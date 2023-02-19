2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.
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500 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplısı Kimde?
Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 500 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.
Detaylar videomuzda!
500 Mbps Hız Sunan Fiber Tarifeler
- Türk Telekom
Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 500 Mbps
500 Mbps + 20 Mbps
359 TL + 439 TL
- Turkcell SuperOnline
Superonline Fiber 500 Mbps
500 Mbps + 50 Mbps
350 TL + 390 TL
- D-SmartNet
500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber
500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)
359 TL + 439 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)
369 TL + 449 TL (D-Smart GO Mega Paket)
- Comnet
Comnet Pro Fiber 500 (Taahhütsüz)
500 Mbps – 20 Mbps
269 TL
- İnternet Kutusu
Ultra Kutu (Taahhütsüz)
500 Mbps – 40 Mbps
389 TL + 20 TL modem
Not: TurkNet, Comnet, Digiturk, Vodafone ve Millenicom 500 Mbps paket sunmuyor.