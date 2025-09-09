Dün yapılan lansman ile tüm dünyaya tanıtılan Togg T10X ve Togg T10F modellerinin Euro NCAP test sonuçları da paylaşıldı.

Her iki modelimiz de 5 yıldız almayı başarırken aldıkları skorların detaylarına bu videoda bakıyoruz.

Togg T10X Euro NCAP Puan Açıklamaları;

Yetişkin Yolcu Koruması (38 Puan – %94 Başarı)

Togg T10X’in yolcu kabini, önden çarpışma testinde stabil kaldı. Hem sürücünün hem de ön yolcunun tüm kritik vücut bölgeleri için koruma iyiydi ve T10X, bu değerlendirme bölümünden maksimum puanı aldı. Togg, farklı boyutlardaki ve farklı pozisyonlarda oturan yolcuların bacakları için de iyi bir koruma sağlanacağını gösterdi.

Çarpışma arabasının test sırasındaki yavaşlaması ve test sonrası bariyerin analizi, Togg T10X’in önden çarpışmada başka bir araç için de hafif bir darbe ortağı olacağını ortaya koydu. Tam genişlikteki sert bariyer testinde, sürücü ve arka koltuk yolcusunun tüm kritik vücut bölgeleri için koruma iyi veya yeterliydi.

Hem yan bariyer testinde hem de daha zorlu yan direk çarpışma testinde, tüm kritik vücut bölgelerine iyi koruma sağlandı ve Togg T10X bu testlerden yine maksimum puanı aldı. Aracın yandan çarpması durumunda, yolcunun diğer tarafa savrulmasının (gezi kontrolü) yeterli olduğu görüldü. Togg T10X, bu tür darbelerde yolcuların birbirine çarpmasından kaynaklanan yaralanmaları azaltmak için bir karşı önleme sistemine sahip.

Hava yastığı, Euro NCAP testlerinde iyi bir performans gösterdi ve manken verileri hem sürücü hem de yolcu için iyi koruma sağlandığını gösterdi. Ön koltuklar ve baş dayamaları üzerinde yapılan testler, arkadan çarpışma durumunda boyun incinmelerine karşı iyi koruma sağlandığını gösterdi. Ancak, arka koltukların geometrik analizi, boyun incinmelerine karşı korumanın sınırda olduğunu belirtti.

Araçta, kaza durumunda acil servislere uyarı gönderen gelişmiş bir eCall sistemi ve çarpışma sonrası ikincil darbeleri önleyen bir sistem bulunuyor. Togg, aracın suya batması durumunda yolcuların kaçabilmesi için kapıların ve camların açılabileceğini gösterdi.

Çocuk Yolcu Koruması (42 Puan – %85 Başarı)

Hem önden çarpışma hem de yan bariyer testlerinde, 6 ve 10 yaşındaki mankenler için tüm kritik vücut bölgelerinde koruma iyiydi ve Togg T10X bu değerlendirme bölümünden maksimum puanı aldı.

Ön yolcu hava yastığı, arkaya dönük çocuk koltuğunun bu koltuğa yerleştirilebilmesi için devre dışı bırakılabiliyor. Hava yastığının durumu hakkında sürücüye net bilgi veriliyor ve bu sistem ayrıca ödüllendirildi.

Araçta çocukların unutulması durumunda başkalarını uyarabilen bir sistem olan “çocuk varlığı tespiti” (Child Presence Detection) isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor ancak bu değerlendirmeye dahil edilmedi. Togg T10X için tasarlanan tüm çocuk koltuğu tipleri araca düzgün bir şekilde kurulabiliyor ve yerleştirilebiliyor.

Yaya, Bisiklet ve Motosiklet Koruması (53 Puan – %79 Başarı)

Çarpma anında bir yayanın veya bisikletlinin kafa koruması büyük ölçüde iyi veya yeterliydi. Sadece sert ön cam direklerinde bazı kötü sonuçlar kaydedildi.

Leğen kemiği (pelvis) koruması tüm test noktalarında iyi veya yeterliydi. Uyluk kemiği, diz ve kaval kemiği koruması ise tüm test noktalarında iyiydi.

Togg T10X’in otonom acil frenleme sistemi, diğer araçların yanı sıra yayalar ve bisikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarına da tepki veriyor. Yayalara tepkisiyle ilgili yapılan testlerde sistem yeterli bir performans gösterdi. Sistem, bisikletlilere ve motosikletlilere tepkisiyle ilgili testlerde ise iyi bir performans sergiledi.

Sürüş Destek Sisttemleri (14.4 Puan – %80 Başarı)

Otonom acil frenleme (AEB) sisteminin, diğer araçlara tepkisiyle ilgili yapılan testlerdeki genel performansı iyiydi.

Ön ve arka koltuklarda standart olarak emniyet kemeri hatırlatma sistemi bulunuyor. Araçta standart olarak, sürücü yorgunluğunu ve bazı dikkat dağınıklığı türlerini algılayan, doğrudan sürücü durum izleme sistemi mevcut.

Şerit destek sistemi, araç şeritten çıkmaya başladığında aracın yolunu yavaşça düzeltiyor ve bazı daha kritik durumlarda da müdahale ediyor.

Hız yardım sistemi, yerel hız sınırını belirliyor. Sürücü, hız sınırlayıcısının sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmasına izin verebiliyor.