Kompakt, ultra hafif gövdeli, 4K HDR video özellikli DJI Mini 3 duyuruldu. Güçlü anti-parazit özelliğine ve 10 km maksimum iletim aralığına sahiptir.

DJI Mini 3, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inç CMOS sensöre sahip ve hem gündüz hem de gece gerçekçi renklerle HDR’de 30 fps’de 4K kayıt yapabiliyor. 4’ü 1 arada piksel teknolojisiyle, düşük ışık performansını iyileştirmek için 2,4 μm kadar büyük tek tek piksellerle 48MP’den 12MP boyutuna kadar fotoğraflar oluşturabilir.

Mini 3’ün çift doğal ISO ve kısa sürede inanılmaz net görüntüler oluşturmaya yardımcı olan çip düzeyinde HDR teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca, sosyal medya platformları için mükemmel içerikler oluşturmak üzere kamerayı 90 derece döndüren “gerçek dikey çekim” seçeneği de var.

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Ayrıca QuickShots ile sadece bir dokunuşla saniyeler içinde gelişmiş çekimler yapabilabiliyor. Önceden programlanmış uçuş ve çekim yolları paketi, Dronie, Circle, Helix, Rocket ve Boomerang gibi sadece bir dokunuşla saniyeler içinde gelişmiş çekimler yapılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca DJI Mini 3, 38 dakikaya kadar maksimum uçuş süresi sağlamak için standart Akıllı Uçuş Pili ile birlikte geliyor.

İçindekiler Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

DJI Mini 3 standart, tek olarak 409 dolarlık bir yurt dışı fiyatına sahip. Türkiye’de de satılacak modelin 409 dolarlık fiyatı içerisinde bir kontrolcü yer almıyor. Tüm temel ihtiyaçlara sahip paketi 658 dolara satılıyor.