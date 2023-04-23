Apple’ın ürün serilerinin çoğunu OLED ekranlara geçirme planları bir süredir teknolojinin sıcak konuları arasında. Ancak hazırlanan yeni bir rapor Apple’ın uzun vadeli yol haritasına daha fazla ışık tutuyor. Bu rapora göre Apple, her ikisi de OLED panele sahip 32 inçlik ve 42 inçlik bir iMac geliştiriyor! Apple OLED işini iyice benimsedi!

Yeni OLED iMac Modelleri Ekran Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyacak!

Bu raporun Apple’ın OLED MacBook çıkarma planlarıyla ilgili önceki söylentilerden farklı olduğunu görüyoruz. Diğer raporlar, MacBook Air’in OLED’e geçecek ilk Mac olacağını ve potansiyel olarak 2024 yılında piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Ancak yeni rapor, Apple’ın OLED MacBook’u 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyeceğini iddia ediyor.

iPad’e gelince, bu rapor çoğunlukla diğer kaynakların söyledikleriyle uyumlu. Bu raporda, Apple’ın ilk OLED iPad modellerini iPad Pro’dan başlayarak 2024 yılında piyasaya süreceği söyleniyor. Raporda “Şirket 2026 yılına kadar mobil cihazlarında LCD ve miniLED’leri neredeyse tamamen devre dışı bırakacak.” deniyor.

Ancak işlerin ilginçleştiği nokta Apple’ın harici ekranlarla ilgili planları. Şu anda Apple, 27 inç Studio Display ve 32 inç Pro Display XDR modellerini satıyor ve bunların hiçbiri mini-LED veya OLED ekran teknolojisine sahip değil.

Ancak son rapor, Apple’ın yol haritasında 2027 yılında biri 32 inç, diğeri 42 inç boyutlarında bir çift OLED harici ekranın yer aldığını gösteriyor. Bunların Pro Display XDR ve Studio Display’e benzer bağımsız harici ekranlar mı yoksa gelecekteki bir iMac’te kullanılan paneller mi olacağı net değil. Ancak iMac ekranları olması daha muhtemel gibi görünüyor.

2027 yılının çok uzak bir tarih olduğu düşünüldüğünde, bu söylentiye şimdilik biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Apple’ın planları değişebilir ve şirket şu anda 32 inç ve 42 inç OLED ekranlar üzerinde çalışıyor olsa bile, bu modellerin gün ışığını hiç görmemeleri de olası.

OLED konusunda uzun bir süre direten, en sonunda da kullanıcıların OLED ekranları tercih ettiğini görerek telefon serisini iPhone SE modelleri dışında tamamen OLED’e geçiren Apple, yakın bir zamanda bunu iPad serisinde de hayat geçirmeyi planlıyor. OLED benzeri bir teknoloji olan miniLED teknolojisini iPad Pro’lar ile birlikte hayata geçiren firma, OLED teknolojisini de kısa sürede benimseyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple OLED konusunda daha çabuk davranmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!