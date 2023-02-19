2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.

İlginizi çekebilir; 200 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplısı Kimde?

Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 500 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.

Detaylar videomuzda!

500 Mbps Hız Sunan Fiber Tarifeler

Türk Telekom

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 500 Mbps

500 Mbps + 20 Mbps

359 TL + 439 TL

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 500 Mbps 500 Mbps + 20 Mbps 359 TL + 439 TL Turkcell SuperOnline

Superonline Fiber 500 Mbps

500 Mbps + 50 Mbps

350 TL + 390 TL

Superonline Fiber 500 Mbps 500 Mbps + 50 Mbps 350 TL + 390 TL D-SmartNet

500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber

500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)

359 TL + 439 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)

369 TL + 449 TL (D-Smart GO Mega Paket)

500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber 500 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom) 359 TL + 439 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi) 369 TL + 449 TL (D-Smart GO Mega Paket) Comnet

Comnet Pro Fiber 500 (Taahhütsüz)

500 Mbps – 20 Mbps

269 TL

Comnet Pro Fiber 500 (Taahhütsüz) 500 Mbps – 20 Mbps 269 TL İnternet Kutusu

Ultra Kutu (Taahhütsüz)

500 Mbps – 40 Mbps

389 TL + 20 TL modem

Not: TurkNet, Comnet, Digiturk, Vodafone ve Millenicom 500 Mbps paket sunmuyor.