500 Milyon Bilgisayarda Windows 10 İşletim Sistemi Çalışıyor

Microsoft düzenlediği Build 2017 geliştirici konferansında 500 milyon aktif bilgisayarın Windows 10 işletim sistemi kullandığını açıkladı.

Microsoft yaklaşık olarak 8 ay önce Windows 10’un 400 milyon bilgisayarda çalıştığını açıklamıştı. Şirket 2018 yılına kadar işletim sisteminin 1 milyar cihazda kullanılıyor olmasını bekliyordu anca geçtiğimiz Temmuz ayında bu hedefini değiştirdi.

İşletim sisteminin ücretsiz olarak yükseltme süresi bittikten sonra pek büyüme gösteremedi. Microsoft işletim sisteminin Haziran ayı sonuna kadar 550, Eylül ayı sonuna kadar ise 575 milyon kullanıcıya erişeceğini planlıyor.