2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.

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Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 200 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.

Detaylar videomuzda!

200 Mbps Hız Sunan Tarifeler

Türk Telekom

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 200 Mbps

200 Mbps – 10 Mbps

279 TL + 349 TL

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 200 Mbps 200 Mbps – 10 Mbps 279 TL + 349 TL Turkcell SuperOnline

Superonline 200 Mbps Fiber Kampanyası

200 Mbps – 20 Mbps

​260 TL (12 ay)

Superonline 200 Mbps Fiber Kampanyası 200 Mbps – 20 Mbps ​260 TL (12 ay) NetSpeed

Ultimate Fiber 200 (Taahhütsüz)

200 Mbps – 10 Mbps

236 TL

Ultimate Fiber 200 (Taahhütsüz) 200 Mbps – 10 Mbps 236 TL D-SmartNet

200 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)

279 TL + 349 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)

289 TL + 359 TL (D-Smart GO Mega Paket)

200 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom) 279 TL + 349 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi) 289 TL + 359 TL (D-Smart GO Mega Paket) Comnet

Comnet Pro Fiber 200 (Taahhütsüz)

200 Mbps – 10 Mbps

219 TL

Comnet Pro Fiber 200 (Taahhütsüz) 200 Mbps – 10 Mbps 219 TL İnternet Kutusu

Ekstra Kutu (Taahhütsüz)

200 Mbps – 30 Mbps

219 TL + 20 TL modem

Not: TurkNet, Digiturk, Vodafone ve Millenicom 200 Mbps paket sunmuyor.