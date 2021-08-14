KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” raporunda blok zincir ve kripto paralara yer verdi!

Çok uluslu bir denetim firması olan KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” başlıklı raporunda blok zincir teknolojisi ve kripto paralara yönelik bir bölüm ayırdı.

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KPMG,“Pulse of Fintech H1’21” raporuna göre, blok zincir dünyasına yapılan toplam yatırımların 2020’de elde edilen rekorun iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.

KPMG raporunda öne çıkan en önemli hususlar arasında yatırımcı görünümü yer alıyor. Yatırımcı tabanının genişlemesine vurgu yapılarak kripto alanına önemli miktarda kurumsal para aktığı açıklanıyor.

Yatırımcıların artık yalnızca kripto varlıkları hakkında değil, aynı zamanda saklama ve depolamadan depolamaya ve hizmet sağlayıcıların rekabet gücü ve olgunluğuna kadar kriptonun operasyonel ve prosedürel tarafını da çok daha iyi anlamasıyla birlikte, yatırımcı farkındalığı ve sektörle ilgili bilgisinin arttığı vurgulanıyor.

Bitcoin (BTC)kamuoyunun beklentilerini karşılarken, küresel piyasa sınırını 2.5 trilyon doların üzerine çıkardı ve olan 64.500 doların üzerine çıktı. KPMG raporuna göre, bu büyüme eğilimi, Fungible Tokens (NFT’ler) dahil olmak üzere ekosistemin tüm yönlerine nüfuz etti.

Denetim firması, kripto ekosisteminin olgunlaşmasının hızla devam edeceğini ve bu devamın zorunlu olacağını ifade ediyor. Bu sırada devletlerin kripto ekosistemine olan baskılarının da yılın ikinci yarısında artacağını öngörüyor. Raporda, yılın geri kalan yarısının “kripto para birimleri ile blok zincir teknolojilerinin kullanımı arasında daha güçlü bir ayrıma” tanık olacağı belirtiliyor.