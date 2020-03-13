Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 Geekbench’te listelendi!
Orta seviye akıllı telefonlarda iddialı konuma gelmeyi başaran Samsung, güçlü temsilcilerinden A Serisi’ni önümüzdeki dönemde yenileyecek. Serinin giriş modellerinden Samsung Galaxy A21, teknik özellikleriyle Geekbench üzerinden ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy A21, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde tasarımı netlik kazanan Samsung Galaxy A21, sahip olduğu dörtlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekmişti. Telefonun Geekbench aracılığıyla ortaya çıkan teknik özellikleri ise genel olarak giriş-orta seviye donanımlar barındırıyor. Ekran deliği konseptli AMOLED bir ekranı bulunan Galaxy A21, yansıyan raporlara göre MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM’e sahip olacak. Bu kombinasyon Geekbench 4.2 testinden tek çekirdekte 782 puan alırken, telefonun çoklu çekirdek performansı ise 3.996 puan şeklinde yansımış.
Amerika Federal İletişim Kurulu (FCC) raporlarına göre 4.000 mAh’lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak olan Galaxy A21, kutusundan One UI 2.0 arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Fiziksel parmak izi sensörü, Bluetooth 5.0 ve USB-C bağlantı desteği ise telefonun teknik özellikler tarafını şimdilik tamamlıyor.
Öte yandan Samsung Galaxy A31 modeli ise bir süre önce Geekbench uygulamasında görülmüştü. MediaTek Helio P65 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 48 megapiksellik dörtlü arka kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip telefon, orta seviye akıllı telefon pazarında konumunu güçlendirmek istiyor. Son olarak 2020 model Samsung Galaxy A serisinin önümüzdeki haftalarda tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nubia, yeni nesil 5G destekli oyuncu telefonu RedMagic’i duyurdu!
Nubia, oyuncular için yeni nesil 5G destekli Red Magic’i duyurdu. Oyuncular için özel tasarlanan model, aktif sıvı soğutma sağlayan “Turbo Fan 3.0” teknolojisini destekliyor.
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Firma, bugün Çin’de gerçekleştirmiş olduğu RedMagic 5G lansmanı ile mobil oyunculuk alanında yeni standartları belirledi. Mobil teknolojiler içinde son teknolojilerle donatılan cihazda, akıllı telefonlar içerisinde en hızlısı olmayı amaçlıyor. Özellikle henüz dünyada yaygınlaşmayan ve yakın gelecekte de yaygınlaşması beklenen 5G internet bağlantısı, 144Hz ekran tazeleme oranı ve çeşitli avantajlar sunan RAM ve hafıza teknolojileriyle kullanıcılara en iyisini sunmak istiyor.
Firmanın iddialarına göre, bilgisayar veya konsollarda yaşadığınız oyunculuk deneyimini mobilde de yaşayacağınızı iddia eden Nubia, hızlıdan daha hızlı sloganını vurguluyor.
Nubia RedMagic 5G ile hızlıdan daha hızlısını keşfet!
Yeni RedMagic 5G modelinde 6.65 inç boyutlarında AMOLED ESports ekran bulunuyor. Bu ekran oyuncu akıllı telefonları arasında dünyanın ilk 144Hz ekran tazeleme oranı sunan cihazı olarak karşımıza çıkıyor. 144Hz ekran, bilgisayar oyuncuları arasında son zamanlarda en çok tercih edilen panel türü olmaya başladı. Daha hızlı ve akıcı görüntü elde etmek, gecikme sürelerini daha az hissetmek isteyen kullanıcılar tazeleme hızı yüksek ekranları tercih ediyorlar.
Real Racing 3’de testleri gerçekleşen bu teknoloji ile 144Hz’de çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Zamanla, 144Hz destekleyen oyunların, akıllı telefon sektörüne entegre edilen bu panellerle gelişeceğini tahmin ediyoruz. RedMagic, ekran tazeleme oranını elde etmek için Visionox ve güçlü donanım sunan Adreno 650 cihaz içerisine dahil edilmiş.
Son nesil Qualcomm’un Snapdragon 865’den gücünü alan RedMagic 5G, ayrıca 5G internet iletişim teknolojilerini de destekliyor. SA+NSA dual moda sahip 5G teknolojisini içerisinde barındıran cihaz tüm anahtar bölgelerde bu teknolojinin kullanılması sağlanabiliyor. Bununla birlikte, her zaman sadece en hızlı ve en stabil bağlantı sunmanın dışında bu teknoloji, ayrıca düşük gecikme ve oyun içi süper hızlı yükleme süreleri de sunuyor.
Yeni LPDDR5 12GB RAM donanıma sahip akıllı telefonda yeni UFS 3.0 kullanan 256GB hafıza seçeneğiyle geliyor. RedMagic 5G, böylece yüksek hızlı veri transferi sağlayabiliyor. Bir önceki nesil LPDDR4X’e nazaran 1.5 kat daha hızlı olan bu teknolojinin hızları 5500 Mbps’e kadar çıkabiliyor. UFS 3.0 teknolojisi ise önceki modele göre %83 daha hızlı bir performans gösteriyor.
4.500 mAh geniş batarya kapasitesi ve 55W hızlı şarj desteği bulunan RedMagic 5G, daha uzun ve daha sık oynayış süreleri elde edilebiliyor. Çift hücre yerine tek hücreli batarya sistemi adapte edilen model önceki nesile nazaran daha geniş bir batarya ömrü ve daha konforlu şarj imkanı sunuyor.
Turbo Fan 3.0 ile “Aktif Sıvı Soğutma”
Önceki RedMagic telefonları en özel kılan yanlardan biri de rakiplerine oranla içerisine dahil ettikleri fan sistemleri. Bu fan sistemleriyle diğer telefonların soğutma alaşımlı borularla yaptıkları uzun süren soğutma tercihi yerine anınında sonuç veren aktif soğutma sunan fanlar tercih ediliyor. %200 daha serin tutan ve %30 daha az fan sesi çıkartan bu teknolojiyle daha rahat ve konforlu oyun oynayabilmeniz mümkün hale geliyor.
Ayrıca, cihaza gömülü vaziyette gelen butonlarla, 300Hz dokunmatik ekran tazeleme oranı ve 2ms’e kadar düşürülen gecikme oranı bulunan RedMagic 5G’de hem yazılım içi gezinme hissiyatı hem de oyun içi akıcılık sağlanmış oluyor. Böylece oyunculara daha iyi bir kontrol ünitesi ve kontrol imkanı tanınmış oluyor.
Son olarak kamera tarafından bahsedelim. Nubia’nın akılllısında, amiral gemisi seviyesinde üçlü kamera lensine sahip kamera kurulumu bulunuyor. Şirket, kamera tarafında Sony’nin IMX686 ana kamera sensörünü kullanıyor. Bununla birlikte 8MP geniş açı kamera ve 2mp bokeh kamerası da ana kameranın yanına konumlandırılmış. Ön tarafta ise 12MP çözünürlüğe sahip kamera, sensör ve süper gece moduyla güçlendirilmiş. Profesyoneller gibi kolay ve eğlenceli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Nubia severlere, RedMagic 5G hediye süprizi!
Mart’ın 12’sinde ayrıca “MVP Operation: RedMagic” adında kullanıcıları mutlu edecek bir kampanya da başlatıldı. Firma, uluslararası düzeyde RedMagic 5G ile ilgilenen ve global tanıtımı bekleyen kullanıcıları için çeşitli kampanyalar hazırladı. Etkinlik sırasında; RedMagic katılımcılar için görev serisi yayınlayacak. 14 Mayıs’tan önce yarışmaya katılım sağlanabilecek. Tüm bu görevleri tamamlayanlar RedMagic’in çekilişine katılmaya hak kazanacaklar. Büyük ödül ise, yeni nesil RedMagic 5G olacak.
RedMagic 5G, Çin içerisinde 12 Mart 2020 itibarıyla satışa çıkarken global anlamda duyurusu Mayıs 2020 itibarıyla satışa sunulacak. Çin içerisinde satışa çıkan modellerin fiyatı ise “Degrade” renkli 12 GB + 256GB depolama sunan model 4099 CNY (3.676 TL, bugünkü kura göre), Kırmızı renge sahip 8GB+128GB depolamalı cihaz için 3799 CNY ve Siyah renkli 8GB+128GB akıllı telefonun fiyatı 3799 CNY olarak belirlenmiş. Global fiyatlandırması ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, 17 Mart’ta tanıtılıyor
Çin’li şirketin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Realme 6i lansmanının 17 Mart‘ta gerçekleştirileceği belirtildi. Realme, serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modellerini ise geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.
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Realme 6i, dünyanın ilk Helio G80 işlemcili akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor
Telefona güç verecek olan Helio G80 işlemci seti geçtiğimiz ay tanıtıldı ve ilk olarak Realme 6i modelinde kendine yer edinmeyi başardı. Şirket tarafından yayınlanan başka bir fotoğraf, Realme 6i‘nin 18W hızlı şarj desteğiyle geleceğini gösteriyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin ve USB Type-C bağlantı noktasının bulunduğu ise görsel tarafından doğrulanıyor.
Realme tarafından paylaşılan diğer bir görsele göre telefonda 4’lü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. Diğer kameraların özellikleri hakkında ise şu an için bir bilgi bulunmuyor. Cihaz, 164,5 x 75,5 x 9 mm boyutlarına ve 195 gram ağırlığa sahip. Ayrıca telefonun 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.
Realme 6i modelinin Çin ve Hindistan piyasası dışında, ABD, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinde de satışı olması bekleniyor. Telefonun 17 Mart’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan resmi lansmanı sonrası tüm özelliklerini, fiyatını ve diğer teknik detaylarını tekrardan paylaşıyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, Geekbench testiyle ortaya çıktı!
Kısa süre önce tanıtılan Realme 6 serisi, ekran ve kamera yetenekleri sayesinde ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu ailenin daha ekonomik modeli olan Realme 6i ise Geekbench testleriyle bir kez daha ortaya çıktı!
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Realme 6i performansı Geekbench testinde detaylandı!
Orta seviye özelliklere sahip Realme 5i, özellikle 4 arka kamerasıyla akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir temsilci olarak yer alıyor. Bu modelin halefi niteliğindeki Realme 6i modeli ise performans test uygulaması Geekbench üzerinden görüntülendi. RMX2040 model numarasıyla görüntülenen telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Performans tarafında ise cihazın tek çekirdekte 345, çoklu çekirdek performansında ise 1.293 puan aldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan telefonun Realme 5i’den büyük bir farkının olmadığı görülüyor. Realme 6i’nin su damlası çentikli ekran, 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerini koruyacağı bildiriliyor. Realme 5i modelinin microUSB girişi ise bu modelde de bir dezavantaj olarak bulunuyor.
Realme 6i modelinin yanı sıra, Geekbench testlerinde isimsiz bir Realme modeli daha ortaya çıktı. Realme XT’nin devamı niteliğinde olduğu tahmin edilen cihazın 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon serisi işlemci dışında teknik detayı bulunmuyor. Tek çekirdekte 570, çoklu çekirdekte ise 1.683 puan alan telefonun detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.