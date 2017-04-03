4.5G Bir Yılda Hayatımızda Neleri Değiştirdi?

LTE – Advanced, ülkemizde daha iyi bilinen adıyla 4.5G tam bir yıldır hayatımızda. İletişim hızımız ve kalitemiz bu bir yılda nasıl arttı, neleri daha fazla kullanmaya başladık? Hepsini sizin için derledik.

Ülkemizde son bir yılda yaşanan teknolojik değişim son yıllardaki en büyük atılımın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. LTE – Advanced, yani ülkemizdeki ismiyle 4.5G mobil iletişim şebekesinin devreye girmesi üzerinden geçen bir yılda teknolojik alışkanlıklarımız çok hızlı şekilde değişti. Veri bağlantı hızlarının artması yalnızca bu işin bir ayağı. Görünmeyen tarafta yaşanan teknolojik ilerlemeler ise çok daha fazla alanda hayatımızı bize fark ettirmeden kolaylaştırıyor.

4.5G’nin en çok etkilediği alan olan veri hızı artışı, daha önce mümkün olmayan birçok hizmetin bugün var olmasını sağladı. Yüksek veri hızı gerektiren online TV izleme, görüntülü görüşme ve mobil cihazlardan video yayını gibi özelliklerin yaygınlaşmasını sağlayan 4.5G, yalnızca ,bir sene içinde HD kalitede televizyon yayınlarına erişmemizi ve yüksek çözünürlüklü olay yerinden sevdiklerimize veya takipçilerimize yayın yapabilmemizi mümkün hale getirdi.

Veri kullanımı konusunda ülke ortalamamı 3G zamanındaki aylık 1,6 GB ortalamadan 4,5G teknolojisinde aylık 5 GB seviyesine kadar ulaştı. Bu esnada veri kullanımının artmış olmasına rağmen faturalara yansıması aynı ölçüde olmadı. Bunun en büyük sebebi veri kullanım tarifelerinin de teknolojinin getirdiği çağa uygun şekilde artmış olması. Hatta Turkcell kullanıcıları, SpeedTest’in hizmetinin sağlayıcısı Ookla tarafından Şubat 2017’de yayınlanan rapora göre dünyadan çok daha hızlı LTE – Advanced bağlantı teknolojisini kullanırken dünyanın önde gelen operatörlerden daha düşük bir ücret de ödemişler. Bu ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya var.

Sesin yerini görüntü alıyor

3G ile gelen görüntülü görüşme teknolojisi yerini uygulamalara bıraktı. Bugün WhatsApp ve yerli rakibi BiP başta olmak üzere birçok yazılı ve sesli iletişim yazılımı aynı zamanda görüntülü iletişimin kapılarını kullanıcılara açmış durumda. Hatta BiP kullanıcılarına baktığımızda görüntülü konuşmanın sesli konuşmayı geçtiğini görüyoruz.

Neden bugüne kadar bekledik? Çünkü 3G zamanında herkesin telefonu görüntülü konuşma standardını desteklemiyordu ve sorunlar çıkıyordu. En nihayetinde teknoloji firmaları gelişen internet teknolojisini akıllı telefonlarla kesiştiği yerde sağlam yazılımlarla karşımıza çıktı. Sıcak kanlı insanlar olduğumuz için birbirimizin yüzünü görmek de hoşumuza gitti herhalde. En nihayetinde 4.5G ile akıcı, berrak bir ses eşliğinde yüksek kaliteli görüntülü görüşme yapmayı halkımız çok sevdi.

Görüntülü görüşme kadar gündelik alışkanlıklarımızı değiştiren bir diğer görüntülü iletişim aracı da mobil televizyonun oldu. Ülkemizde hizmet veren birçok video servisinin yanı sıra Turkcell TV+ gibi hizmetler herkesin her yerden televizyon izlemesine, premium içeriklerim aktarıldığı yeni mecraların ortaya çıkmasına da ön ayak oldu. Bunun yanında 3G devriyle kıyaslandığında televizyon seyir alışkanlıklarımız da mobile iyiden iyiye taşınmış oldu. Rakam vermek gerekirse cepten televizyon izleme sürelerimiz altı kat artmış durumda.

Yüksek kaliteli ses dönemli

Ülkemizdeki LTE – Advanced ağı sayesinde kullanıcılar normal sesli görüşmelerini bile yüksek kalitede yapabiliyorlar; uçaktaki WiFi üzerinden bile kendi telefon numaralarıyla arama yapabiliyorlar.

Bu iki teknoloji 4.5G ile hayatımıza giren VoLTE ve VoWiFi teknolojileri. Bu iki teknolojinin bir arada anılmasının sebebi 4.5G’nin getirdiği yeni iki özelliği kapsaması ve ses iletişimini daha kaliteli ve erişilebilir hale getirmesi. Aslında iki farklı şeyden bahsediyoruz.

VoLTE teknolojisi, diğer adıyla HD ses hizmeti, sesli çağrı geldiğinde telefonunuzun 3G’ye geçmeden sesli 4.5G üzerinden yüksek kaliteli olarak aktarmasını sağlayan bir teknoloji. Bu sayede 4.5G yalnızca veri hızlarını değil ses iletim kalitesini de artırdı.

Diyelim ki uçaktasınız ve yalnızca kablosuz ağ bağlantısı var. VoWiFi imdadınıza yetişiyor. Sanki telefonunuz şebekeye bağlıymış gibi dünyanın neresinde olursanız olun telefonunuzdan herkesi arayabilir ve aranabilirsiniz. 4.5G’nin önemli iki teknolojik kazanımlarından iki tanesi de bu bahsettiğimiz VoLTE ve VoWiFi teknolojileri oldu.

Bulut teknolojileri yükselişte

4.5G’nin hızı ve iyileşen tepki süresi sayesinde daha önceden mümkün olmayan performans seviyeleri mümkün hale geldi. Genellikle yalnızca hızdan bahsediliyor olsa da baz istasyonlar arası geçiş sürelerinin düşmesi kesintisiz iletişim ve performanslı veri bağlantılarını mümkün hale getiriyor.

Bulut teknolojileri ve internet temelli hizmetler de yeni nesil iletişim teknolojilerinin faydalandığı bir diğer alan. Akıllı cihazlarının tüm verilerini bulut üzerinde depolamaya yarayan sistemler veri kayıplarını engelliyor ve tüm kullanıcılara her yerden ve her cihazdan erişilebilecek güvenli bir alan sağlıyor. 4.5G ile yükleme hızlarının yaklaşık 10 kata kadar artmış olması da bu noktada önemli bir destekçi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerli baz istasyon testi gerçekleştirdi

Ülkemizin teknoloji konusunda ileri doğru büyük adımlar attığını görmek sevinç verici. Bu sevinç kaynaklarından bir tanesi de yerli üretim 4.5G baz istasyonun ilk testinin gerçekleşmesi oldu.

Türkiye’nin yerli baz istasyonu projesi ULAK’a ilk adımlarından bu yana destek veren Turkcell tarafından yapılan test, İstanbul’da bulunan Turkcell Küçükyalı Plaza ile Erzincan şehir merkezi arasında BiP uygulaması üzerinden yapılan görüntülü görüşmeyle gerçekleştirildi. ASELSAN, Netaş ve Argela ile birlikte geliştirilen ve LTE – Advanced teknolojisini destekleyen yerli baz istasyon, Turkcell tarafından 1.200 saat boyunca test edildi.