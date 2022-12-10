Avrupa Birliği, Avrupa pazarındaki çoklu şarj arayüzlerini uzun zamandır tartışıyor. Komisyon içerisinde birleşik bir şarj sistemine duyulan ihtiyaç üzerine kapsamlı fikirler yürütüldü. Sonunda Avrupa Birliği, markaların birçok elektronik cihaz için USB Type-C şarj teknolojisini benimsemeleri gereken sabit bir tarih açıkladı. Bu cihazlar arasında cep telefonları, tabletler, saatler, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve diğer cihazlar yer alıyor. Birleşik şarj standardı için yapılan anlaşmadan bu yana, bu standardın yürürlüğe girmesi için belirli bir tarih verilmemişti. Ancak AB tarafından yapılan resmi açıklama bu durumu bozdu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

USB Type-C Girişine Geçmek İçin Son Tarih Belli Oldu

Komisyonun aldığı göre, markalar tarafından üretilen teknolojik cihazların 28 Aralık 2024 tarihine kadar kablolu şarj için USB Type-C standardını benimsemesi gerekiyor. Ancak, bir cihaz yalnızca kablosuz şarjı destekliyorsa, yasa içinde verilen tarih veya yükümlülükler o ürün için muaf kılınacak .Bu kararlar artık AB’nin yeni anlaşmasında yer alıyor. Karara göre, AB üye ülkelerinin USB Type-C şarjına ilişkin AB direktifinin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yayınlamak için 28 Aralık 2023 tarihine kadar süreleri var. Bir yıl sonra da bu kuralları uygulamaya başlamaları gerekiyor. Bu da yeni yönetmelik kapsamındaki tüm cihazların USB Type-C şarjı kullanması gerektiği anlamına geliyor.

AB, daha fazla zaman kaybetmemek için kuralları 2024 yılı sonuna kadar yürürlüğe koyma sözü vermişti. Son tarihiyle birlikte mevzuat şimdi Resmi Gazete’de yayımlandı. Apple bu yeni yasanın en büyük kaybedenlerinden biri. Diğer tüm cep telefonu markaları zaten Type-C portunu kullanıyor. Apple, USB Type-C şarjını kullanmayan tek büyük cep telefonu markası. Ancak şirketin başka bir seçeneği yok. Eğer iPhone’larını Avrupa’da satmak zorundaysa, şirket ya sadece kablosuz şarja geçecek ya da Type-C portu kullanmak zorunda kalacak. Raporlara göre Apple bu geçişi önümüzdeki yıl gerçekleştirecek. Dizüstü bilgisayar markalarına kurallara uymaları için biraz daha zaman tanındı. İlerleyen günlerde yeni yasa hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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