzde kırkının Apple’ın uygun fiyatlı telefonu, iPhone 11’in yerini alacak iPhone 12 Max olduğu söyleniyor. Ayrıca ilk üretilecek model de iPhone 12 Max olacak. iPhone 12 Max modelinin, iPhone 11’dekine benzer çift kamera dizilimine ve 6.1 inçlik OLED ekrana ve 5G teknolojisine sahip olması bekleniyor.
Tedarik zincirinde bulunan bir yetkiliden alınan bilgiye göre Apple, pandemi dolayısıyla ayları bulması beklenen gecikmeleri, birkaç hafta seviyesine kısaltmayı başardı. Buna rağmen bazı modellerin tedariğinde gecikmeler yaşanacak. iPhone 12 serisinin bazı modellerinin tedariğinin Ekim başlarında başlaması bekleniyor. Gecikecek modellerin başında serinin en üstünde konumlanacak olan iPhone 12 Pro Max geliyor. iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç OLED ekrana, üçlü kamera dizilimine ve 5G teknolojisine sahip olacak. Ayrıca Apple gelecek olan iPad modellerinin üretimini de hızlandıracak. Eylül ve Aralık ayları arasında 27 milyon adet iPad üretilmesi planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, çift pop-up kameranın patentini aldı!
Xiaomi genellikle fiyat/performansa yönelik akıllı telefonlarıyla ilgiyi üzerine çekerken, bazı dönemlerde ise aldığı patentler ile kullanıcıları şaşırtıyor. Markanın en son yaptığı patent başvurusu, ilginç bir çift pop-up kamera tasarımını gözler önüne seriyor.
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Xiaomi, yeni pop-up kamera tasarımıyla dikkat çekiyor!
Çin Patent Ofisi kayıtlarında ortaya çıkan patent, Xiaomi’nin yakın dönemde yaptığı bir tasarım tescilini içeriyor. Görselde yer alan telefon konseptinin hem ön, hem de arka kısmında herhangi bir sabit kamera alanı bulunmuyor. Bunun yerine pop-up kamera teknolojisini geliştiren Xiaomi mühendisleri, toplam 4 adet kamera sensörünü mekanizma içerisine entegre etmeyi başarmış.
V şeklindeki mekanizmanın açılmasıyla birlikte birleşik formdaki kamera paketi de ortaya çıkıyor. Daha önce hiçbir telefon modelinde görmediğimiz şekildeki tasarım, kasada kullanılan toplam alanı azaltacağı için oldukça yaratıcı görünüyor. Pop-up alana entegre edilemeyen LED flaşın ise kasanın arka bölümünde yer aldığı görülüyor.
Günümüzde akıllı telefon üreticileri tam ekran konseptini yakalamak için pek çok çözüm deniyor. Damla çentik, delikli ekran ve pop-up kameranın ardından geçtiğimiz günlerde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefon da görücüye çıkmıştı. Dolayısıyla dört kameralı pop-up mekanizma fikri gerçekleşmesi imkansız bir proje gibi görünmüyor. Öte yandan arka alanda yalnızca iki kamera sensörünün bulunuyor olması, dört arka kameralı telefonları gördüğümüz dönemde işleri biraz zorlaştırabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple, 15 Eylül’de online bir etkinlik düzenleyecek!
Apple‘ın resmi web sitesinde yer alan etkinlikler sekmesinde paylaşılan bilgiye göre şirket bu seneki etkinliğini 15 Eylül günü Türkiye saati ile 20.00’da yapacağını duyurdu. Bu etkinliğin Apple Park‘ta düzenleneceği de söylenenler arasında yer alıyor.
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Apple yeni iPhone’ları tanıtmayabilir
Apple’ın klasikleşmiş sonbahar etkinliğinde her sene yeni iPhone modellerini duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan haberlere göre COVID-19 pandemisi sebebiyle bu seneki yeni iPhone modellerinin(iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) tanıtımının ve piyasaya çıkış tarihinin gecikeceği söyleniyor. Bu bilgiye dayanarak bu etkinlikte yeni iPhone modellerini görmemiz kesin değil.
Yeni Apple Watch ve iPad Air tanıtılabilir
Şirketin bu etkinlikte 6.nesil Watch modelini ve iPad Pro’ya benzer tasarıma sahip bir iPad Air tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirketin iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ve yeni macOS hakkında bilgiler verebileceği de yine sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Sürpriz ürünler de tanıtılabilir
Şirket tarafından daha önce yapılan bir açıklamada 2020 yılı içinde yeni bir Mac modelini tanıtacağı söylenmişti. Bu etkinlikte yeni bir Mac modeli ile birlikte güncellenmiş bir Apple TV de görebiliriz.
Etkinlik internet üzerinden izlenebilecek
Her Apple etkinliğinde olduğu gibi önümüzdeki bu etkinlik de internet üzerinden takip edilebilecek. Apple Park’ta gerçekleşecek bu etkinlikte herhangi bir izleyicinin olup olmayacağı ise bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.
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Dörtlü kamera düzeni
Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.
Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı
Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.
İki farklı renk seçeneği
Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.
Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler
Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.