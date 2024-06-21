Lenovo, 25 Haziran’da Çin’de düzenleyeceği yeni ürün lansman konferansında birkaç yeni Motorola telefonu tanıtacak. Bu etkinlikte Razr 50, Razr 50 Ultra ve Moto S50 Neo modellerinin tanıtılacağı doğrulandı. Özellikle Moto S50 Neo, sektörde bir ilki gerçekleştirerek 4 yıl garantili telefon olarak piyasaya sürülecek. Peki 4 yıl garantili telefon neler sunuyor?

İçindekiler Lenovo Moto S50 Neo İlk 4 Yıl Garantili Telefon Olacak

Lenovo Moto S50 Neo İlk 4 Yıl Garantili Telefon Olacak

Moto S50 Neo, dünyanın ilk 4 yıl garantili telefonu olacak. Bu garanti, standart 1 yıllık garanti süresine ek olarak, ücretsiz 3 yıllık uzatılmış garantiyi de kapsıyor. Bu sayede kullanıcılar, 4 yıl boyunca cihazlarını güvenle kullanabilecekler.

Daha önce Xiaomi, OnePlus ve Samsung gibi markalar modellerinde 2 yıllık garanti sunarken, Meizu ise özel promosyonlar sırasında 3 yıllık garanti sağlamıştı. Ancak, Moto S50 Neo ile Motorola, 4 yıllık garanti süresi ile sektörde yeni bir çıta belirliyor.

Moto S50 Neo için uzatılmış garantiden nasıl yararlanılacağına dair spesifik detaylar henüz açıklanmadı. Ancak bu kapsamlı garanti, 4 yıllık süre içinde herhangi bir sorunu ele alarak kullanıcıların endişelerini hafifletmeyi ve sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Raporlara göre, bu model küresel pazarda Moto G85 5G olarak yeniden markalaştırılabilir, ancak G85’in 4 yıllık garanti ile gelmesi beklenmiyor. Yani bu model Çin’e özel olabilir.

Raporlara göre, Moto S50 Neo, 6,6 inç FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED kavisli ekran sunacak. Ekran altı parmak izi tarayıcısı, yeni bir orta sınıf Snapdragon işlemci ve 5000mAh pil içermesi beklenen cihaz, 33W hızlı şarj, 50 megapiksel çift arka kamera, 32 megapiksel ön kamera ve Android 14 ile birlikte gelecek. Siyah, yeşil ve mavi tonlarında satışa sunulacak.

4 yıl garantili telefon eğer Türkiye’de satışa çıkarsa, kullanıcılar bu modele yüksek talep gösterecektir. Zira ülkemizde uzun ömürlü telefonlara ciddi bir talep var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola’nın yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!