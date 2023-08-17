Not: Bu videodaki ürün Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Aydoğan, bu videoda 5 aylık Xiaomi 13 Pro deneyimlerini size aktarıyor. Telefondan memnun olduğu ve olmadığı noktaları anlatırken Leica ile olan işbirliği sayesinde kamerasının hangi noktada olduğunu da değiniyor. Ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin performansı, MIUI 14 arayüzüyle yaşadığı problemleri, büyük bataryası ve 120W hızlı şarjı hakkındaki görüşlerini de bahsetmeden geçmiyor.

Peki siz Xiaomi 13 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 Pro kullanıyorsanız kullanıcı deneyimleriniz neler? Stokta olsa satın almayı düşünür müydünüz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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