5G destekli Honor 30S modeli yakında geliyor!

Nubia, oyuncular için yeni nesil 5G destekli Red Magic’i duyurdu. Oyuncular için özel tasarlanan model, aktif sıvı soğutma sağlayan “Turbo Fan 3.0” teknolojisini destekliyor.

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Firma, bugün Çin’de gerçekleştirmiş olduğu RedMagic 5G lansmanı ile mobil oyunculuk alanında yeni standartları belirledi. Mobil teknolojiler içinde son teknolojilerle donatılan cihazda, akıllı telefonlar içerisinde en hızlısı olmayı amaçlıyor. Özellikle henüz dünyada yaygınlaşmayan ve yakın gelecekte de yaygınlaşması beklenen 5G internet bağlantısı, 144Hz ekran tazeleme oranı ve çeşitli avantajlar sunan RAM ve hafıza teknolojileriyle kullanıcılara en iyisini sunmak istiyor.

Firmanın iddialarına göre, bilgisayar veya konsollarda yaşadığınız oyunculuk deneyimini mobilde de yaşayacağınızı iddia eden Nubia, hızlıdan daha hızlı sloganını vurguluyor.

Nubia RedMagic 5G ile hızlıdan daha hızlısını keşfet!

Yeni RedMagic 5G modelinde 6.65 inç boyutlarında AMOLED ESports ekran bulunuyor. Bu ekran oyuncu akıllı telefonları arasında dünyanın ilk 144Hz ekran tazeleme oranı sunan cihazı olarak karşımıza çıkıyor. 144Hz ekran, bilgisayar oyuncuları arasında son zamanlarda en çok tercih edilen panel türü olmaya başladı. Daha hızlı ve akıcı görüntü elde etmek, gecikme sürelerini daha az hissetmek isteyen kullanıcılar tazeleme hızı yüksek ekranları tercih ediyorlar.

Real Racing 3’de testleri gerçekleşen bu teknoloji ile 144Hz’de çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Zamanla, 144Hz destekleyen oyunların, akıllı telefon sektörüne entegre edilen bu panellerle gelişeceğini tahmin ediyoruz. RedMagic, ekran tazeleme oranını elde etmek için Visionox ve güçlü donanım sunan Adreno 650 cihaz içerisine dahil edilmiş.

Son nesil Qualcomm’un Snapdragon 865’den gücünü alan RedMagic 5G, ayrıca 5G internet iletişim teknolojilerini de destekliyor. SA+NSA dual moda sahip 5G teknolojisini içerisinde barındıran cihaz tüm anahtar bölgelerde bu teknolojinin kullanılması sağlanabiliyor. Bununla birlikte, her zaman sadece en hızlı ve en stabil bağlantı sunmanın dışında bu teknoloji, ayrıca düşük gecikme ve oyun içi süper hızlı yükleme süreleri de sunuyor.

Yeni LPDDR5 12GB RAM donanıma sahip akıllı telefonda yeni UFS 3.0 kullanan 256GB hafıza seçeneğiyle geliyor. RedMagic 5G, böylece yüksek hızlı veri transferi sağlayabiliyor. Bir önceki nesil LPDDR4X’e nazaran 1.5 kat daha hızlı olan bu teknolojinin hızları 5500 Mbps’e kadar çıkabiliyor. UFS 3.0 teknolojisi ise önceki modele göre %83 daha hızlı bir performans gösteriyor.

4.500 mAh geniş batarya kapasitesi ve 55W hızlı şarj desteği bulunan RedMagic 5G, daha uzun ve daha sık oynayış süreleri elde edilebiliyor. Çift hücre yerine tek hücreli batarya sistemi adapte edilen model önceki nesile nazaran daha geniş bir batarya ömrü ve daha konforlu şarj imkanı sunuyor.

Turbo Fan 3.0 ile “Aktif Sıvı Soğutma”

Önceki RedMagic telefonları en özel kılan yanlardan biri de rakiplerine oranla içerisine dahil ettikleri fan sistemleri. Bu fan sistemleriyle diğer telefonların soğutma alaşımlı borularla yaptıkları uzun süren soğutma tercihi yerine anınında sonuç veren aktif soğutma sunan fanlar tercih ediliyor. %200 daha serin tutan ve %30 daha az fan sesi çıkartan bu teknolojiyle daha rahat ve konforlu oyun oynayabilmeniz mümkün hale geliyor.

Ayrıca, cihaza gömülü vaziyette gelen butonlarla, 300Hz dokunmatik ekran tazeleme oranı ve 2ms’e kadar düşürülen gecikme oranı bulunan RedMagic 5G’de hem yazılım içi gezinme hissiyatı hem de oyun içi akıcılık sağlanmış oluyor. Böylece oyunculara daha iyi bir kontrol ünitesi ve kontrol imkanı tanınmış oluyor.

Son olarak kamera tarafından bahsedelim. Nubia’nın akılllısında, amiral gemisi seviyesinde üçlü kamera lensine sahip kamera kurulumu bulunuyor. Şirket, kamera tarafında Sony’nin IMX686 ana kamera sensörünü kullanıyor. Bununla birlikte 8MP geniş açı kamera ve 2mp bokeh kamerası da ana kameranın yanına konumlandırılmış. Ön tarafta ise 12MP çözünürlüğe sahip kamera, sensör ve süper gece moduyla güçlendirilmiş. Profesyoneller gibi kolay ve eğlenceli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Nubia severlere, RedMagic 5G hediye süprizi!

Mart’ın 12’sinde ayrıca “MVP Operation: RedMagic” adında kullanıcıları mutlu edecek bir kampanya da başlatıldı. Firma, uluslararası düzeyde RedMagic 5G ile ilgilenen ve global tanıtımı bekleyen kullanıcıları için çeşitli kampanyalar hazırladı. Etkinlik sırasında; RedMagic katılımcılar için görev serisi yayınlayacak. 14 Mayıs’tan önce yarışmaya katılım sağlanabilecek. Tüm bu görevleri tamamlayanlar RedMagic’in çekilişine katılmaya hak kazanacaklar. Büyük ödül ise, yeni nesil RedMagic 5G olacak.

RedMagic 5G, Çin içerisinde 12 Mart 2020 itibarıyla satışa çıkarken global anlamda duyurusu Mayıs 2020 itibarıyla satışa sunulacak. Çin içerisinde satışa çıkan modellerin fiyatı ise “Degrade” renkli 12 GB + 256GB depolama sunan model 4099 CNY (3.676 TL, bugünkü kura göre), Kırmızı renge sahip 8GB+128GB depolamalı cihaz için 3799 CNY ve Siyah renkli 8GB+128GB akıllı telefonun fiyatı 3799 CNY olarak belirlenmiş. Global fiyatlandırması ise henüz belli değil.