2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.
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200 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplısı Kimde?
Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 200 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.
Detaylar videomuzda!
200 Mbps Hız Sunan Tarifeler
- Türk Telekom
Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 200 Mbps
200 Mbps – 10 Mbps
279 TL + 349 TL
- Turkcell SuperOnline
Superonline 200 Mbps Fiber Kampanyası
200 Mbps – 20 Mbps
260 TL (12 ay)
- NetSpeed
Ultimate Fiber 200 (Taahhütsüz)
200 Mbps – 10 Mbps
236 TL
- D-SmartNet
200 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)
279 TL + 349 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)
289 TL + 359 TL (D-Smart GO Mega Paket)
- Comnet
Comnet Pro Fiber 200 (Taahhütsüz)
200 Mbps – 10 Mbps
219 TL
- İnternet Kutusu
Ekstra Kutu (Taahhütsüz)
200 Mbps – 30 Mbps
219 TL + 20 TL modem
Not: TurkNet, Digiturk, Vodafone ve Millenicom 200 Mbps paket sunmuyor.