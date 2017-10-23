Efsanevi Nokia 3310’un 3G ile mimarisi ile donatılmış yeni modeli, 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülecek.

Herkesin üstün akıllı telefonlara sahip olacak bütçesi yok; bu bütçeye sahip olan bazı kişilerin ise akıllı telefon almaya ihtiyacı yok. Nokia 3310’da tam bu noktada devreye giriyor ve kullanıcıların hızla telefonla görüşmelerine ve kısa mesaj atmalarına olanak tanıyor.

noYine de Nokia 3310’un yeni kullanıcıları bile zaman zaman internet erişimine ihtiyaç duyuyorlar. 3G destekli Nokia 3310 modelleri, 29 Ekim 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nde resmen satışa sunulacaklar. 3G destekli cihazın fiyatı 60 dolar yani 224 TL olarak konumlanacak.

3G destekli cihaz, birkaç hafta içinde de Avrupa’da da satışa sunulacak. 3G 3310, 60 euro yani şu andaki kura göre 260 TL’lik fiyatla raflardaki yerini alacak.