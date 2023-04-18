Kore’den saygın gazetelerin paylaştığı haberlere göre Apple, LG tarafından geliştirilen ve hem üretim maliyetlerini düşürem hem de daha ince cihazlara olanak tanıyan yeni bir hibrit OLED panel teknolojisinden faydalanmaya hazırlanıyor. 2024 yılında tanıtılacak olan iPad Pro modelleri bu paneli kullanacak ilk cihazlar olabilir! Peki bu panel neler sunuyor? Detaylar haberimizde.

Hibrit OLED ile Tablet Ekranında Çağ Atlayabiliriz!

Yeni hibrit teknolojinin, sert OLED cam tabakaları esnek OLED ince film kapsülleme (TFE) ile birleştirerek panelleri sert ve kalın OLED panellerden daha ince ve daha esnek hale getirdiği bildiriliyor. Bu yeni panel, görüntünün ekrana verilmesi için arka aydınlatma katmanı gerektirmediği için hem panel inceliyor hem de üretim maliyeti önemli ölçüde azalıyor.

Teknik detaylara inmek gerekirse, geleneksel sert OLED panellerde iki cam alt tabaka kullanılırken, yeni nesil hibrit OLED panelde üst cam ve alt tabaka katmanları TFE adı verilen ince kapsüller ile değiştirilir. Bu, paneli daha ince hale getirirken, cam alt tabakanın kalınığı 0,5 mm’den 0,2 mm’ye kadar incelebilir.

Üretimde kullanılan bu aşırı ince cam, üretim sürecinden geçerken kırılmaya karşı geleneksel panellere karşı daha savunmasız, bu nedenle LG riski azaltmak için eşzamanlı bir aşındırma ve kesme işlemi geliştirmiş. Bu sayede üretimde zaiyat en aza indiriliyor.

Hibrit OLED teknolojisine ilk kez Ağustos 2022’de Koreli gazete “The Elec” tarafından yayınlanan bir raporda değinilmiş ve Apple’ın 2024 yılına kadar bu teknolojiyi iPad’lerde kullanabileceği belirtilmişti. Bugünkü rapor, LG’nin şimdilik yeni teknolojiyi en erken 2024 yılında kullanacağını ve geleneksel OLED panellerin 2023 yılının sonuna kadar piyasaya sürülen iPad Pro modellerinin üretiminde kullanılmaya devam edeceğini öne sürüyor.

Rapora göre Samsung, hibrit teknolojiyi LG’den daha önce geliştirmeye başladı ve üretim hattını çoktan hazırladı. Raporda bu panelden ilk olarak hangi iPad modellerinin yararlanacağı belirtilmiyor ancak ekran endüstrisi danışmanı Ross Young’a göre Apple, yeni nesil OLED ekranlı ilk 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro modellerini 2024 yılında tanıtmayı planlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu OLED teknolojisi iPad satışlarını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!