4 Büyüklerden Biri Olan KPMG Bilançosuna BTC ve ETH Ekledi!

Büyük dörtlüden biri olarak adlandırılan, dünyadaki dört büyük profesyonel hizmet ağından biri olan denetim şirketi KPMG, şirket hazinesine BTC ve ETH eklediğini duyurdu.

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Lider kripto para birimi Bitcoin ve onu takip eden Ethereum, neredeyse son 3 yıldır kripto para piyasasında yarattıkları etkiler ve piyasada pandemi süreci ile beraber yaşanan gelişmeler ile küçük yatırımcıların olduğu kadar büyük yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Son derece önemli şirketlerin bilançolarına bu kripto para birimlerini eklediği haberlerini görüyoruz. Benzer bir gelişme bu sefer de büyük dörtlüden biri olan KPMG’den geldi. Şirket, bilançosuna BTC ve ETH ekledi. Şirketin hamlesi, şirket tarafından kripto para birimlerine yapılan ilk doğrudan yatırım oldu.

KPMG Kanada Danışmanlık Hizmetlerinin yönetici ortağı Benjie Thomas, kripto varlıklarının olgun bir varlık sınıfı haline geldiğini söyledi:

“Büyük sigortacılara ve emeklilik fonlarına yönelik riskten korunma fonları ve aile ofisleri gibi yatırımcılar giderek kripto varlıklara maruz kalıyor ve bankalar, finansal danışmanlar ve aracı kurumlar gibi geleneksel finansal hizmetler kripto varlıkları içeren ürün ve hizmetler sunmayı araştırıyor.”

Thomas ayrıca bu yatırımın “kripto varlıklarının ve blok zinciri teknolojisinin kurumsal olarak benimsenmesinin büyümeye ve varlık karışımının düzenli bir parçası olmaya devam edeceğine olan inançlarını” yansıttığını belirtti. Şirket, Gemini Trust Company LLC’nin yürütme ve saklama hizmetleri aracılığıyla bilançosunda Bitcoin ve Ethereum satın aldığını söyledi. KPMG ayrıca Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) görevinin bir parçası olarak net sıfır karbon ticaretini sürdürmek için karbon denkleştirmeleri de satın aldı.

Ayrıca KPMG, finans, risk yönetimi ve vergi gibi çeşitli departmanlardan paydaşları seçerek hazineyi yönetmek ve risk değerlendirmeleri yapmak için bir komite de kurdu.

Çok uluslu profesyonel firma hizmetleri sunan dört büyük denetim firmasından biri olan KPMG, kuruluşların sera gazı emisyonlarını daha doğru bir şekilde ölçmelerine, azaltmalarına, raporlamalarına ve dengelemelerine yardımcı olmak için İklim Muhasebesi Altyapısı (CAI) adlı blok zinciri tabanlı bir araç sunmaya da hazırlanıyor.