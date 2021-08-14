Kripto Para
KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” raporunda blok zincir ve kripto paralara yer verdi!
Çok uluslu bir denetim firması olan KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” başlıklı raporunda blok zincir teknolojisi ve kripto paralara yönelik bir bölüm ayırdı.
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KPMG,“Pulse of Fintech H1’21” raporuna göre, blok zincir dünyasına yapılan toplam yatırımların 2020’de elde edilen rekorun iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.
KPMG raporunda öne çıkan en önemli hususlar arasında yatırımcı görünümü yer alıyor. Yatırımcı tabanının genişlemesine vurgu yapılarak kripto alanına önemli miktarda kurumsal para aktığı açıklanıyor.
Yatırımcıların artık yalnızca kripto varlıkları hakkında değil, aynı zamanda saklama ve depolamadan depolamaya ve hizmet sağlayıcıların rekabet gücü ve olgunluğuna kadar kriptonun operasyonel ve prosedürel tarafını da çok daha iyi anlamasıyla birlikte, yatırımcı farkındalığı ve sektörle ilgili bilgisinin arttığı vurgulanıyor.
Bitcoin (BTC)kamuoyunun beklentilerini karşılarken, küresel piyasa sınırını 2.5 trilyon doların üzerine çıkardı ve olan 64.500 doların üzerine çıktı. KPMG raporuna göre, bu büyüme eğilimi, Fungible Tokens (NFT’ler) dahil olmak üzere ekosistemin tüm yönlerine nüfuz etti.
Denetim firması, kripto ekosisteminin olgunlaşmasının hızla devam edeceğini ve bu devamın zorunlu olacağını ifade ediyor. Bu sırada devletlerin kripto ekosistemine olan baskılarının da yılın ikinci yarısında artacağını öngörüyor. Raporda, yılın geri kalan yarısının “kripto para birimleri ile blok zincir teknolojilerinin kullanımı arasında daha güçlü bir ayrıma” tanık olacağı belirtiliyor.
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Kripto Para
Watford FC yeni sezon formalarına Dogecoin ’i dahil edecek!
İngiliz spor kuruluşu The Athletic’in bildirdiğine göre dev İngiliz futbol takımı Watford FC oyuncuları bu sezon formalarında Dogecoin giyecek. İddia edilen bilgilere göre meme kripto para, Watford formalarının iç saha, deplasman ve alternatif formalarının hepsinde yer alacak.
Medyada yayılan bilgilere göre dev İngiliz futbol takımı Watford, yeni sezon formalarında Dogecoin’i bulunduracak. İddialar, anlaşmanın 970.500 dolar değerinde olduğu yönünde. Bedel, Stake.com tarafından karşılanacak. Ödemenin kripto para ile olacağı iddiaları da The Athletic tarafından bildiriliyor.
Watford ile sponsorluk anlaşması olan Stake.com için kripto para alanı yeni değil. 2019-2020 futbol sezonunda da futbolcular Bitcoin logolu formayı giymişti. Stake.com, yatırımcıları heyecanlandırmak ve harekete geçirmek için 10 milyon adet DOGE hediye edeceğini bildirdi. Stake.com ile beraber yapılan anlaşma, DOGE topluluğu tarafından olumlu karşılandı. Şaka amacıyla ortaya çıkan meme altcoinin fiyatı son bir haftalık süreçte %20 değer kazandı. Yazı sırasında ise 0,29 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Mark Cuban ve Elon Musk’ın DOGE sevgisi
Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi kripto para piyasası tarafından oldukça iyi bilinen bir gerçek. Ünlü CEO, son zamanlarda pek bir etkisi olmasa da çoğu zaman attığı tweetler ile beraber popüler altcoinin fiyatında büyük etki yaratmakta. Musk’ın Dogecoin ile ilgili en son açıklaması da Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin için “en güçlü değişim aracı” olduğunu söylemesine yanıt olarak geldi.
HWP olarak bildirdiğimiz gibi Dallas Mavericks bir süre önce Dogecoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, takımın DOGE kabul etmeye başladığından beri önemli bir satış geliri elde ettiğini ifade etti.
Mark Cuban, katıldığı bir programda DOGE için “Mal ve hizmet alımı için kullanılabilecek bir araç” ifadesini kullandı. CNBC, resmi Twitter hesabı üzerinden Mark Cuban’ın Dogecoin için en güçlü değişim aracı olduğunu ifade ettiğini söylediği bir haber paylaştı. Elon Musk, tweete yanıt olarak “bir süredir bunu söylüyorum” diyerek Mark Cuban’a katıldığını belirtti.
Mark Cuban says dogecoin is the 'strongest' cryptocurrency as a medium of exchange (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EoOCJ3aIll
— CNBC (@CNBC) August 13, 2021
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Kripto Para
Marvel, Captain America NFT serisini piyasaya sürüyor!
Marvel Entertainment, tokenize edilmiş Captain America koleksiyonlarını içeren en yeni NFT serisinin lansmanını duyurdu. VeVe ile ortaklaşa bir şekilde çalışan Marvel Entertainment, Marvel Mightys koleksiyonlarının ilk baskısını duyurdu.
Marvel Entertainment Marvel Mightys koleksiyonu Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes ve John F. Walker’ın NFTleri ve en ölümcül düşmanları olan Red Skull dahil olmak üzere tüm Captain America NFTleri ile piyasaya sürülecek.
Müzayede bugün gerçekleşecek ve Marvel Captain America NFT müzayedesi küresel izleyicilere de açık olacak. Tüm bireysel dijital figürler, sırasıyla farklı nadirlik seviyelerine sahip olacak.
Marvel Mightys — Sezon 1 — Captain America serisinde şunlar yer alacak:
- ORTAK – Steve Rogers – Fiyat: 13,00$; Miktar: 28.888
- ORTAK – Sam Wilson – Fiyat: 13,00$; Miktar: 28.888
- ENDER – John F. Walker – Fiyat: 13,00 $; Miktar: 18,888
- NADİR – Bucky Barnes – Fiyat: 13,00$; Miktar: 11.888
- ULTRA-NADİR – Kırmızı Kafatası – Fiyat: 13,00$; Miktar: 4.888
Marvel Mightys Captain America lansmanı, geçtiğimiz haftaki Modern Marvel Series 1 – Spider-Man‘in bir parçası olan Spider-Man lansmanının ardından geliyor. Bu NFT serilerinin her ikisi de ‘Marvel Month’ kutlaması kapsamında piyasaya çıkıyor. Spider-Man, lansmanın yalnızca 24 saat ardından 60.500 NFT’nin tamamının satışıyla interneti kırıp geçirmişti.
NFT pazarı, bu yıl yükselen bir popülerlik çizgisine ev sahipliği yapıyor. Trend olan ve kârlı dijital ağa yetişmek için NFT alanına katılan oyuncu sayısı her gün artıyor. İş dergileri, efsane sporcular, milyon dolarlık sanat galerileri, video oyunu şirketleri, Coca-Cola gibi ticari devler ve hatta yüksek moda markaları 2021 için pazarlama planlarına NFT’leri dahil etmiş durumda.
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Watford FC yeni sezon formalarına Dogecoin ’i dahil edecek!
KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” raporunda blok zincir ve kripto paralara yer verdi!
Marvel, Captain America NFT serisini piyasaya sürüyor!
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